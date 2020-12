Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Rudy Giuliani, uten tvil den beste ordføreren i New York City noensinne og som har arbeidet utrettelig med å avdekke tidenes mest korrupte valg i USA, har testet positivt for kinaviruset. Bli frisk snart Rudy, vi skal fortsette, skriver Trump på Twitter.

Det er foreløpig ikke kjent når Giuliani testet positivt. Ei heller om det er snakk om et alvorlig tilfelle av covid-19.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at Giuliani selv ikke har vært tilgjengelig for en kommentar.

Det er om lag to måneder siden USAs avtroppende selv testet positivt på koronaviruset. I tillegg har kona Melania og flere av Trumps nærmeste medarbeidere vært smittet. Flere av smittetilfellene har vært knyttet til Trumps valgvake i Det hvite hus.

Omfattende reisevirksomhet

Rudy Giuliani har i likhet med Trump vært svært tydelig på at han mener presidentvalget var «en svindel».

Under ledelse av Rudy Giuliani har Trumps valgkampapparat gått til en rekke søksmål i vippestater. Kravene har gjentatte ganger blitt avfeid, også av republikanske dommere.

I forbindelse med det rettslige arbeidet har Giuliani reist gjennom mange delstater den siste tiden og deltatt på en rekke arrangementer – mange av dem uten å være iført munnbind.

Torsdag var Giuliani i Georgia, der han oppfordret lovgivere til å stoppe prosessen med å godkjenne Joe Biden som vinner av valget. Natt til søndag, norsk tid. deltok Turmp på et valgmøte i Georgia, for å støtte to senatorer i omkamp om plasser i Senatet.

Tusenvis av velgere møtte opp på arrangementet, der Trump gjentok udokumenterte påstander om at han er den egentlige vinneren i delstaten.

Donald Trump gjentok natt til søndag påstander om valgjuks på et valgmøte i Georgia.

Sønnen også smittet

76 år gamle Giuliani var borgermester i New York City i to perioder fra 1994 til 2001. De siste årene har han jobbet som Trumps personlige advokat.

I slutten av november ble ogås Rudy Giulianis sønn, Andrew Giuliani, koronasmittet.

Andrew Giuliani er også rådgiver og advokat for den avtroppende presidenten. Andrew Giuliani bekreftet selv smitten på Twitter, og skrev at han hadde milde symptomer.

USAs påtroppende president Joe Biden på vei inn til intervjuet med CNN. Foto: Alex Wong / AFP

Over 230.000 smittede siste døgn

USA har blitt hardt rammet av koronaviruset. Søndag ble det registrert nærmere 230.000 smittetilfeller, ifølge statistikk fra universitetet Johns Hopkins. Det er tredje dag på rad at landet registrerer det høyeste daglige smittetallet så langt i løpet av pandemien.

Natt til søndag, klokken 02.30, viser universitetets oversikt at ble registrert 2.527 nye koronarelaterte dødsfall det siste døgnet. Det er det høyeste dødstallet registrert.

USAs avtroppende president har fått sterk kritikk for å ikke ta koronapandemien på alvor. Påtroppende president Joe Biden gjorde på sin side kampen mot koronaviruset til en kjernesak i valgkampen.

I midten av november holdt Rudy Giuliani og flere Trump-medarbeidere en pressekonferanse om hvordan Trump fortsatt kunne vinne valget. I etterkant gikk debatten sosiale medier høyt om hva som rant nedover kinnene til Rudy Giuliani under pressekonferansen.

Biden: – Jeg vil ta vaksinen

Fredag ble Biden og påtroppende visepresident Kamala Harris intervjuet av TV-kanalen CNN. I sitt første, større TV-intervju etter valgseieren sa Biden at bekjempelse av koronaviruset vil være hans første prioritet når han overtar som president.

Biden sa også at han selv vil ta koronavaksinen, så fort den er godkjent.

– Når dr. Fauci sier at det er trygt, vil jeg ta vaksinen i full offentlighet.

Anthony Fauci er USA ledende ekspert på infeksjonssykdommer, og leder av Trumps arbeidsgruppe mot koronaviruset. Trump har flere ganger luftet irritasjon over sin medisinske ledende medisinske rådgiver.

I tillegg til Biden har også de tidligere presidentene Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton sagt seg villige til å ta koronavaksinen på direktesendt TV.