Minst 24 personer mistet livet da deler av en hovedveg i Guangdong raste sammen tidlig onsdag morgen, melder det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Tretti personer er sendt til sykehus, men de skal ikke være livstruende skadd.

Videoer av hendelsen, som deles på den kinesiske sosiale medieplattformen Weibo, viser flammer. Bilder fra åstedet viser flere forkullede biler som ligger i en haug oppå hverandre.

Det var atten meter av hovedvegen som raste sammen. Tjue biler stupte gjennom hullet i vegen og ned en skrent.

Kraftig regn

Ulykken skjedde på hovedvegen mellom Meizhou by og Dabu fylke i Guangdong-provinsen.

Det ser ut til å ha vært et jordskred under vegen som tok vegen med seg.

Den kinesiske fjernsynsstasjonen CCTV kaller hendelsen for «en geologisk naturkatastrofe», grunnet vedvarende kraftig regn.

Hendelsen er den siste i en rekke dødelige ulykker som har rammet Guangdong i det siste.

Kraftig regnvær over tid har ført til flom, og fem mistet livet i en tornado som rammet storbyen Guangzhou.

Deler av provinsen har ikke opplevd så alvorlig flom så tidlig på året siden målingene begynte i 1954.

Kina har satset stort på utbygging av infrastruktur. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Infrastruktur

Klimaendringene fører til at ekstreme værhendelser både er blitt hyppigere og mer intense.

Kina står for flere klimagassutslipp enn noe annet land, men dersom man måler utslipp per capita, står USA for dobbelt så store utslipp.

Kina, USA og India slipper sammenlagt ut 42 prosent av verdens klimagasser.

Kina har lovet nullutslipp innen 2060.

I løpet av det siste tiåret har Kina satset stort på utbygging av infrastruktur.

I 2022 hadde Kina 177.000 kilometer med motorveier, melder Statista.