SVT: Michael Skråmo er død

Fremmedkrigeren Michael Skråmo (33) er død, sier hans mor til svenske SVT.

Skråmo er norsk statsborger med norske foreldre, men har vokst opp i Göteborg. Han er en av de mest profilerte skandinaviske fremmedkrigerne som har reist til Syria for å slutte seg til IS.

I begynnelsen av mars var det SVT som først meldte at Skråmo ble pågrepet i den syriske byen Baghouz. Men nå er det uklart om pågripelsen fant sted.

YPG-soldat til NRK: – Han ble skutt under kamp

Det er også uklart hvordan Skråmo skal ha mistet livet, men moren hans sier at han «døde av skader».

Skråmo skal ha mistet livet etter å ha blitt skutt i nakken under kamp, sier tidligere YPG-soldat Jesper Söder til NRK.

Söder kriget tidligere mot IS for den kurdiske militærstyrken, og har nå daglig kontakt med kilder i YPG i Baghouz.

Skråmos dødsfall er dermed bekreftet fra Skråmos familie og kilder i Baghouz. Det er ikke bekreftet fra offisielt hold. Sikkerhetspolitiet i Sverige sier til SVT at det ikke er deres oppdrag å bekrefte dødsfall.

– Det går ikke an å forestille seg den sorgen vi kjenner nå, skriver Skråmos mor til SVT.

Uklart om han ble pågrepet

Jesper Söder kriget for den kurdiske YPG-militsen og lurte ut informasjon fra Michael Skråmo i Syria via kontakt på sosiale medier. Foto: Privat

Jesper Söder sier at YPG trodde de hadde pågrepet Michael Skråmo i Baghouz tidlig i mars, men at det senere viste seg at en britisk IS-kriger utga seg for å være ham.

– Mange utgir seg for å være fra Skandinavia fordi de da har større mulighet for å bli sendt hjem, sier Söder.

Söder sier at familien til Amanda, Skråmos avdøde kone, nå forsøker å finne ut hvor deres sju barn er, og hvordan de skal få dem hjem til Sverige.

Bekymret for hans sju barn

For tre dager siden rapporterte også den britiske TV-kanalen ITV at Skråmo ble drept i Baghouz i Syria.

ITVs kilder var Skråmos mor og søster, som er bekymret for hans sju barn og ønsker at barna skal komme til Sverige.

I 2014 skal Skråmo, kona Amanda og deres barn ha reist til Syria for å bosette seg. De har sju barn hvor tre er født i Syria. Kona Amanda skal ha blitt drept for noen uker siden i et bombeangrep.

I flere år skal Skråmo ha drevet med utstrakt propagandavirksomhet og oppfordret til terror i Sverige.

Fra kokke-elev til fremmedkriger

NRK har tidligere snakket med klassekamerater av Michael Skråmo som beskriver han som en god person, men hadde få venner i ungdomstiden. Han rappet, og snakket slang. Han viste ingen tegn til at han var religiøs. En av klassekameratene fikk inntrykk av at han ikke brydde seg mye om skolen eller framtiden.

– Han var ikke utenfor på skolen, eller ble mobbet, men hadde få venner. Han var et følelsesmenneske, og likte å diskutere, sier en klassekamerat til NRK.