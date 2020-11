Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Carson skal være ved godt mot, sier en av hans underordnede. Det påpekes at 69-åringen er glad for å ha tilgang på effektiv behandling mot viruset, som så langt har smittet over 10 millioner amerikanere.

USAs bolig – og utviklingsminister Ben Carson har fått påvist koronasmitte. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Valgvaken natt til 4. november skulle være et sted for feiring for Trump-leiren.

I stedet ble det den andre festen i Det hvite hus som har ført til omfattende smittespredning på kort tid.

I oktober ble guvernører, senatorer og presidentrådgivere smittet etter feiringen av høyesterettsdommeren Amy Coney Barrett. Til slutt fikk også Trump påvist viruset.

Mulig «superspredning-hendelse»

Selv om alle hadde blitt testet for viruset på forhånd, var det få av de over 100 deltagerne på Trump-valgvaken som overholdt reglene for sosial distansering. Kun et fåtall brukte munnbind, ifølge Ap.

David Bossie snakker på en pressekonferanse i Arizona i helgen. Foto: Matt York / AP

Nyhetsbyrået beskriver valgvaken som en mulig «superspredning-hendelse», og mener den er «nok et symbol på Trumps i overkant dristige håndtering av viruset».

Mandag kveld sier kilder med kjennskap til saken til Reuters at David Bossie – en av Trumps ledende valgkampmedarbeidere – også har fått påvist smitte etter valgvaken. Også flere ansatte i Det hvite hus skal være smittet.

Lørdag ble det kjent at også Donald Trumps stabssjef, Mark Meadows, hadde fått påvist viruset. Det skapte en viss furore, siden medarbeiderne hans fikk vite om det gjennom pressen.

Donald Trump Jr., Ivanka Trump, og Eric Trump var til stede på valgvaken i «the East Room» i det Hvite hus natt til 4. november. Foto: Chip Somodevilla / AFP

Informert gjennom mediene

Det hvite hus har prøvd å holde tett om hvilke andre som har testet positivt i forbindelse med valgvaken, også etter at utbruddet var et faktum.

Donald Trumps stabssjef Mark Meadows hilser på Trump-supportere under et valgkamparrangement i Pennsylvania 31. oktober. Foto: Carlos Barria / Reuters

Reuters hevder også at flere av deltagerne har blitt informert om andre smittede gjennom mediene.

Meadows skal eksempelvis ha holdt tett om diagnosen i over ett døgn, uten å varsle de han hadde vært i kontakt med.

Ifølge Bloomberg News skal Meadows ha testet positivt på onsdagen. I så tilfelle er det sannsynlig at han også var smittsom under et valgkamparrangement i Virginia, ifølge eksperter ved George Mason-sykehuset.

I oktober ble flere smittet etter feiringen av høyesterettsdommeren Amy Coney Barrett. Foto: Alex Brandon / AP

Unngår Det hvite hus

Eksperter er ikke overrasket over at smitten fortsetter å spres i Det hvite hus, til tross for at personer som har vært i kontakt med Trump testes hyppig.

Det amerikanske senatets majoritetsleder, republikanske Mitch McConnell, sier han har unngått å oppholde seg i Det hvite hus siden august.

– Mitt inntrykk er at deres tilnærming til hvordan viruset skal håndteres er annerledes enn min. Den er også annerledes enn tilnærmingen jeg har insistert på at vi skal ha i Senatet, som er å bruke munnbind og praktisere sosial distansering, sier McConnell.

En velgerundersøkelse viser at Trumps nonchalante holdning til viruset var en medvirkende årsak til at Biden til slutt vant valget, ifølge Reuters.

– Trump-administrasjonen har ikke vist den nødvendige omtanken for seg selv, eller for landet. Det er en av grunnene til at vi har så mange tilfeller på landsbasis, sier Dr. Joshua Sharfstein, professor i offentlig helse ved Johns Hopkins University.

Trump har i løpet av det siste halvåret kommet med en rekke feilaktige eller villedende påstander om viruset.

Les også: Parodierer Biden og Trump

USAs president Donald Trump holder tale på valgvaken. Trump hevdet han hadde vunnet valget, flere dager før opptellingen i flere avgjørende delstater var ferdig. Du trenger javascript for å se video. USAs president Donald Trump holder tale på valgvaken. Trump hevdet han hadde vunnet valget, flere dager før opptellingen i flere avgjørende delstater var ferdig.

– Mørk og lang vinter

Noen nervepirrende dager etter valgvaken i Det hvite hus ble det klart for det meste av verden at USAs neste president heter Joe Biden.

Trump har imidlertid ikke anerkjent valgresultatet, og prøver nå å bruke domstolene for å holde på makten. Nevnte McConnell mener Donald Trump har rett til å utfordre valgresultatet.

Biden har allerede utnevnt en komité som skal bistå med koronahåndteringen, men advarer mot at viruset kan føre til en «mørk og lang vinter».

I en tale mandag advarte Biden om at antallet døde kan bli doblet i USA før koronapandemien er over.

– Vi kan redde mange liv om vi bruker en maske. Ikke republikanske eller demokratiske liv, men amerikanske liv, sier Biden.

Flere enn 100 personer var til stede i «The East Room» i Det hvite hus under valgvaken forrige uke. De fleste hadde ikke på seg maske. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.