Status som bestevenn redder Norge fra EU-toll

Statsminister Erna Solberg dro til EU-hovedstaden Brussel i dag, med håp at EØS-avtalen kan skjerme Norge og norsk industri når USA og EU eventuelt braker sammen i en handelskrig.

Etter møtet med den norske statsministeren kom EU-kommisjonens leder med en etterlengtet avklaring.

– Norge skal ikke rammes av eventuelle tiltak fra EUs side. Jeg har forsikret den norske statsministeren om at vi arbeider med å myke opp de mulige konsekvensene dette vil kunne få for Norge.

– Det vil faktisk ikke få noen konsekvenser for Norge i det hele tatt, sa Juncker, side om side med Solberg.

Trump-toll rammer alle

I forrige uke innførte USA en ekstratoll på 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium overfor Mexico, Canada og EU. Verken USAs naboer eller EU-land får unntak fra den omstridte tollen.

Norge måtte svelge unna den økte tollsatsen allerede i mars, da vi ikke kom med på den midlertidige unntakslisten. Nå er ikke EU-landene heller lenger på den, og den norske regjeringen har vært bekymret for at Norge blir med i dragsuget hvis EU svarer USA med samme mynt.

Fakta om USAs ekstratoll på stål og aluminium Ekspandér faktaboks 1. mars kunngjorde USAs president Donald Trump at han ville innføre 25 prosent toll på import av stål og 10 prosent toll på aluminium for å beskytte amerikansk industri.

Tollsatsene trådte i kraft 23. mars, men det ble gitt midlertidige unntak til en rekke land. Disse landene var Argentina, Australia, Brasil, Canada, EUs 28 medlemsland, Mexico, Sør-Korea.

Fristen for å komme fram til en løsning ble satt til 1. mai. Det hvite hus har utsatt fristen til 1. juni. EU, Mexico og Canada fikk forlenget den midlertidige unntaksordningen.

Torsdag 31. mai kunngjorde USA at tollsatsene trer i kraft også for EU, Mexico og Canada fra 1. juni.

EU truer USA med mottiltak dersom de innfører tollen. Både Russland og Kina har klagd USA inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Aluminium og stål er viktige eksportvarer for Norge, som ikke er unntatt tollen, men kun om lag 0,2 prosent av eksporten på nesten 50 milliarder kroner går til USA. (NTB)

EU vil beskytte sine markeder

EUs ledere har sagt at unionen vil innføre en såkalt beskyttelsestoll på stål og aluminium foruten økt toll på en rekke andre varer, som svar på den ensidige amerikanske tolløkningen.

EU frykter at utenlandske stål- og aluminiumprodusenter skal omdirigere varer til det europeiske markedet fordi den økte amerikanske tollsatsen gjør det mindre lønnsomt å eksportere dit.

EU vurderer derfor å høyne tollen på stål og aluminium, for å hindre at EUs markeder oversvømmes av billig metall fra utlandet.

Det er dette som kan ramme Norge. Norge er Europas største aluminiumprodusent og norske bedrifter er storeksportør av deler til den europeiske bilindustrien.

Den norske regjeringen har derfor bedt om unntak, hvis EU gjør alvor av tolltrusselen.

Håper EØS-avtalen gir tollvern

– Vi jobber for at Norge ikke skal rammes av mottiltakene som EU eventuelt innfører mot USA, sa statsminister Erna Solberg til NRK, før møtene med EU-president Donald Tusk og kommisjonssjef Juncker.

Hun håper EØS-avtalen er det som kan gi Norge beskyttelse, ut fra prinsippet om like konkurransevilkår som er nedfelt i EØS-avtalen.

Avtalen gir norske bedrifter adgang til unionens indre marked, ergo bør den også gi fritak for mottiltak, er det norske resonnementet.

EU-president Donald Tusk og statsminister Erna Solberg har samme syn på den amerikanske ekstratollen, som kan ende i en internasjonal handelskrig. Foto: Virginia Mayo / AP

EU-lederne forstår Norges bekymring

Etter møtene med EU-toppene, var Erna Solberg lettet selv om ingenting formelt er vedtatt. Hun føler hun ble hørt og at det er forståelse for Norges syn.

– Jeg er takknemlig fra det klare budskapet EU-kommisjonens leder Juncker nettopp har kommet med om at eventuelle beskyttelsestiltak ikke vil skape noen problemer for Norge, sa Solberg da de i fellesskap møtte pressen.

EU-president DonaldTusk la vekt på det nære forholdet mellom EU og Norge, og beskrev Norge som EUs beste venn.

– Når det gjelder nære partnere, finner du simpelthen ikke noen som står oss nærmere enn Norge. I dag trengs slike partnere mer enn noensinne, sa Tusk.

Det er foreløpig ikke klart når EU eventuelt kommer med sine mulige mottiltak overfor USA.

Kritiserte Trumps handelssyn

EU-ledelsen og Solberg er samstemte i synet på den amerikanske ekstratollen.

– Vi beklager at USA trapper opp med proteksjonistiske tiltak. Men vi var forberedt på at dette kunne hende, for vi har hørt retorikken, sa den norske statsministeren.

Canadas statsminister Justin Trudeau kaller Trumps tollbegrunnelse «en fornærmelse», gitt at den amerikanske presidenten mener en høy import av stål og aluminium selv fra allierte, utgjør en trussel for USAs nasjonale sikkerhet. Så langt går ikke Solberg, men hun er likevel sterkt kritisk.

– Tiltakene som innføres og begrunnelsen i nasjonal sikkerhet, svekker USAs troverdighet, mener Solberg.