Advokaten til norsk IS-kvinne: – UD må reise til Syria og redde henne og barna

Den norske statsborgeren har inntil nylig vært i i IS-kontrollert område. Nå vil hun tilbake til Norge. I et intervju med NRK tryglet IS-kvinnen norske myndigheter om å hjelpe henne og barna. Hun og de to barna er internert i al-Hawl-leiren nordøst i Syria.

Nå har Skiens-advokaten Bjørn Nærum sendt en formell anmodning til Utenriksdeparmentet. Advokaten ber UD om å sende en representant for norske myndigheter til interneringsleiren.

«Det burde være mulig at en representant for norske myndigheter, utstyrt med de rette papirer, reiste til Al-Hol og tok kvinnen og barna ut av leiren og ledsaget dem til Norge», skriver kvinnens advokat i brevet.

Terrororganisasjonen IS har de siste årene stått for et skrekkregime i deler av Syria og Irak. IS har også gjennomført en rekke blodige terroraksjoner, blant annet i vestlige land.

Kvinner har spilt en viktig rolle for organisasjonen.

Hvorfor skal Norge hjelpe en person som frivillig har reist til IS?

– Hun har en forklaring på hvordan hun endte i den situasjonen. Norske myndigheter har et ansvar for sine borgere. Det er en akutt og fryktelig vanskelig situasjonen for den lille familien, sier Nærum til NRK.

Den norske statsborgeren har to barn. Begge er født i terrorkalifatet til IS. Foto: Christine Svendsen / NRK

– Vil ikke løfte en finger

Lørdag holdt Frp-leder Siv Jensen en tordentale til Frps landsstyremøte, der hun henvendte seg direkte til den norske IS-kvinnen:

– Jeg vil si til henne: Jeg har ingen sympati med deg. Jeg syns ikke vi skal løfte en eneste finger for å få deg tilbake, sa Jensen fra talerstolen.

– Hun har reist ned fordi hun hater alt Norge står for. Jeg vil si til henne: Jeg har ingen sympati med deg. Jeg syns ikke vi skal løfte en eneste finger for å få deg tilbake, sa Siv Jensen til den norske IS-kvinnen lørdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Utenriksdepartementet har derimot sagt at norske fremmedkrigere kan få konsulær bistand hvis de henvender seg til et norsk konsulat eller ambassade.

Å ta seg ut av leiren og oppsøke konsulær bistand er i praksis umulig for IS-kvinner som befinner seg i interneringsleirer kontrollert av kurdiske Syrian Democratic Forces (SDF). SDF har tidligere bedt europeiske land om å hente ut sine egne borgere og straffe dem i hjemlandet.

Les bakgrunn her: – Hent hjem deres kvinner og barn

Har hentet fem barn

Frankrike har nylig hentet ut fem foreldreløse barn fra slike leire nordøst i Syria. Barna ble fløyet hjem i et militærfly fredag.

Norske myndigheter sier imidlertid at det er for farlig.

– Situasjonen på bakken er så uoversiktlig og risikofylt at vi ikke risikerer å sende norske diplomater inn i disse områdene, sa statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Utenriksdepartementet til NRK i forrige uke.

Da sa han også at norske myndigheter ikke hadde fått en anmodning fra kvinnen om bistand.

– Avhengig av behandling for å vokse opp

Nå har familien sendt en slik anmodning.

Da NRK møtte IS-kvinnen i interneringsleiren, fortalte hun at det ene barnet har en alvorlig lungesykdom.

Ifølge advokaten er helsesituasjonen for den fire år gamle gutten akutt. I en legeuttalelse sendt til Utenriksdepartementet heter det at forventet levetid uten moderne behandling er ti år.

– Han er avhengig av behandling for å kunne vokse opp, sier Nærum til NRK.

Norske myndigheter har sagt at det ikke er aktuelt å hente dem ut?

– Det synes jeg er brutalt og en ansvarsfraskrivelse. Norge bør føle en plikt til å hjelpe og det er ingen umulighet å reise inn i dette området, sier Nærum til NRK.