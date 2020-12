Trump skal ha kommet med kravet i en telefonsamtale med statens republikanske guvernør Brian Kemp lørdag. Kemp avviste kravet.

Det er en høytstående tjenestemann i Georgia som forteller om samtalen under dekke av anonymitet, ifølge Washington Post og andre medier. En kilde i Det hvite hus bekrefter samtalen.

Samtalen fant sted noen timer før Trump skulle holde et valgmøte i Georgia til støtte for to republikanske senatorer som må gjennom en ny valgrunde i januar.

Trump er veldig opptatt av sitt eget nederlag i presidentvalget. Flere republikanere frykter at hans kampanje for å omgjøre valget, overskygger valgkampen i Georgia.

Frykter at Trump skal ødelegge

Republikanerne i Kongressen og i Georgia frykter at Trump skal ødelegge for de to senatorene ved å fokusere mer på sitt eget nederlag enn på senatorene han drar til Georgia for å støtte.

Frykten er at republikanere som er frustrert over ham, unnlater å stemme, eller at hans tilhengere tror på påstanden om at presidentvalget var preget av juks, og derfor holder seg hjemme ved senatorvalget 5. januar.

Valget i Georgia avgjør hvem som får flertall i Senatet i minst to år framover, noe som er svært viktig for påtroppende president Joe Biden.

Om demokratene vinner begge setene, blir det 50–50 i Senatet, og påtroppende visepresident Kamala Harris' stemme avgjør ved stemmelikhet.