– Jeg angrer – vær så snill og hjelp oss

De er to og fire år, og har sett ting ingen barn bør se.

– De kunne hatt det mye bedre. Sluppet å se sult hver eneste dag, se all den skytingen, all den bombingen og brannene, sier moren deres til NRK.

Barna er født og oppvokst i kalifatet til den brutale terrorgruppa IS, av en mor som sier at hun angrer. Nå vil hun hjem.

– Hvis du ikke får komme hjem - hvordan ser du på det?

Nå sitter barna med bare føtter på en sort madrass. I stillhet spiser de kjeks og drikker vann.

Vi er i interneringsleiren al-Hawl, nordøst i Syria. Her er over 1500 IS-familier internert av amerikansksstøttede Syrian Democratic Forces (SDF).

Norske barn internert i al-Hawl Ekspandér faktaboks I fjor ble det kjent at norske Aisha Shezadi og hennes to år gamle sønn er i al-Hol. Shezadi har tidligere sagt at hun vil hjem av hensyn til barnet

Den norske tobarnsmoren som slapp ut av Baghouz 5. mars, også er i leiren med sine to barn. Denne kvinnen sier at hun ble lurt inn i Syria av sin mann, den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez

Fredag møtte NRK enda en norsk statsborger. Kvinnen er opprinnelig fra Russland. Hun sier at hun har tre barn og at hun ikke vil tilbake til Norge

Dette betyr at minst seks norske barn befinner seg i leiren

Barn som er født 1. september 2006 eller senere, og har norsk mor eller far, automatisk er norsk statsborger

Jurist ved Universitetet i Oslo, Sofie Høgestol, sa til NRK tidligere denne uka at barna blir straffet for foreldrenes synder. Hun etterlyste en felles europeisk løsning som gjorde det mulig å hente barna hjem

FNs barnefond, UNICEF, har tidligere slått fast overfor VG at Norge har plikt til å hjelpe de norske barn hjem til Norge. Redd Barna har bedt om det samme

– Jeg har aldri støttet IS

Kvinnen forlot Norge for seks år siden. Hun sier at hun ville rømme fra et ekteskap familien skal ha planlagt.

I stedet valgte hun den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez, som allerede da var kjent for sine ekstreme holdninger.

– Fordi jeg elsket ham, lukket jeg øynene og gjorde det han sa. Det er feilen jeg gjorde.

Hun dro til Tyrkia for å møte ham, og hevder at han tok henne med til Syria mot hennes vilje.

Hun sier også at hun var mor og hushjelp i terrorgruppa IS. Det er en opplysning NRK ikke har mulighet til å kontrollere.

Hun sier at ingen av ektemennene hennes har hatt jesidier som slaver, eller at hun selv har hatt en jesidi som slave i huset.

Kvinnen sier at hun i flere år har forsøkt å komme seg ut av IS-kontrollert område ved hjelp av faren og advokat Bjørn Nærum. Det har hun ikke klart.

For en uke siden ble hun og barna evakuert ut av IS-enklaven Baghouz. Der tok SDF kontroll over familien og flyttet dem til interneringsleiren.

Nå bor familien i et telt med ti andre familier.

Den norske IS-kvinnen har to barn. En jente på to og en gutt på fire. Foto: Christine Svendsen/NRK

Vil sende barna til et trygt sted

Under intervjuet må den to år gamle jenta stadig på do.

– De har begge diare og går på toalettet hele tiden. Først den ene, så den andre, forteller IS-kvinnen.

Denne gangen sa jentungen fra litt for seint. Den hvite buksa må vaskes.

Ifølge kvinnen har den fire år gamle sønnen hennes en kronisk lungesykdom. Sykdommen heter cystisk fibrose, og krever avansert behandling.

Moren sier at gutten har en lungesykdom som krever behandling. Foto: Christine Svendsen/NRK

– Det er du som ansvarlig for å ha satt barna dine i denne situasjonen?

– Ja, det er derfor jeg vil gjøre noe med det og sende dem et sted der de kan være trygge.

60 barn har mistet livet

Det er kurdiske myndigheter som har kontroll over dette området i Syria. Myndighetspersonene vi møter her, er helt åpne på at de ble overveldet av alle sivile, IS-kvinner og barn som har kommet ut av de IS-kontrollerte områdene.

De har innstendig bedt europeiske myndigheter hente borgerne sine hjemme og straffe dem der.

Søndag sa sikkerhetssjefen i leiren til NRK at de manglet nok mat, drikke, telt og fasiliteter.

Ifølge FN har 60 barn mistet livet i leiren siden desember. De omtaler forholdene som «forferdelige».

Vi får ikke filme eller ta bilder inne i selve leiren, men mens vi er der stikker en fransk IS-kvinne en lapp i hånda vår.

– Kan dere ringe til mamma og si at jeg er her?

Foto: Christine Svendsen/NRK

I leiren går de fleste IS-kvinnene fortsatt med det heldekkende plagget nikab. Overbeviste og ekstreme.

Den norske kvinnen sier at de som ikke går med nikab får tilsnakk.

– Hva skal du gjøre med nikaben hvis du kommer hjem?

– Jeg tar den av meg fordi jeg føler ikke for å gå med den. Jeg har gått med den lenge nok. Jeg vil bare være fri igjen på den måten jeg var før, sier hun.

Ber om hjelp

Hvor fri hun blir, er et spørsmål. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har varslet at de vil straffeforfølge alle som har vært med i IS. Husmødre eller ei.

Kvinner har nemlig hatt en helt sentral rolle i terrorgruppa. IS har selv sagt at de har muliggjort jihad ved å holde mennene fornøyde og føde nye generasjoner med krigere.

I tillegg har de drevet med propaganda og rekruttering til terrorgruppa.

Nylig dømte Oslo tingrett en somalisk kvinne til to år og ti måneder i fengsel for deltagelse i og støtte til IS.

Den norske kvinnen mener imidlertid at hun ikke fortjener straff for å ha vært med i IS.

Nå som terrorkalifatet smuldrer opp, har flere IS-kvinner bedt myndighetene i landet de forlot om hjelp. I februar møtte NRK svenske Lisa, i en interneringsleir nord i Syria. Den svenske kvinnen sa at hun ønsker tilgivelse og vil reise hjem.

Også den norske kvinnen ber om hjelp fra norske myndigheter:

– Jeg vil bare si til dem: Jeg angrer på at jeg stolte på det menneske jeg stolte på og gjorde en feil. Jeg vil bare gjøre ting godt igjen, så hvis det er mulig, så vær så snill hjelp meg. Jeg vil bare gjøre barna mine sin fremtid litt bedre, sier hun.

Både statsminister Erna Solberg og justisministeren har flere ganger slått fast at det ikke er aktuelt å hjelpe de norske barna ut av interneringsleiren de sitter i.

Kom dere til en norsk utenriksstasjon, så bistår vi, har vært budskapet fra Norge.