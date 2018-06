Solberg midt i britenes EU-krangel

Erna Solberg møtte sin britiske kollega Theresa May i 10 Downing Street, den velkjente statsministerboligen.

Ett av temaene de to statsministrene diskuterte, var Storbritannias kommende fremtid utenfor EU. For den har vist seg å ikke være så lett.

Erna Solberg ble tatt imot av statsministerkollega Theresa May utenfor den berømte svarte døren. Du trenger javascript for å se video. Erna Solberg ble tatt imot av statsministerkollega Theresa May utenfor den berømte svarte døren.

Norges vei tornefull for britene

Før møtet med May sa Solberg til NRK at hun tror britene velger en annen vei enn den norske, hvor EØS-avtalen gir oss tilgang til EUs indre marked.

– Jeg ser gjerne at Storbritannia forblir en del av det indre markedet, og gjerne gjennom EØS-avtalen. Men da må de ta med seg de fire frihetene, for i avtalen er de fire frihetene grunnleggende, sier den norske statsministeren.

De fire frihetene inkluderer fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer – det samme som et flertall av britene stemte ja til å vrake.

«Den norske modellen» er i EU-kritiske kretser nærmest et skjellsord. Kritikerne mener avtalen representerer «et EU-medlemskap light» og at Brussel dermed vil fortsette å bestemme.

Statsminister May har tidligere sagt at en tilslutning til EØS-avtalen ikke er en aktuell løsning. Men Mays problem er at det krangles innad i bådet Det konservative partiet og i regjeringen om hva som er løsningen.

Dette er de seks mulige Brexit-utfallene Du trenger javascript for å se video.

Skal stemme over EØS-modellen

Derimot har Labour begynt å røre på seg. Partiet er i utgangspunktet mot at Storbritannia forlater EU-samarbeidet.

Labour-leder Jeremy Corbyn ønsker full tilgang til EUs indre marked, men det er uklart hvilken type avtale som skal sikre dette. Foto: Ben Stansall / AFP

Brexit-minister David Davis på sin side ønsker en avtale som gir fordelene til det indre markedet, men ikke ulempene. Foto: Ben Stansall / AFP

Partileder Jeremy Corbyn varslet i dag at Labour går inn for «full tilgang til det indre marked» etter brexit, men på en annen måte enn EØS-avtalen. Foreløpig er det noe forvirring hva «denne annen måten» er.

Britiske embetsmenn, både hjemme og i Brussel, sies å være nysgjerrig på hvordan det norske EU-samarbeidet fungerer, og oppsøker norske diplomater for å høre med egne ører.

I neste uke skal de britiske folkevalgte i Underhuset stemme over et forslag fra Overhuset om at Storbritannia skal endre forhandlingsstrategi og arbeide for medlemskap i nettopp EØS-avtalen.

Det er ventet at forslaget vil bli nedstemt.

Ingen «tredjerangsland»

Kritikerne av EØS tar for gitt at Storbritannia må makte å få til noe bedre, uten at de forplikter seg til å akseptere de fire frihetene og tilslutning til EUs regelverk.

Brexitminister David Davis, som leder skilsmisseforhandlingene på britisk side, sa i ettermiddag at Storbritannia er ikke noe tredjerangs land i forhold til EU.

Davis sa videre at britene ønsker et nytt økonomisk partnerskap med unionen, og at de vil legge frem nye forhandlingsforslag som skal gjøre handel mellom Storbritannia og EU-land så friksjonsfri som mulig.

Avtale er avtale - og endres ikke

Erna Solberg gjør det uansett klart at EØS-avtalen ikke er oppe til forhandling.

– Vi ønsker ikke å endre avtalen og gjøre den mindre attraktiv for landene som er inne i den. Så jeg har vanskelig for å se at Storbritannia velger seg den løsningen, sier Solberg til NRK.

Hun er naturlig nok ikke enige med kritikerne om at EØS er en dårlig avale.

– Jeg tror ikke det finnes noen bedre avtale, så lenge man holder landbruk utenfor, slik vi har valgt å gjøre, svarer Solberg.

Statsministeren gav i går EØS-avtalen æren for at Norge ikke rammes når EU kommer med sitt tollsvar overfor USA.

Norge vil kopiere ny EU-avtale

Så lenge Storbritannia er en del av EU har de ikke lov til å forhandle med tredjeparter, det vil si at de ikke kan inngå avtaler med andre land som skal virke post-brexit.

Solberg tror løsningen blir at Storbritannia og EU finner en fremtidig løsning på sitt forhold, og så brukes dette som mal for hva Norge og Storbritannia må avtale seg imellom, inkludert en handelsavtale.

– For oss er det en fordel jo tettere britene vil være på det indre markedet. Storbritannia er nummer tre på listen over fastlands-Norges utenrikshandel, slik det er en stor og viktig handelspartner vi snakker om, sier Solberg.