Iran stenger reformvennlig tidsskrift

Tidsskriftet har navnet Seda og kom ut én gang i uken, melder Arman, et annet reformvennlig iransk magasin.

Forsiden på Sedas siste utgave besto av et bilde av et amerikansk hangarskip og tittelen «Ved veiskillet mellom krig og fred».

Tidsskriftet har tatt til orde for at Iran og USA bør forhandle, og advarte iranske myndigheter mot å stenge det strategiske viktige Hormuzstredet. De mener en stegning vil kunne lede til en omfattende krig.

Les analysen: Krigsfaren øker i Midtøsten

Artikkelen vakte oppsikt, og på sosiale medier ble Seda beskyldt for «å være en stemme for Trump» av konservative krefter i Iran.

Irans president Hassan Rouhani er under press på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i landet. Foto: Thaier Al-sudani / Reuters

USA presser hardt på

Irans president Hassan Rouhani forsikrer at Iran ikke vil gi etter for økonomisk og politisk press.

– Å gi etter er ikke i overensstemmelse med vår kultur og religion. Folk aksepterer det ikke, så vi må ikke overgi oss, og vi må finne løsninger, sa Rouhani under et møte med politiske aktivister lørdag, ifølge sin egen nettside.

Da president Donald Trump i fjor valgte å trekke USA fra den internasjonale atomavtalen med Iran, gjeninnførte de også de økonomiske sanksjonene mot landet.

For få dager siden utløp fristen for ulike unntak, inkludert kjøp og salg av iransk olje, slik at sanksjonene nå rammer landet med full styrke.

Amerikanske styrker er i tillegg på vei til Persiabukta.

President under press

President Rouhani ber landets ulike politiske grupper legge uenighetene til side og stå sammen i det han spår blir en utfordrende tid.

Rouhani sammenligner situasjonen med den som eksisterte under den åtte år lange krigen med Irak på 1980-tallet.

– I dag kan vi ikke si at situasjonen er bedre eller verre enn den var under krigen, men under krigen hadde vi ikke problemer med banksystemet, oljesalg og import og eksport. Den eneste sanksjonen var boikott av våpenkjøp, sa Rouhani.

De amerikanske sanksjonene er i ferd med å kvele den iranske økonomien ettersom landet ikke kan selge varer til utlandet. Iran har heller ikke tilgang til internasjonale banktjenester.

Fakta om USAs sanksjoner mot Iran Ekspandér faktaboks * Atomavtalen med Iran ble framforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. * I bytte mot innsyn i Irans atomprogram er økonomiske sanksjoner mot Iran og landets oljenæring blitt opphevet. * President Donald Trump kunngjorde 8. mai at USA trekker seg fra avtalen og at sanksjonene gjeninnføres. Det har fått en rekke vestlige selskaper til å trekke seg ut av Iran. * Fra 7. august gjelder sanksjonene for Irans bil- og metallindustri, inkludert kjøp av gull. USA forbyr også import av iranske tepper og pistasjnøtter, og Iran får ikke lenger tilgang til amerikanske dollar. USA har også trukket tilbake tillatelser som åpnet for at Iran kunne kjøpe amerikanske og europeiske fly. * Fra 4. november vil også oljeeksporten rammes, i tillegg til at Iran ikke lenger vil ha tilgang til amerikanske banker og finansinstitusjoner. * Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har Iran til nå etterlevd sin del av atomavtalen. * De andre landene støtter fortsatt avtalen og har forsøkt å finne tiltak som vil motvirke de amerikanske sanksjonene. (NTB)

Alle som handler med Iran, risikerer å bli rammet av de amerikanske straffetiltakene, som kan føre til utestenging fra amerikanske markeder og banktjenester, samt høye bøter.

I et forsøk på et mottrekk kunngjorde president Rouhani denne uken at Iran trekker seg fra deler av atomavtalen.

Hvis de gjenværende partnerne i avtalen – EU, Russland, Kina, Frankrike, Tyskland og Storbritannia – ikke hjelper Iran med å omgå de amerikanske sanksjonene vil Iran igjen starte med høyanriking av uran.

De vil også holde tilbake store mengder uran og tungtvann, som landet etter avtalen er forpliktet til å videreselge.

Den pragmatiske presidenten er under sterkt press fra flere sider.

Den konservative fløyen hamrer fortsatt løs på atomavtalen, som de var imot og Rouhani for. De peker på at avtalen ikke har gitt de økonomiske resultatene som presidenten og regjeringen lovet, og mener den kun har svekket Iran nternasjonalt.

På den andre siden har presidentens moderate allierte mistet troen og gitt opp samarbeidet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Urix forklarer: Nå har Irans president to valg

Hangarskipet USS Abraham Lincoln passerte 9. mai Suez-kanalen på sin vei til Persiabukta. Ifølge den amerikanske utenriksministeren skal skipet fungere som en advarsel til Iran. Foto: Mass Communication Specialist Seaman Dan Snow / AP

Flere militære skip på vei

USA har de siste dagene sendt militære styrker til Persiabukta, blant annet hangarskipet USS Abraham Lincoln og flere bombefly. Ytterligere forsterkninger ble annonsert i helgen.

Den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo anklaget Iran for å ha planer om å angripe amerikanske mål. Dette som en gjengjeldelse for de økonomiske sanksjonene.

Trumps harde linje mot Iran er trolig et forsøk på å presse fram en omfattende endring i den iranske utenrikspolitikken, slik at landets regionale innflytelse minsker.

USA er alliert med Irans erkefiende Saudi-Arabia, og de to landene er involvert på hver sin side i flere konflikter i Midtøsten.

President Donald Trump uttalte i helgen at han gjerne vil ha direkte kontakt med Irans ledere.

– Det jeg vil se fra Iran, er at Iran ringer meg. Vi er ikke ute etter å skade Iran. Vi vil at de skal være sterke og store og ha en stor økonomi, hevdet Trump overfor amerikanske journalister.