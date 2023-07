16 tiltalt for alvorlig valgfusk i Michigan

De 16 skal flere uker etter valget i november, ha forfalsket dokumenter som legitimerte dem som valgmenn. Valgmennene er de som foretar det formelle valget av presidenten i USA.

Møte i kjelleren til det republikanske partiet

De 16 er alle tilknyttet det republikanske partiet. De er tiltalt for åtte lovbrudd hver, inkludert dokumentfalsk.

Ifølge tiltalen møttes de 16 i kjelleren til det republikanske partiet hovedkvarter i delstatshovedstaden Lansing i desember 2020, der de forfalsket dokumentene som deretter ble sendt inn til Senatet.

DOKUMENTFALSK: De 16 er tiltalt for å ha forsøkt å legitimere seg som valgmenn for å hindre at Joe Biden ble utnevnt som ny president. Foto: Jon Elswick / AP

Hensikten skal ha vært å hindre at valgvinneren Joe Biden ble utnevnt til president i et møte i Senatet i januar. Det var under dette møtet 6. januar 2021 at Kongressen ble stormet av Trump-tilhengere.

– Ville endre valget

De 16 forsøkte å ta plassene til de ekte valgmennene i den hensikt å gi Donald Trump seieren, ifølge tiltalen som er publisert av Michigans statsadvokat Dana Nessel, skriver NBC News.

– Påstandene i dokumentene var løgn. De var ikke lovlig valgt, og de visste det, sa Nessel da tiltalene ble offentliggjort tirsdag.

Nessel sier de falske valgmennene har undergravd publikums tillit til valgsystemet og demokratiet, og forsøkt å hindre den fredelige overføringen av makt i forbindelse med valg.

Blant de tiltalte er flere ledende republikanere. Meshawn Maddock som er viseformann i partiet i delstaten, sier at tiltalen er «politisk forfølgelse».

– Demokratene vet at de ikke kan slå Trump i 2024, så de forsøker å fengsle sine motstandere, skriver han i en e-post til NBC News.

En annen hevder at hun ikke var klar over hva hun skrev under på.

Gjelder flere delstater

Michigan var en av vippestatene som Trump tapte.

Det ble det gjort lignende forsøk på å utpeke «alternative» valgmenn i sju delstater, skriver CNN.

I et lydopptak som CNN har fått tilgang til, skal en av de falske valgmennene i Michigan ha skrytt av at Trump-kampanjen «sto bak hele operasjonen».

Tiltalene i Michigan er de første, men det er usikkert om det samme vil skje i andre delstater. I Nevada har statsadvokaten avvist å tiltale falske valgmenn. I Georgia pågår etterforskning og de falske valgmennene er varslet om at de kan bli straffeforfulgt.

Tiltalene mot de 16 kommer samme dag som Donald Trump opplyste at han har fått varsel om at han blir etterforsket av en storjury i Washington DC i forbindelse med stormingen av Kongressen i januar 2021 og forsøkene på å endre resultatet av 2020-valget.