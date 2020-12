Problemer for Pfizer – kan kun levere halvparten

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ifølge Wall Street Journal så kan Pfizer bare levere 50 millioner vaksiner før nyttår. Nok til 25 millioner mennesker.

Planen var å levere dobbelt så mange, nemlig 100 millioner doser. Selskapet mener imidlertid leveranseproblemene ikke vil få konsekvenser for planen om å levere 1 milliard vaksiner i 2021.

Biontech, Fosun Pharma og Pfizer Det tyske legemiddelselskapet BioNTech melder at dere koronavaksine har vist seg å være 95 prosent effektiv. Storbritannia starter vaksinering i desember. Les mer Vaksinen BNT162b2 er basert på systemet kroppen din har for å bygge ting. Vaksinen er bare byggeinstruksjoner til cellene. Instruksjonene er basert på de samme kodene som cellene bruker hele tiden til dette formålet. Disse heter mRNA, eller «budbringer ribonukleinsyre». Det som skjer er følgende: Du får vaksinen sprøytet inn i kroppen. Informasjonen i vaksinen når fram til maskinene i cellene som bygger proteiner. Disse maskinene bygger kopier av det såkalte «spike-proteinet» fra koronaviruset. Disse proteinene blir skilt ut av cellene og blir oppdaget av immunforsvaret. Immunforsvaret reagerer på samme måte som om ekte koronavirus har kommet inn i kroppen. Det blir produsert antistoffer og immunsystemet husker at koronavirus er noe fremmed som det skal reagere på. Du får vaksinen sprøytet inn i kroppen. Informasjonen i vaksinen når fram til maskinene i cellene som bygger proteiner. Disse maskinene bygger kopier av det såkalte «spike-proteinet» fra koronaviruset. Disse proteinene blir skilt ut av cellene og blir oppdaget av immunforsvaret. Immunforsvaret reagerer på samme måte som om ekte koronavirus har kommet inn i kroppen. Det blir produsert antistoffer og immunsystemet husker at koronavirus er noe fremmed som det skal reagere på. Du er vaksinert. Lukk

– Oppskaleringen av forsyningslinjen for råvarer tok lengre tid enn forventet. Det er viktig å understreke at utfallet av de kliniske forsøkene var noe forsinket i forhold til de tidlige anslagene, sier en talsperson for selskapet til avisen.

Problemer for britene

Leveranseproblemene kan blant annet få konsekvenser for Storbritannia, som har godkjent Pfizer-vaksinen og bestilt 40 millioner doser.

I går kom nyheten om at britene etter planene skal begynne å vaksinere allerede neste uke.

Britiske myndigheter jobber nå med å lage en liste over hvem som skal prioriteres. I første omgang er det snakk om 800.000 doser som kan vaksinere 400.000 mennesker.

Akkurat nå forbereder 50 sykehus seg på starte vaksineringen.

Million-bestillinger

Vaksinen er ennå ikke godkjent av EUS legemiddelbyrå, men britene har brukt nødprosedyrer for å ta den i begrenset bruk.

Pfizer-vaksinen deles ut i to doser med tre ukers mellomrom.

Amerikanske myndigheter skal bestilt 100 millioner doser av denne vaksinen, men mulighet til å bestille ytterligere 500 millioner.

EU har bestilt 200 millioner doser, mens Japan har lagt inn en bestilling på 120 millioner doser.