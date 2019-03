Det viser en meningsmåling som Fox News har offentliggjort.

Ifølge målingen ville Biden vunnet med 47 mot 40 prosent over Trump hvis valget ble holdt nå, mens Sanders ville slått Trump med 44 mot 41 prosent.

Målingen til Fox er tatt opp i dagene 17.– 20. mars, altså før det ble kjent at Mueller-rapporten ikke tar til orde for å tiltale president Trump, noe som ventes å gi presidenten et løft på målingene.

Biden og Sanders er de to klart eldste blant de demokratiske kandidatene. Biden vil nære nesten 78 år ved valget neste år, mens Sanders vil være 79 år.

Trump mot forskjellige Demokrater i 2020 (Kilde: Fox) Prosent Demokrat Prosent Trump Joe Biden 47 % 40 % Bernie Sanders 44 % 41 % Elizabeth Warren 40 % 42 % Kamala Harris 39 % 41 % Feilmargin +/- 3 prosent

Stemmer med flere målinger

I målingen til Fox er det bare fire Demokrater stilt opp som motkandidater til Trump.

Andre målinger bekrefter imidlertid tendensen, Biden og Sanders er de som har best sjanser til å slå den sittende presidenten.

Meningsmålings-instituttet Scott Rasmussen har de to aldrende mennene som favoritter, men har texaneren Beto O'Rourke i et dødt løp (36 mot 36 prosent) med Trump.

Favoritter til å bli kandidat

Joe Biden og Bernie Sanders leder også klart når det gjelder hvem demokratiske velger ønsker seg som sin kandidat.

En sammenstilling av målinger fra RealClearPolitics viser at 29,6 prosent vil ha Biden, mens Sanders ønskes av 24,2 prosent.

Deretter følger Kamala Harris og Beto O'Rourke med åtte prosent hver, mens ingen andre kandidater er ønsket av fler enn fire prosent.

Når Fox spør demokratiske velgere hva som er viktigst når de skal velge kandidat, svarer 51 prosent «en som kan slå Donald Trump», mens 36 prosent svarer «den jeg liker best».

Biden har ikke offisielt erklært seg som kandidat, men har hintet tydelig om at han kommer til å erklære seg som kandidat i mai.

Beto O'Rourke har gjort det til et varemerke at han hopper opp på bord og biler for å holde taler. Så også da han søndag drev valgkamp i Las Vegas. Foto: Ethan Miller / AFP

Helsevesen viktigst

Fox har også sett på hvilke politiske saker som er viktigst for de demokratiske velgerne.

Helsevesen for alle kommer på førsteplass, mens en skatteøkning på 70 prosent til folk som tjener over ti millioner dollar, følger på 2. plass.

Presidentvalget i USA holdes 3. november 2020, mens prosessen med å velge Demokratenes kandidat starter med valgmøtene i Iowa 3. februar neste år.