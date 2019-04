Reiser til Syria for å hente hjem sine sju barnebarn som har vokst opp i IS

– Her er barneklær og massevis av sko. Enten har de ikke sko, eller så er de ødelagt.

Patricio Galvez er i full gang med å pakke koffertene som står på gulvet hans i leiligheten i Göteborg når SVT møter ham i slutten av mars.

Galvez, som i løpet av de siste åtte årene har blitt bestefar sju ganger, plukker med seg det aller mest nødvendige når han om kort tid reiser til Syria for å møte barnebarna. Tre av dem skal han forhåpentligvis møte for første gang.

– De er underernærte og har lungeinfeksjoner, sier Galvez gråtende til SVT.

Med i bagasjen har han ernæringstilskudd til de sykeste av barnebarna. De ligger innlagt på sykehus i Hasaka nord i landet.

– Magene deres er ødelagt og det er begrenset hva de kan spise, forteller han.

Foreldrene sluttet seg til IS

De tre barna på sykehuset har aldri møtt sin bestefar. Barna ble født inn i terrorgruppen IS. Foreldrene deres var nordmannen Michael Skråmo og kona Amanda Gonzalez.

I 2014 tok de med seg sine da fire barn og sluttet seg til terrorgruppen.

Michael Skråmo figurerte i en rekke propagandavideoer hvor han oppfordret muslimer til å slutte seg til IS eller begå terrorhandlinger.

FØDT HOS IS: De tre yngste barna er underernærte og lagt inn på syrisk sykehus. De har aldri møtt sin bestefar hjemme i Sverige. Foto: SVT

I vinter ble ungeflokken på sju foreldreløse i løpet av et par måneder.

I januar i år ble Amanda Gonzalez drept i et rakettangrep, og i midten av mars bekreftet Michael Skråmos mor at også sønnen var drept.

Skråmo var norsk statsborger med norske foreldre, men har vokst opp i Göteborg. Han er en av de mest profilerte skandinaviske fremmedkrigerne som har reist til Syria for å slutte seg til IS.

Ett barn er forsvunnet

De foreldreløse barna er i alderen to til åtte år. To av barna er tvillinger på fem år.

DREPT: Michael Skråmo skal ha blitt drept i kamp i mars i år, ifølge hans mor. Foto: Privat

Foruten de tre yngste som ligger på sykehus, har bestefar Gonzalez fått opplysninger om at tre andre oppholder seg i en flyktningleir. En av tvillingene, en fem år gammel jente, har forsvunnet.

Galvez befinner seg nå ved grensen til Syria. Han har omsider fått de nødvendige tillatelsene til å reise inn i det krigsherjede landet og hente hjem barnebarna.

Han sier han tar fullstendig avstand fra organisasjonen datteren og svigersønnen var en del av.

– Alle vet hva slags organisasjon IS var. Min kamp har vært fokusert på å redde sju uskyldige barns liv. Alt det grusomme og onde som har skjedd, har ingenting med barna å gjøre. De er bare ofre, sier Galvez.

Han velger å stå fram med fullt navn og bilde for å vise at han mener alvor.

– Disse barna og alle andre barn som er foreldreløse og befinner seg i Syria er uskyldige, sier Galvez.

– Vil klemme dem

Det befinner seg rundt 40 barn av norske IS-terrorister i Syria.

Statsminister Erna Solberg har sagt at fremmedkrigerne og barna har rett til å komme hjem, hvis de selv oppsøker en norsk utenriksstasjon.

Utenriksdepartementet vil heller ikke sende diplomater inn i flyktningleirene. De sier at situasjonen på bakken er for uoversiktlig og risikofylt.

NRK har besøkt leiren al-Hawl nordøst i Syria. Den humanitære situasjonen er svært vanskelig i leiren.

Galvez har bedt svensk UD om hjelp, men er misfornøyd med innsatsen så langt.

– De sier at de behandler spørsmålet og at de vil prioritere å hjelpe hjem enslige barn, men for øyeblikket kan de ikke hjelpe til, sier Galvez.

Han er forberedt på at han risikerer å måtte reise hjem til Sverige uten å få med seg barnebarna.

– Selv om jeg må returnere med knust hjerte, så er jeg nødt til å gjøre dette. De skal få kjenne på all kjærligheten jeg tar med meg fra alle i Sverige som vil disse barna vel. Det er viktig, sier Galvez.

– Jeg vil klemme alle barna og vise dem at vi ikke har glemt dem.

Krever at norske barn hentes hjem

Her hjemme har blant andre politikere, Kirken og Norsk Folkehjelp tatt til orde for at norske myndigheter mer aktivt må jobbe med å hente hjem de norske barna som er internert i Syria etter IS' fall.

– Det er viktig at de norske barna kommer ut. Forskjellen mellom disse barna og andre barn som lider i Syria, er at de er norske. Det gjør det mulig å få dem ut, sa seniorrådgiver i Norsk Folkehjelp, Trude Falch til NRK i forrige uke.

Siden desember har minst 112 barn mistet livet på vei til al-Hawl-leiren eller i den, ifølge FN, som har beskrevet forholdene i leiren som «forferdelige».

Ifølge FN har de fleste barna som kommer til leiren krigsskader, er feilernærte eller utmattede.

En norsk IS-kvinne som sitter i leiren har engasjert advokat og sendt en formell anmodning om bistand til Utenriksdepartementet. Kvinnen (28) sitter internert i leiren sammen med sine to barn.

Både Frankrike og Russland har hentet hjem barn av jihadister fra Syria.

Ifølge Reuters er det 74.000 mennesker i al-Hawl nå. Over 9000 av dem er utenlandske IS-kvinner og barn, ifølge en talsmann for selvstyremyndighetene.