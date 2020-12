Trump skal ha åpnet for å benåde barna og Giuliani

Det brygger opp til en benådningsbonanza i USA.

Et 18 sider langt rettsdokument skal vise at det er tilbudt store politiske donasjoner i bytte mot benådning fra president Donald Trump.

Dokumentet er sladdet og det kommer ikke fram hvem som etterforskes eller hvem benådningen var ment for.

Men dokumentet avslører at personer er mistenkt for å ha drevet skjult lobbyvirksomhet mot tjenestemenn i Det hvite hus for å sikre benådning eller straffereduksjon. Det skal ha blitt tilbudt betydelige summer i politisk støtte i bytte mot en benådning.

Ifølge New York Times er det ingenting som knytter Trump direkte til benådningene. Selv kaller han det hele «fake news».

Benådninger er ikke uvanlig mot slutten av presidentens periode.

I forrige uke ble det kjent av Trump benådet sin tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. Han erkjente seg i 2017 skyldig i å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Trumps innsettelse.

Benåde barna

I dag skriver også New York Times at Trump har luftet med sine rådgivere muligheten for å forhåndsbenåde barna, svigersønnen og sin personlige advokat Rudolph W. Giuliani.

Ifølge avisen så skal Trump vært bekymret for at påtroppende president Joe Biden sin administrasjon skal reise saker de tre eldste Trump-barna, Donald Trump Jr., Eric Trump og Ivanka Trump. Samt svigersønnen og rådgiver Jared Kushner.

Donald Trump Jr. har blitt etterforsket av spesialetterforsker Robert Mueller for kontrakter han skal ha inngått med russere. De skal ha tilbudt informasjon som kunne skade Hillary Clinton i valgkampen i 2016. Trump Jr. ble aldri siktet.

Kushner ga falsk informasjon til føderale myndigheter om sin kontakt med utenlandske aktører da han skulle sikkerhetsklareres. Kushner fikk likevel en sikkerhetsklarering av presidenten.

Det er ikke klart hva som er bakgrunnen for Trumps ønske om å forhåndsbenåde Eric Trump og Ivanka Trump.

Mulig Giuliani-siktelse

New York Times skrev i går at Trumps advokat Rudolph Giuliani allerede har diskutert en benådning med Trump.

Det er eventuelt snakk om en benådning som kommer før en siktelse. For det er usikkert om Trumps advokat eventuelt kan bli etterforsket og siktet, men Giuliani har tidligere blitt etterforsket for aktivitetene sine i Ukraina, og rollen han spilte da USAs Ukraina-ambassadør ble oppsagt.

Flere i benådningskø

Ifølge amerikanske medier er det en liten kø av mennesker som har vært tilknyttet Mueller-etterforskningen som nå kan bli benådet av presidenten.

CNN har tidligere meldt at Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort og rådgiver George Papadopoulos er aktuelle for benådning.

Manafort ble dømt til flere år i fengsel for økonomisk kriminalitet, men soner nå hjemme på grunn av koronapandemien. Papadopoulos fikk en kortere straff for å ha løyet til FBI.

Allen Weisselberg vurderes også benådet, ifølge CNN. Han var i årevis finansdirektør i Trump-organisasjonen og kjenner alle familiens økonomiske hemmeligheter og skatteforhold,

Weisselberg ble innvilget beskyttelse mot straffeforfølgelse da Trumps mangeårige personlig advokat Michael Cohen ble arrestert.

I tillegg skal faren til Trumps svigersønn Jared Kushner, eiendomsentreprenøren Charles Kushner som ble dømt for skattejuks og ulovlig valgkampfinansiering, stå på listen over aktuelle benådningskandidater.