Nok en kvinne anklager Biden for upassende oppførsel

Anklagene kan ødelegge for Biden, som vurderer å melde seg på i kampen om Det hvite hus. Allerede før den ventede kunngjøringen om han vil gjøre et tredje forsøk på å bli USAs president, er han i hardt vær med påstander om upassende fysisk kontakt med kvinner.

De siste dagene har to kvinner anklaget ham for uønsket oppmerksomhet.

Bidens rådgiver slår kraftig tilbake mot beskyldningene. I en uttalelse fra talsmann Bill Russo, gjengitt på Twitter, anklages «nett-troll på det mørkeste internett fra den ytre høyresiden» for å spre gamle bilder der Biden klemmer på kvinner, lener seg tett inntil, eller bruker hendene flittig på rygg og skuldre.

Artikkelen fortsetter under tweeten



Amy Lappos, som var i staben til en demokrat i kongressen, er den siste som har beskyldt 76-åringen for upassende oppførsel.

Lappos sier at daværende visepresident Biden dro ansiktet hennes til seg og gned nesen sin mot hennes på kjøkkenet etter en pengeinnsamling i oktober 2009.

Lucy Flores Foto: John Locher / AP

– Det var ikke seksuelt, men han tok hånden sin rundt nakken min og begynte å gni nesen sin mot meg. Jeg trodde han skulle kysse meg på munnen. Jeg anmeldte det aldri, fordi han var visepresident og jeg var et null, sier Lappos til avisa Hartford Courant.

Før helga anklaget Lucy Flores, som var demokratenes kandidat til å bli viseguvernør i Nevada, Biden for å ha fått henne til å føle seg nedverdiget og utilpass med et kyss han skal ha plantet i bakhodet hennes under valgkampen i 2014.



Biden har ikke formelt lansert sitt kandidatur, men han er en av favorittene til å vinne demokratenes nominasjonskamp og bli Donald Trumps utfordrer i presidentvalget i 2020.

Anklagene om uønsket berøring er et signal om hva Biden har i vente om han bestemmer seg for å stille som presidentkandidat. (Se oversikt nederst i artikkelen: Disse har meldt seg på i demokratenes nominasjonskamp 2020.)

Rekordmange kvinner stilte som kandidater for demokratene i mellomvalget i 2018. Partiet har fått et yngre, mer progressivt og mangfoldig utseende.

Varslene, som ikke er plassert i en #metoo-kategori, kan likevel få 76 år gamle Biden til å framstå som gammeldags og i utakt med i tida.

Joe Biden holdt hendene på skuldrene til forsvarsministerens kone i 20 sekunder. Stephanie Carter har sagt at bildet kan misforstås. Foto: SAUL LOEB / AFP

– I løpet av mangeårig liv i offentligheten og mange år med valgkamp har jeg gitt utallige håndtrykk, klemmer og uttrykk for kjærlighet, støtte og trøst. Ikke en eneste gang trodde jeg at jeg hadde oppført meg upassende, skriver Biden om anklagene fra Flores.

– Vi er i en viktig tid hvor kvinner føler de kan og burde fortelle om sine erfaringer, og menn burde lytte. Det vil jeg også, sier Biden.

Joe Biden og Michelle Obama under valgkampen i august 2008. Foto: Alex Brandon / AP

Biden har vært en kjent politiker i over 40 år. Amerikanere er også vant til å se Biden i fysiske nærkontakt med kolleger og velgere uten at det har blitt en sak tidligere.

Politisk har Biden vært aktivist for å kjempe mot seksuelle overgrep på universiteter. Han dyttet også Obama-administrasjonen i mer liberal retning i saker om homofilt ekteskap, men har vinglet i andre spørsmål gjennom karrieren.

Det hvite hus-rådgiver Kellyanne Conway bruker anklagene til å angripe Trumps potensielle rival.

– Hvis noen taster inn «Creepy Uncle Joe-videos» i en søkemotor finner de en gullgruve, sier hun til Fox News.

– Jeg mener dette er et kjempeproblem for Biden. Det han kaller kjærlighet og håndtrykk, kaller partiet hans «fullstendig upassende», sier Conway.

USAs tidligere visepresident Joe Biden Foto: SAUL LOEB / AFP

Demokratenes leder i kongressen, Nancy Pelosi, mener beskyldningene «ikke diskvalifiserer ham» fra å stille som presidentkandidat.

Hun ville ikke utdype kommentaren overfor nyhetsbyrået AP.

Ingen av dem som vil bli demokratenes presidentkandidat har tatt Biden i forsvar. Elizabeth Warren og Kirsten Gillibrand har gitt sterkest uttrykk for at han må komme med svar.

Julian Castro har sagt at han tror på varsleren Lucy Flores, men mener det er opp til Biden om han vil stille.

Flores, som var den første kvinnen som anklaget Biden, var nylig på Beto O'Rourkes valgkamparrangement. Men på Twitter skriver hun at hun ikke støtter noen kandidater ennå.

Selv om Biden får kritikk, er det ingen demokrater som trekker paralleller til hva Donald Trump beskyldes for. Trump har blitt anklaget for trakassering og rasisme, for å skjule forhold til kvinner, og ikke minst slibrige kommentarer om hva man kan gjøre med kvinner når man er kjendis.