Skogbruket bryter egne miljøregler – beholder det grønne sertifikatet

Fagdirektør for skog og miljø i Norges Skogeierforbund Hans Asbjørn K. Sørlie svarer:

Hva er Norges Skogeierforbunds kommentar til tallene?

Skogbruket jobber hele tiden for at praksisen i skogen skal være så god som mulig. I perioden NRK har undersøkt er det gjennomført mer enn 100 000 skogsdrifter og flere tusen mennesker har vært involvert, det ville vært lite troverdig om det kun var noen få avvik. Det viktige er at vi lærer av feilene og blir bedre. Vi er helt avhengig at vi registrerer avvik. Avvikene gir oss verdifull informasjon om hvilke områder vi må bli bedre på. Et eksempel er forvaltning av kantsoner, mot vann og myr, hvor det har vært mange avvik – det har gjort at det er strammet inn i rutiner og krav på dette punktet. Norske skogeiere har frivillig satt av mer enn 70 000 nøkkelbiotoper, og det legges stor vekt på å unngå skader på disse. PEFC Norge har tatt initiativ til et prosjekt for å overvåke nøkkelbiotoper ved bruk av satellitt. Dette er nå under innføring.

Antallet avvik er nødvendigvis ingen god målestokk på utvikling i miljøarbeidet fordi det er stor forskjell på avvikene. Mange av avvikene kan for eksempel bare være manglende dokumentasjon på et tiltak, mens andre kan ha ført til alvorlige miljøfeil i skogen. Det blir feil å likestille disse.

Norges Skogeierforbund har i flere sammenhenger uttalt at bransjens egne miljøregler er strengere enn hva kravene i skogbruksloven gir anledning til. Som NRK har omtalt i høst blir nesten alle anmeldte saker på skogbruksloven henlagt. På tross av mange registrerte brudd på bransjens egne miljøregler, får feilhogst og annen negativ miljøpåvirkning i skogen ikke konsekvenser for sertifikatholderne. Hva er deres kommentar til det?

Avvik får konsekvenser. Alle avvik skal rettes, og konsekvensene er avhengig av alvorlighetsgraden ved avviket. Ved alvorlig avvik, f.eks. hogst i nøkkelbiotop skal skogeier suspenderes inntil avviket er lukket med avbøtende tiltak. I praksis betyr det at det må avsettes nye områder samtidig som det er praksis at skogeier ikke får betalt for tømmeret i feilhogsten. Det er krav om at slike tiltak må ha minst samme tømmerverdi og miljøverdi. Finner man ikke tilsvarende miljøverdi, må det settes av et større areal som kan få slike kvaliteter over tid. Dersom sertifikatholder ikke lukker avvik og forbedrer rutiner, kan sertifikatholder selv bli suspendert.

Skulle dere sett at sanksjonsmulighetene mot sertifikatholderne som bryter standarden var større?

I likhet med sertifiseringsordninger og internkontrollsystemer i andre sektorer er ikke formålet å straffe, men å sørge for at avvik følges opp for å få til kontinuerlig forbedring av virksomheten. Sanksjonsmulighetene som i ytterste konsekvens er å suspendere skogeier eller sertifikatholder fra å omsette tømmer til markedet, er etter vår mening en svært streng sanksjon. Uten sertifikat er det nær sagt umulig å drive virksomheten videre.

Hva må til for at sertifikatholderne, gjennom uavhengig eksternrevisjon, blir fratatt sertifikatet etter PEFCstandarden, og hva er kriteriene denne vurderingen baserer seg på?

Det er ekstern revisor (Norske Veritas eller Intertek) som gjør den konkrete vurderingen i hvert enkelt tilfelle med bakgrunn i kriterier fastsatt i ISO standard og PEFC standard knyttet til deres oppfølging og kontroll av sertifikatholderne (Se kap. 9 i Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorganer). Om sertifikatholder ikke retter opp i avvik og forbedre rutiner slik at man får gjentatte alvorlige brudd på kravene i skogstandarden, kan sertifikatholder bli suspendert.

Siden ordningen med uavhengig revisjon trådde i kraft, er det bare ett eksempel på at en sertifikasjonsholder har mistet sitt sertifikat. Det skjedde i år 2000. Hva mener dere er grunnen til at ikke flere sertifikasjonsholdere, til tross for flere alvorlige avvik, har mistet sertifiseringen?

En sertifikatholder kan i praksis ikke selge tømmer i markedet uten å være miljøsertifisert. Vår erfaring er at de tar sertifiseringen på høyeste alvor. Dette er profesjonelle aktører som retter opp i avvik og forbedrer rutiner i tråd med de krav som stilles. Det tror vi er grunnen til at ekstern revisor sjeldent bruker suspensjon av sertifikatholder som tiltak.

Er dere bekymret for omdømmet til skogbransjen når flere lovbrudd over tid ikke får konsekvenser for de som begår feil?

Fordi sertifiseringsstandarden på flere områder er langt strengere og mer omfattende enn loven, vil et avvik ofte ikke være et lovbrudd. Hvordan lovbrudd følges opp av kommuner, politi og påtalemyndigheter kan ikke skogbruket svare for. I sertifiseringssystemene er det gode systemer for å avdekke avvik, rette opp i avvik, forbedre rutiner og i ytterste konsekvens suspendere skogeier eller sertifikatholder. Skogbrukets omdømme er avhengig av at vi får til en positiv utvikling for miljøet i skogen. Siden innføring av miljøsertifiseringen for 20 år siden viser offentlig måling av skogen at vi har fått vesentlig mer av så å si alle viktige leveområder for sjeldne og truede arter.