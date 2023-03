Den europeiske sentralbanken hever rentene med 0,5 prosent

Verdien av aksjene i Credit Suisse falt med 24 prosent i går som følge av frykt for at banken skulle kollapse, mindre enn en uke etter bankkollapsen i USA.

Aksjeraset i går førte til et stort børsfall i Europa, og i Norge endte hovedindeksen på Oslo Børs ned 3,74 prosent.

I dag endte aksjene i Credit Suisse opp med 19 prosent igjen, etter at den sveitsiske sentralbanken gjorde det klart at de vil komme banken til unnsetning med et lån på 577 milliarder kroner.

Oppover gikk det også for flere av de europeiske børsene torsdag. I London endte børsen opp med 0,9 prosent, i Frankfurt med 1,6 prosent og i Paris med hele 2 prosent, melder nyhetsbyrået AFP.

Dagen endte også i grønt på Wall Street, der den toneangivende Nasdaq-indeksen var opp 2,48 prosent ved stenging. Dow Jones-indeksen var opp 1,17 og S&P-indeksen var opp 1,76 prosent.

Aksjemeglere på Frankfurt-børsen følg med på utviklinga torsdag 16. mars. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Torsdag ettermiddag ble det samtidig klart at Den europeiske sentralbanken hever rentene med 0,5 prosentpoeng. Det overrasker markedene, hvor flere hadde forventet 0,25 prosentpoeng.

Målet med den siste tidens rentehevinger har vært å få bukt med prisveksten, noe som er ESBs hovedoppgave.

Samtidig har banken også ansvar for finansiell stabilitet. Dermed må ESB-sjef Christine Lagarde balansere innstrammingene slik at økt rente ikke nører opp under det som allerede ligner en begynnende finanskrise.

NRK forklarer Hvorfor er det uro på børsene? Bla videre Hvorfor er børsene så nervøse nå? I markedet er det frykt for at vi får en ny finanskrise slik vi hadde det i 2008. Da gikk den amerikanske storbanken Lehman Brothers overende og sendte verden ut i den største økonomiske nedturen siden 1930-tallet. Hva utløste problemene? Det startet i USA med kollapsen i Silicon Valley Bank, en mindre bank som gir lån til oppstarts-selskaper. Banken tapte penger på sine investeringer og kundene tok ut pengene sine, et såkalt bank-run. Har problemene i USA kommet nærmere oss? Onsdag spredte børsuroen seg til Europa og nest største bank i Sveits, Credit Suisse falt kraftig. Men myndighetene i Sveits ga et kriselån for å styrke tilliten til banken. Hvorfor spredte frykten seg? Investorene begynte å lete etter andre banker som luktet risiko, og fant Sveits nest største bank Credit Suisse. Banken har vært involvert i rekke internasjonale skandaler som hvitvasking av narko-penger i Bulgaria, en korrupsjonssak i Mozambique og en spionskandale der en tidligere ansatt hadde hovedrollen. Er norske banker sikre? Norske myndigheter overvåker situasjonen nøye, men sier bankene våre er sikre og i liten grad påvirket av problemene i amerikanske banker. Blir det mindre renteøkninger her hjemme nå? Markedsuroen gjør at sentralbankene trolig holder igjen med rentehevinger. Det betyr Norges Bank mest sannsynlig vil være mer forsiktig med å sette renta opp. Forrige kort Neste kort

– Motstandsdyktig

På Oslo Børs var hovedindeksen opp 0,9 prosent like etter åpning. Også de andre europeiske børsene starter dagen med grønne tall. Klokken 14.20 var Oslo Børs' hovedindeks ned med 0,96 prosent.

– Banksektoren i eurosonen er motstandsdyktig, med sterke kapital- og likviditetsposisjoner, skriver ESB i en uttalelse.

Samtidig sier den at ESB «følger nøye med på spenninger i markedet og står klar for å respondere med nødvendige tiltak for å bevare prisstabilitet og finansiell stabilitet i eurosonen».

Det er sjette gang siden juli at ESB hever renten.

– Myndighetene vil strekke seg langt

Uroen i den sveitsiske storbanken ble utløst av at den saudiarabiske hovedaksjonæren i Credit Suisse uttalte at det ikke var aktuelt å gi banken mer finansiell bistand.

– Dette lånet illustrerer at myndighetene rundt omkring i verden er villig til å gå langt i å sikre bankene sånn at vi unngår en bankkrise og bankkonkurser, sier sjefanalytiker i Nordea Erik Bruce.

Credit Suisse i Lugano i Sveits. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Han sier Credit Suisse er en systemkritisk bank og underlagt streng regulering. En bank myndighetene vil gå veldig langt for å redde.

– Dette er en stor bank som, hvis den skulle gå over ende, ville fått helt andre konsekvenser, sier Bruce.

– Ingen generell bankkrise

Bankkollapsene i USA og aksjeraset for Credit Suisse til tross. Sjefanalytiker i Nordea Erik Bruce tror ikke vi står overfor en større finanskrise.

– Banker er avhengig av tillit fra eiere, innskytere og långivere. Det er den tilliten som nå er litt svekket med det som har skjedd i USA og uro rundt hele banksituasjonen.

– Jeg tror ikke vi står overfor en generell krise fordi bankene taper ikke på utlån til bedrifter og forbrukere. Det er den vanlige begrunnelsen når det er generell bankkrise.

Nyheten om kriselånet til Credit Suisse blir av Storbritannias finansminister Jeremy Hunt beskrevet som «oppløftende»

Erik Bruce i Nordea. Foto: Moment Studio

Bruce sier usikkerheten nå skyldes at bankene sitter på store beholdninger av statsobligasjoner som har tapt seg i verdi på grunn av renteøkningene.

– Men dette er noe myndighetene kan håndtere. De kan låne bankene penger mot disse trygge obligasjonene, og så blir problemet mye mindre. Derfor tror jeg vi står foran håndterbare problemer, sier Bruce til NRK.

Bruce tror lånet fra den sveitsiske sentralbanken vil virke beroligende på markedet.

– Jeg tror det kommer til å åpne positivt i dag på grunn av redningsaksjonen. Men jeg tror det kommer til å være veldig usikkert i ukene som kommer. Får vi dårlige nyheter om banker andre steder, så vil det få mye større konsekvenser enn normalt, sier Bruce til NRK.

Da den sveitsiske børsen åpnet torsdag, skjøt Credit Suisse-aksjene i været med 32,6 prosent.

OPPDATERT 08.41: I en tidligere versjon av denne artikkelen skrev vi at Credit Suisse sank med over 30 prosent på børsen onsdag. Det riktige er at aksjen en periode var ned over 30 prosent, men endte med en nedgang på 24 prosent.