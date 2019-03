UD mener det er for farlig å hente ut barna til IS-kvinnene: – Et påskudd for ikke å gjøre noe

– Det er viktig at de norske barna kommer ut. Forskjellen mellom disse barna og andre barn som lider i Syria, er at de er norske. Det gjør det mulig å få dem ut, sier seniorrådgiver i Norsk Folkehjelp, Trude Falch til NRK.

Totalt skal rundt 40 norske barn befinne seg i området, men det er ukjent hvor de fleste er.

Seniorrådgiver i Norsk Folkehjelp, Trude Falch, mener at det er fullt mulig for norske myndigheter å hente ut norske barn fra interneringsleiren al-Hawl. Foto: Ola Hana / NRK

Det er imidlertid kjent at minst tre norske barn er internert i leiren al-Hawl nordøst i Syria. Den humanitære situasjonen er svært vanskelig i leiren.

Barna er født i IS-kalifatet, av norske statsborgere som har knyttet seg til terrorgruppa. Begge kvinnene har bedt norske myndigheter om hjelp til å komme tilbake til Norge.

Statsminister Erna Solberg har sagt at fremmedkrigerne og barna har rett til å komme hjem, hvis de selv oppsøker en norsk utenriksstasjon. Å oppsøke en utenriksstasjon er umulig for IS-kvinnene og barna, ettersom de er internert og ikke slipper ut av leiren.

Utenriksdepartementet vil heller ikke sende diplomater inn i leiren. De sier at situasjonen på bakken er for uoversiktlig og risikofylt.

Norske barn internert i al-Hawl Ekspandér faktaboks I fjor ble det kjent at norske Aisha Shezadi og hennes to år gamle sønn er i al-Hol. Shezadi har tidligere sagt at hun vil hjem av hensyn til barnet

En norsk tobarnsmor som slapp ut av Baghouz 5. mars, er også i leiren med sine to barn. Denne kvinnen sier at hun ble lurt inn i Syria av sin mann, den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez

Fredag 8. mars møtte NRK nok en norsktilknyttet kvinne i leiren. Kvinnen er opprinnelig fra Russland. Hun sier at hun har tre barn og at hun ikke vil tilbake til Norge

Dette betyr at minst seks barn som er norske statsborgere eller har norsk tilknytning er internert i leiren

Barn som er født 1. september 2006 eller senere, og har norsk mor eller far, er automatisk norsk statsborger

Jurist ved Universitetet i Oslo, Sofie Høgestol, har tidligere sagt til NRK at barna blir straffet for foreldrenes synder. Hun etterlyste en felles europeisk løsning som gjør det mulig å hente barna hjem

FNs barnefond, UNICEF, har tidligere slått fast overfor VG at Norge har plikt til å hjelpe de norske barna hjem til Norge. Redd Barna har sagt det samme

– Ikke farlig for diplomater

Seniorrådgiver i Norsk Folkehjelp, Trude Falch, mener imidlertid at norske diplomater kan reise inn uten problemer.

– Man må ta forholdsregler, men det er ikke for farlig å reise inn. Norsk Folkehjelp har kontor på bakken der, og en rekke andre norske organisasjoner er i samme område, sier Falch til NRK.

Hva synes du om at norske myndigheter sier det er for farlig?

– Det høres ut som et påskudd for ikke å agere i en veldig kompleks situasjon. Norge griper vanligvis ikke inn for norske borgere i knipe i utlandet, men dette er en helt spesiell situasjon. Det vil være vanskelig og ressurskrevende, men å si at det for farlig virker som et påskudd for ikke å gjøre noe, svarer Falch.

Utenriksdepartementet ønsker ikke å kommentere uttalelsene fra Norsk Folkehjelp.

Minst 112 døde barn

Tidligere denne måneden sendte en av de norske IS-kvinnene, en 28 år gammel kvinne fra Oslo, en anmodning om bistand til Utenriksdepartementet.

IS-kvinnen kom nylig ut av terrorgruppas siste enklave i Syria, Baghouz.

Den norske statsborgeren har to barn, en to år gammel jente og en fire år gammel gutt. Ifølge kvinnen har gutten en alvorlig lungesykdom, som er dødelig uten behandling.

Siden desember har minst 112 barn mistet livet på vei til leiren eller i den, ifølge FN, som har beskrevet forholdene i leiren som «forferdelige».

En IS-kvinne og et barn i mottakssenteret til al-Hawl den 10. mars i år. Foto: Christine Svendsen / NRK

Ifølge FN har de fleste som barna som kommer til leiren krigsskader, er feilernærte eller utmattede.

– Straffeforfølg IS-kvinnene i Europa

Kurdiske myndigheter er overveldet over alle IS-kvinnene som har strømmet ut av de siste områdene til terrorgruppa IS.

De har bedt europeiske land hente sine egne statsborgere ut av leiren, og straffeforfølge dem i hjemlandet.

Ifølge Reuters er det 74.000 mennesker i al-Hawl nå. Over 9000 av dem er utenlandske IS-kvinner og barn, ifølge en talsmann for selvstyremyndighetene.