Dekket truet art med store mengder slam – godtar ikke millionbot

– Hvordan vil Allskog beskrive og forklare det som skjedde ved vassdraget?

– Dette er en drift som startet høsten 2020. Fylkesmannen (nå Statsforvalter) i Trøndelag bevilget driftstilskudd til skogeierne med hjemmel i midlertidig forskrift om tilskudd. Dette for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket som følge av koronasituasjonen.

Tilsagnet til denne hogsten kom 9. september 2020. Statsforvalteren konkluderte i tilsagnet med ingen funn av miljøverdier som kunne påvirkes av skogsdriften.

Som følge av dette ble det planlagt og gjennomført hogst for sju skogeiere i Indre Fosen. Ved alle hogster planlagt av Allskog stilles det krav til at det i forkant av hogst gjennomføres en utsjekk av alle relevante kilder til informasjon om miljøverdier. Dette i tråd med føringer i skogbruksloven og Norsk PEFC Skogstandard. Slik undersøkelse førte til at vi identifiserte elvemuslingen som holdt til i vassdraget. Skogsdriften ble derfor planlagt og gjennomført med tiltak for å ta hensyn til disse. Det ble blant annet bygd midlertidige tømmerbruer for skogsmaskinene over vassdraget flere steder, for å beskytte elvemuslingen.

På grunn av svært store nedbørsmengder oppstod det skader i terrenget, og førte til at masser raste ut i vassdraget. Dette er beklagelig, og vi ønsker ikke at slikt skal skje i forbindelse med en skogsdrift.

– Ifølge beregninger gjort av forsker fra NINA, det mest forsiktige anslaget, så ble mellom 7000 og 8400 elvemuslinger direkte berørt av nedslammingen. Hva tenker dere om dette? Og hvilket ansvar har dere tatt i forhold til dette?

– Vi er glade for at det ikke er påvist noen skade på elvemuslingene. NINA var de første som gjennomførte målinger i elva etter hogsten. Det ble konstatert at det ikke var overdødelighet av voksne elvemuslinger i de to berørte elvene høsten 2020.

I tillegg til NINAs undersøkelser ble det det gjennomført miljøundersøkelser av Sweco på to ulike tidspunkt, på oppdrag fra Allskog. Sweco konkluderer med at det ikke er funnet skade på elvemusling i vassdraget, og undersøkelsene viser at formering og rekruttering av elvemusling er som normalt etter skogdriften.

– Hvilke tiltak førte dette til fra dere?

– Hendelsen ble registrert som et avvik hos oss og det ble iverksatt tiltak, herunder endring i våre rutiner, bl.a. når det gjelder gjennomføring av skogsdrift hvor det oppstår erosjonsskader ved store nedbørsmengder.

– Hvorfor er ikke foreleggene dere har fått godtatt?

– Slik vi forstår saken, er det ikke påvist noen skade på elvemuslingen i vassdraget. I tillegg skyldes hendelsen svært krevende værforhold og uforutsette konsekvenser i forhold til dette. Derfor har man ikke godtatt bøtene.

– Skogbruksloven peker på skogeiers ansvar for driften og miljøet. Hva med skogselskapets og entreprenørs ansvar?

– Allskog er eid av 7600 skogeiere, og vårt mål er at skogeier skal kunne drive og forvalte skogen sin på en god måte. Ansvarsforholdet mellom Allskog og skogeier er avklart i kontrakt om skogsdrift. Når en skogeier engasjerer Allskog som er en sertifisert aktør, er det Allskog sitt ansvar at skogsdriften gjennomføres i henhold til skogloven og Norsk PEFC Skogstandard.

– Dere ble pålagt miljøundersøkelse, men klaget på dette. Hvorfor?

– Pålegg om miljøundersøkelser kan ilegges med hjemmel i forurensningsloven. Vi mente at hendelsen ikke var innenfor forurensningslovens virkeområde, og vi ønsket en nærmere avklaring på dette, derav klagen. Samtidig valgte vi å starte undersøkelsene for å avklare eventuelt skadeomfang, før klagen ble ferdigbehandlet.

– Driftstilskuddet ble også trukket. Dette ble også klaget på. Hvorfor?

– Vi mente at det ikke var juridisk grunnlag for å trekke tilskuddet til skogeierne, og ønsket en nærmere avklaring også på dette.

– NRK belyste nylig skogbruksloven. Der pekte Økokrim på et vagt lovverk, med beskjedent antall anmeldelser, de fleste henlegges, og ingen er dømt for ulovlig hogst. Økokrim er kritisk til at forskriften viser videre til bransjestandard. Skogeierforbundet på sin side mener at saker bør prøves for retten. Hva synes Allskog om dette?

– Vi er prinsipielt enig med Skogeierforbundet i at man i saker hvor man er usikker på hjemmelsgrunnlaget bør prøve saken for retten før man eventuelt går inn for å endre lov og forskrifter.

– Hva mener Allskog er riktig utfall av denne saken?

– På grunn av at saken er til behandling hos politiet, ønsker vi ikke å kommentere saken ytterligere.