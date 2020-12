Biden: – Jeg vil ta vaksinen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

USAs påtroppende president Joe Biden og påtroppende visepresident Kamala Harris ble intervjuet av TV-kanalen CNN i går kveld. Det første større intervjuet etter at de ble valgt. Biden sa at bekjempelsen av corona-viruset vil være hans første prioritet, og at han selv vil ta vaksinen når den kommer:

Vil inspirere befolkningen til å ta vaksinen

– Når dr. Fauci sier at det er trygt, vil jeg ta vaksinen i full offentlighet.

– Folk har mistet tiltroen til at vaksinen kommer til å virke, sa Biden. Nå håper han at han kan inspirere folk til å ta den ved å gå foran med et eksempel og vise at den er trygg.

Det vil også tre andre tidligere amerikanske presidenter: Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton vil også ta vaksinen i full offentlighet. I håp om at befolkningen i USA vil følge etter.

De tidligere presidentene George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton har sagt at de vil ta vaksinen i full offentlighet. Foto: Larry Downing / Reuters

Beholder Fauci som rådgiver

Anthony Fauci er USA ledende ekspert på infeksjonssykdommer, og medlem i avgående president Trumps arbeidsgruppe mot koronaviruset. Nå har Biden bedt Fauci om å bli hans ledende medisinske rådgiver.

Bidens og hans overgangsteam hadde i går sitt første møte med Fauci for å få til en best mulig bekjempelse av pandemien når Biden overtar presidentvervet 20. januar.

Trump uinteressert i pandemien

Avgående president Trump har flere ganger luftet irritasjon over sin ledende medisinske rådgiver, og også retvitret andres ønsker om at Fauci burde få sparken. Siden valget har Trump knapt nok vist interesse for å bekjempe pandemien.

Anthony Fauci som er USA ledende ekspert på infeksjonssykdommer beholder jobben under den nye administrasjonen. Foto: Eric Baradat / AFP

Sprer konspirasjonsteorier

I stedet har den avgående presidenten brukt mesteparten av sine offentlige opptredener og sin Twitter-konto til å spre usanne konspirasjonsteorier om at han vant valget. Og at Demokratene har stjålet seieren hans gjennom omfattende valgfusk.

Verken Trump eller advokatene hans har lagt fram noen bevis for valgfusk i de mange søksmålene som er reist for amerikanske domstoler. Søksmål som i hovedsak har blitt raskt avvist av dommerne.

Munnbind i 100 dager

Biden sa at han straks etter 20. januar vil innføre påbud om bruk av munnbind i alle offentlige, føderale bygninger, og også i offentlig transport. Men han kommer også med en sterk anbefaling ut over påbudet:

– Jeg vil be alle om å bruke munnbind i 100 dager. Da tror jeg vi vil se en betydelig nedgang i antallet smittede og syke. Sammen med vaksinene som kommer kan vi da slå ned viruset.

Påtroppende president Joe Biden ber alle amerikanere bruke munnbind i 100 dager. Foto: Leah Millis / Reuters

Vanskelig distribusjon

Biden la ikke skjul på at det vil bli vanskelig å få distribuert vaksinen ut til alle i det store landet. Spesielt fordi den ene vaksinen må holdes nedkjølt i minus 70 grader.

– Derfor trenger vi at Senatet er villig til å bevilge penger, mye penger til å få vaksinen ut til folket.

Biden la vekt på å få vaksinen raskt ut til deler av befolkningen som har blitt hardt rammet av pandemien:

– De svarte og brune nabolagene trenger den mest, fordi afrikansk-amerikanere og latinoer er de som er sterkest berørt. Her er faren for å dø av sykdommen 4–5 ganger høyere enn i resten av befolkningen.

Mer penger til skolene

Dr. Fauci og andre helseeksperter har gått inn for at skolene skal være åpne under pandemien. Men lærerorganisasjonene har protestert, fordi det ikke er trygt nok.

– Vi må lytte til begge parter, sa påtroppende visepresident Kamala Harris.

-Det er en prioritet å få barna tilbake i skolen. Derfor må vi få til et samarbeid mellom lærerne og helseekspertene.

Biden skjøt til at skolene trenger mer penger og flere lærere. På den måten kan de holde større avstand, med mindre elevgrupper.

Bedre forbindelser til Europa

Biden la vekt på å reetablere et godt forhold til Nato-landene og til Europa. Blant annet for å få dem med når USA blir nødt til å konfrontere Russland, Kina og Iran:

– Vi kan ikke la Iran få atomvåpen. Men det som har skjedd etter at Trump sa opp atomavtalen med Iran er at landet har kommet mye lenger i utvikling av både våpen og raketter. Det kan bli svært harde forhandlinger, men vi kan ikke gjøre dette alene.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og USAs avtroppende president Donald Trump. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Svart justisminister?

Biden ble spurt om det nå ikke er på tide med en svart justisminister. Etter drapet på svarte George Floyd, protestene og Black Lives Matter-bevegelsen. Han unngikk å svare, men sa at han ville holde sitt løfte om å gjennomføre den mest mangfoldige regjeringsdannelsen i USAs historie.

Allerede nå har Biden utpekt svært mange kvinner og minoritets-representanter til regjeringsapparatet.

Påtroppende visepresident Harris understreket:

– Vi kommer ikke til å instruere justisdepartementet. Det skal få jobbe uavhengig.

Et utsagn Biden straks sluttet seg helhjertet til:

– Det er ikke mitt justisdepartement. Det er folkets.

Påtroppende visepresident Kamala Harris. Foto: Tasos Katopodis / AFP

Ønsker Trump til stede på innsettelsen

Da Biden ble spurt om han ønsket at Trump skulle være til stede under innsettelses-seremonien 20. januar, slik det er tradisjon for, begynte han å smile.

– Det er ikke viktig for meg personlig at han er der. Men jeg tror det kan være viktig for USA og for verden. På den måten kan vi demonstrere at det kaoset han har skapt er over. At vi har fått til en fredelig overgang.

Jeg er bekymret for hvilket inntrykk vi har gitt resten av verden. For hvordan de ser på oss. Derfor kan en normal overgang være viktig.

President Donald Trump og tidligere president Barack Obama 20. januar 2017. Det vanlig at den avtroppende presidenten er til stede under innsettelsen av den nye presidenten. Foto: POOL / Reuters