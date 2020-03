Norwegian faller videre på børs – laveste nivå siden 2005

Norwegian-aksjen er ned 28 prosent fredag formiddag. Det er laveste nivå siden våren 2005.

Virusfrykt har ført til at aksjen har fått juling på Oslo Børs den siste måneden. Siden starten av februar har Norwegian-aksjen falt rundt 70 prosent.

Meglerhuset ABG Sundal Collier skriver i en fersk analyse at de tror Norwegian vil tape 2,6 milliarder kroner i første kvartal, og nedjusterer kursmålet for aksjen.

Norwegian-aksjen blir for øyeblikket handlet for 11,7 kroner.

– Må hente 3 milliarder

I analysen skriver meglerhuset at de regner med at Norwegian vil ha en egenkapital på 1,56 milliarder i utgangen av første kvartal. Det er rett over det bokførte egenkapitalkravet på 1,5 milliarder.

ABG Sundal Collier skriver imidlertid at de tror flyselskapet kan komme til å bryte lånevilkårene ved utgangen av andre kvartal.

Ifølge meglerhuset må Norwegian samle inn tre milliarder kroner i ny egenkapital hvis de flyselskapet skal klare seg i det krevende markedet. Flyselskapet har også en gjeld på 250 millioner euro som forfaller neste år.

Kriseplan

Myndighetene bør være klare til å trå til for å redde Norwegian fra konkurs hvis det blir nødvendig, sier sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum.

– I verste fall kan det vise seg at det private kapitalmarkedet, altså verken aksje- eller obligasjonsmarkedet, ønsker å redde Norwegian.

Der er flere måter myndighetene kan berge Norwegian om det blir nødvendig, mener sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum. – Du trenger ikke å gå inn i en situasjon der staten er eier i selskapet. For eksempel kan du tilføre kapital eller likviditet på kort sikt, inntil det kommer en ny løsning på plass gjennom privat sektor. Eller du kan vurdere om du skal gjenåpne statens obligasjonsfond for å ha refinansieringsmuligheter for selskapet.

Han understreker samtidig at han ikke har analysert sannsynligheten for at Norwegian kan gå konkurs. At Norwegian er en av to store aktører i norsk luftfart, gjør det ekstra viktig å sørge for selskapets eksistens, mener sjeføkonomen.

– Uten Norwegian blir konkurransesituasjonen veldig vanskelig. Derfor må du ha en plan allerede nå.

Statsminister Erna Solberg sa til NRK i går at myndighetene har planer for hvordan de skal håndtere det, dersom norsk næringsliv får betydelige økonomiske problemer knyttet til korona. Hvilke tiltak som kan bli aktuelle, sier hun det er for tidlig å si noe om.

Kansellerer langdistanseflyvninger

Norwegian er hardt presset som følge av lavere etterspørsel på grunn av koronaviruset. Onsdag meldte Norwegian at de kansellerer 22 langdistanseflyginger mellom Europa og USA fra 28. mars til 5. mai.

– De siste dagene har Norwegian opplevd nedgang i etterspørselen på enkeltruter. Dette gjelder spesielt på flyginger noe frem i tid, mens bestilling av reiser i nær framtid er mindre påvirket, skrev selskapet i en pressemelding.

Selskapet skriver at de har en større andel av ferie- og fritidsreiser som ser ut til å være mindre påvirket enn forretningsreiser.

– I tillegg har Norwegian allerede redusert kapasiteten med opp mot 15 prosent i 2020. Selskapet følger utviklingen tett og vurderer løpende eventuelle andre justeringer i ruteprogrammet, heter det i pressemeldingen.

På grunn av usikkerhet rundt etterspørselen fremover har Norwegian trukket den finansielle guidingen fra 13. februar 2020.