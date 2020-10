Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Presidentparet ble testet fordi en av presidentens rådgivere, Hope Hicks, testet positivt tidligere i uka.

– Vi starter umiddelbart på vår karantene og prosessen med å bli friske. Vi skal SAMMEN komme oss gjennom dette, tvitrer Trump.

Få timer tidligere ble det kjent at Trump hadde gått i isolasjon mens han ventet på koronatestresultat. Hans nære rådgiver Hope Hicks testet positivt for koronaviruset tidligere torsdag.

Hope Hicks var tidligere kommunikasjonssjef i Det hvite hus. Etter en periode i Fox-konsernet, er hun nå tilbake som Trumps rådgiver. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

Hun dro sammen med Trump til et valgmøte i Duluth i Minnesota onsdag. Hicks var også sammen med presidenten til den første presidentdebatten tirsdag.

Hun er dessuten en av presidentens nærmeste medarbeidere og er til vanlig innom Det ovale kontor flere ganger daglig.

Vil holde seg hjemme i Det hvite hus

Presidentens lege, Sean P. Conley, sier ifølge The Washington Post at Trump og Melania planlegger å holde seg hjemme i Det hvite hus under sykdommen.

– Det medisinske teamet i Det hvite huset og jeg kommer til å være på vakt i natt. Jeg setter pris på støtten fra noen av landets beste medisinske fagpersoner og institusjoner. Vær trygg på at jeg forventer at presidenten fortsetter å utføre sine plikter uten forstyrrelser mens han kommer seg. Vi oppdaterer om videre utvikling, sier Conley i en uttalelse som NBC News referer til.

En av medarbeiderne som var sammen med Trump seint i går sier at han virket normal og ikke viste noen symptomer. Men ifølge kilder til The New York Times hadde han virket hes på torsdag.

Visepresidenten tester negativt

Nå i ettermiddag er det klart at visepresident Mike Pence og kona har testet negativt for korona.

Det betyr at Pence om nødvendig kan tre inn i presidentfunksjonene dersom Trump blir alvorlig syk.

Risikogruppe

Donald Trump er 74 år gammel, en alder som plasserer ham i risikogruppen for å utvikle komplikasjoner som følge av viruset.

Tidligere torsdag stilte presidenten opp i et telefonintervju med Fox News.

– Jeg vet ikke om vi må i karantene eller om vi er smittet. Jeg bare tok en test, og så får vi se hva som skjer, sa Trump da, og la til at resultatet kunne bli klart enten sent torsdag kveld eller fredag morgen.

President Donald Trump og hans kone, førstedame Melania Trump, har testet positivt for covid-19. Nå starter et stort smittesporingsarbeid hvor flere sentrale politikere i USA trolig må testes.

Trump er nå blant flere statsledere som har testet positivt for korona.

Statsminister Boris Johnson (56) i Storbritannia testet positivt for korona i slutten av mars.

Han isolerte seg først i statsministerboligen i Downing Street 10 før han ble overført til intensivavdelingen på St. Thomas Hospital i London etter å ha fått pusteproblemer. Helsetilstanden ble deretter raskt forverret. 10. april ble det rapportert at han var på bedringens vei, og bele skrevet ut 12. april. Han var sykmeldt fram til 27. april.

Også Brasils president Jair Bolsonaro testet positivt på koronaviruset i sommer. Bolsonaro har under hele pandemien kjempet mot å innføre smittetiltak, og har kalt koronaviruset en «liten influensa».

Den britiske statsministeren berømmet «den eksemplariske behandlingen» han mottok på sykehuset.

Reist mye

Presidenten har reist landet rundt i flere måneder i forbindelse med valgkampen. Mange av kampanjemøtene har vært utendørs, men noen har blitt holdt innendørs.

Det har vært vanlig å teste for feber ved inngangen til arrangementene. Men reglene om fysisk avstand har ofte ikke vært overholdt.

Hope Hicks var også i Cleveland med president tidligere i uken. Ifølge CNN har Hicks også reist med flere av presidentens nærmeste kollegaer, blant andre Jared Kushner, Dan Scavino, og Nicholas Luna. Ingen av dem brukte masker, skriver CNN.

«Bruker ikke maske som Biden»

Trump har tidligere uttalt at han ikke bruker maske slik som motkandidat Joe Biden.

– Hver gang jeg ser ham har han på seg maske. Han kan stå 50 meter unna meg og stille opp med den største masken jeg noensinne har sett, har Trump uttalt ifølge nyhetsbyrået AP.

Hvis man tester positivt for covid-19 i USA, er reglene slik ar du må være i hjemmeisolasjon i minst ti dager etter at du testet positivt. Etter det kan du møte andre, gitt at du er symptomfri.

Dette opplyser Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en amerikansk føderal etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Hvis en innbygger blir alvorlig syk av covid-19 og trenger sykehusbehandling, kan vedkommende bli rådet til isolasjon i 20 dager.

Dersom Trump ikke kan utføre sine plikter på grunn av sykdom er det visepresident Mike Pence som må steppe inn. Pence skriver på sin Twitter-konto at han ber for Trump-ekteparet.

Ber for Trump

USAs visepresident Mike Pence sier han og millioner av amerikanere ber for at presidentparet raskt skal bli helt friske.

– Karen og jeg sender vår kjærlighet og bønner til våre kjære venner president Donald Trump og Melania Trump, tvitrer Pence etter at det ble klart at paret har testet positivt for koronavirus.

– Gud velsigne deg president Trump og vår vidunderlige førstedame Melania, tilføyer Pence.

USAs president Donald Trump er i karantene, i påvente av svar på koronatest, etter at en av Trumps nærmeste rådgivere testet positivt for koronavirus.