Oljeprisen stuper

Et fat Nordsjøolje kostet søndag kveld 34,29 dollar, ifølge amerikanske CNBC.

Organisasjonen av oljeeksporterende land (Opec), med Saudi-Arabia i spissen, og samarbeidspartner Russland klarte ikke å bli enige om en avtale om å kutte oljeproduksjonen fredag.

Hensikten med avtalen er å holde oljeprisen på et høyt nivå.

Når dagens avtale om å begrense oljeproduksjonen, som Opec-landene har med Russland, går ut i slutten av mars står både Russland og Saudi-Arabia i teorien fritt til å produsere så mye olje de vil.

Dersom det ikke kommer på plass en ny avtale kan prisen falle til 20 dollar fatet, ifølge CNBC.

Lavere etterspørsel

Opec-landene har ønsket en enighet om å redusere produksjonen av olje på grunn av dramatisk lavere etterspørsel som følge av koronaviruset som herjer i verden.

Etter at det fredag ble kjent at forhandlingene hadde brutt sammen falt prisen på nordsjøolje mer enn ni prosent til 45,5 dollar, skriver E24. De skriver videre at prisfallet er et tegn på at investorene søker mot tryggere havner.