Norskogs Erling Bergsaker sier han ikke kan huske at deres innleide rådgiver, Erlend Rolstad, gav noen råd om vern av Vikåsen.

Han bekrefter tidligere uttalelser om at det «ikke ble funnet spesielle grunner til at Vikåsen ikke kunne hogges».

Norskogs Erling Bergsaker uttalte til Aftenposten at de ikke visste om rødlistede arter på Vikåsen. Hadde de visst det, ville de ikke hogd, siterte de han.

NRK har sett nærmere på omstendighetene rundt hogsten, som skapte overskrifter for tre år siden.

Norskogs Erling Bergsaker har fått spørsmålene fra NRK på e-post. Selve intervjuet skjer på Teams.

Tidlig i intervjuet bekrefter han uttalelsene til Aftenposten.

– Vi fikk beskjed om at det kunne hogges i området. Og at det ikke var rødlistefunn i dette området. Vi hadde ikke hogd før vi hadde sjekket med biolog hvilke hensyn vi måtte ta med hensyn til rødlistearter.

Litt senere i intervjuet konfronterer vi Bergsaker med hva den biologiske rådgiveren deres, Erlend Rolstad, sier om funnene han gjorde – før den omstridte hogsten.

«Det var vanlig furuskog»

NRK: – Hvilken beskjed fikk dere fra Erlend Rolstad angående Vikåsen?

Bergsaker: – At der var ikke verneverdiene så spesielt store. Det var synlige spor etter tidligere skogbrann, men ikke med miljøverdier. Det var vanlig furuskog. Dette var muntlig, som del av et møte. Systemet er slik at vi ikke har en spesifikk anbefaling. Der vi markerer, er bare der vi ikke kan hogge.

Nok med møtereferat

NRK: – Hvilken instruks fikk Rolstad?

Bergsaker: – Han fikk tilsendt rapporten fra Sabima, og vi ba ham om å finne ut hvilke områder som har en slik verneverdi, som gjør at ikke vi kan hogge. Vi ba ham ikke kontrollere rødlisteartene, fordi de funn som var gjort kunne han stole på. Han skulle markere hvor det var så store verneverdier at det kommer i strid med verneverdier på nasjonalt nivå. Det er ikke annen dokumentasjon enn instruksen og det møtereferatet.

NRK: – Er dette nok?

Bergsaker: – Den gangen var det det viktigste. I ettertid, ut fra hvor mye fokus dette fikk, kan det hende vi burde fått markert ut hvilke typer arealer som hadde verneverdi.

NRK: – Det er beskrevet både nasjonalt og internasjonalt viktige verneverdier, men likevel er dette nok, mener du?

Bergsaker: – Vi hadde et møtereferat med kart, som viste hvor det var funnet miljøverdier på dette nivået, og som da har verdi som innebærer at vi ikke kunne hogge eller kjøpe tømmer, som må anses som skriftlig dokumentasjon.

NRK: – Men med tanke på at Rolstad sier at dette er et av de mest verneverdige områdene han har sett i hele Norge, er dette nok?

Bergsaker: – Vi har ikke behov for å dokumentere miljøverdiene der vi ikke skal hogge. Arealene som hadde disse høye verneverdiene, var de vi markerte ut på kartet, og som viste hvor vi ikke kunne hogge. Hogstgrensen.

NRK: Rolstad sier han spurte om næringen ville ha en faglig rapport fra hans befaring og at dere svarte nei.

Bergsaker: – Jeg oppfatter det slik at vi var enige om at det var tilstrekkelig med et møtereferat.

Skogeier ønsket ikke vern

NRK: – Grunneier, ble han forelagt mulighet for vern?

Bergsaker: – Ja, og vi anbefalte det for deler av eiendommen. Skogeier ønsket ikke dette. Han ønsket å utvikle mest mulig av eiendommens potensial som skogeiendom for fremtidige generasjoner. Når skogeier ikke ønsker frivillig vern, må vi forholde oss til de arealer hvor verneverdien var så store at vi ikke kunne hogge uansett frivillig vern. Det var de arealer som fremgikk av møtereferatet.

NRK: – Erlend Rolstad sier at oppdragsgiver var tydelig på at grunneier ikke ville verne, og dette var en beskjed han fikk før han gikk ut.

Bergsaker: – Det kan godt hende at jeg har nevnt det på forhånd, sier Erling Bergsaker.

Tviler på Vikåsens verdi

NRK: – Uavhengig av om regler og krav ble fulgt, ble det etter ditt syn hogd bevaringsverdig skog eller ikke?

Bergsaker: – Det er jeg ikke sikker på. Det var ingen kjente registrerte rødlistearter der vi hogde. Jeg tviler på at hele området skal defineres som verneverdig. Jeg tviler på det, fordi vi verner ikke all skog med vernekvaliteter, men et representativt utvalg. Og hvis det er slik at området lenger nord har enda høyere vernekvaliteter, så var valget riktig.

Deres egen rådgiver fant truede arter

NRK: – Rolstad sier at han fant to rødlistede arter på Vikåsen, da han befarte, før hogsten. Ingen av disse ble registrert. Rolstad sier at han av prinsipp ikke legger inn slike funn, siden ingen vil betale ham for det.

Bergsaker: – Det hadde det vært greit å bli informert om. Men han var tydelig overfor oss på at verneverdiene var større i området som ble satt av. Om det var funnet rødlistearter han som biolog mente vi måtte ta hensyn til ved hogst, ville det være naturlig å gi informasjon om geografisk plassering. Det har vi ikke fått, verken i møtet eller seinere.

Rødlisteartene Rolstad fant på Vikåsen før snauhogsten, var for øvrig lys – og mørk brannstubbelav.

Begge sårbare og truet, blant annet av skogsdrift.

Ord mot ord

NRK: – Rolstad sier hans råd til Norskog var å få til vern av Vikåsen, sammen med de andre områdene han avmerket. Selv om ikke området kvalifiserte til det absolutt mest verdifulle. Dette har vi skriftlig fra Rolstad. Han sier også det var svært høye verdier i hele området, og at han på ingen måte ville ha hogd i området.

Bergsaker: – Jeg kan ikke huske at han har sagt dette. Det fremgår ikke av møtereferatet. Han var tydelig på de områdene som var markert ut. Og at det ikke var svært høye verneverdier i de øvrige områdene. Referatet angir at det var verneverdier utenfor den markerte streken som kunne kvalifisere områder til frivillig vern. Dette forutsetter imidlertid frivillighet og skogeiers aksept. Vår hensikt med undersøkelsen var primært å avklare hvilke områder som har slike miljøverdier at vi ikke kunne hogge eller kjøpe tømmer, selv om skogeier ikke ønsker frivillig vern.

(Bergsaker viser til møtereferatet de ble enige om – etter Rolstads befaring. Referatet inkluderer vurderinger av Vikåsen og verdiene i området.)

Bergsaker: – Rolstad fikk møtereferatet og kommenterte ikke på det da. Vi som var på møtet, var enige. Og han var selvfølgelig med.

Solgt med grønt stempel

NRK: – Dette tømmeret fra Vikåsen, er det solgt med PEFC-stempel, næringens grønne garanti?

Bergsaker: – Ja.