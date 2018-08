Med de nye sanksjonene må Iran se langt etter den første etterlengtede handelen som ble gjort etter at atomavtalen trådte i kraft i 2016. Da bestilte Iran 230 nye passasjerfly fra Boeing, Airbus og ATR Planes.

Flyflåten til Den islamske republikken var nedslitt etter mange år med sanksjoner som hindret import av reservedeler.

NYE FLY: Det aller første Iran gjorde da atomavtalen trådte i kraft i 2016, var å bestille 230 nye passasjerfly fra Airbus, Boeing og ATR Planes. Bare 16 av de 230 flyene ble levert før Trump satte i verk nye sanksjoner. Nå er kontraktene med Iran Air kansellert. Foto: Mohammad Hassanzadeh / AP

Natt til tirsdag ble storkontrakten mellom Iran Air og flyprodusentene kansellert. Iranerne rakk bare å få 16 av de 230 flyene før det var slutt.

At den amerikanske presidenten Donald Trump sier han støtter det iranske folket med sanksjonene mot regimet, reagerer Irans utenriksminister Javad Zarif sterkt på:

Kan ikke kjøpe dollar

Med de nye sanksjonene kan iranske myndigheter heller ikke kjøpe dollar i kontanter eller gull, som har vært viktig til nå. Siden Iran ikke er tilknyttet det internasjonale banksystemet, har dollar og gull fungert som deres internasjonale valuta.

Videre har Iran hatt 30 prosent av teppemarkedet i USA. Men nå får Iran hverken eksportere persiske tepper, pistasjnøtter eller sort kaviar.

PERSISKE TEPPER: Iran får ikke lenger selge sine vakre silke- og ulltepper til amerikanere som gjerne vil ha et håndvevet persisk teppe på gulvet. Foto: BEHROUZ MEHRI / Afp

Den franske bilprodusenten PSA, som lager Peugeot, hadde posisjonert seg godt i Iran etter at atomavtalen åpne dørene. Selskapet trakk seg ut da Trump varslet nye sanksjoner og straff mot alle som handler med Iran.

Neste runde sanksjoner setter Iran på prøve

5. november innfører USA den såkalte fase 2 av sanksjonene. Da rammes Irans oljeeksport, sentralbank og skipsfart. USA vil også straffe land som kjøper olje fra Iran.

De neste sanksjonene om tre måneder vil virkelig sette Irans lederskap og deres handelspartnere på prøve.

Nå er Kina, India, Sør-Korea og Tyrkia Irans største oljekunder, ifølge BBC. Alle landene, unntatt Sør-Korea, sier at de vil fortsette å importere olje fra Iran.

Intern uro – de fattigste rammes hardest

2016 var et relativt godt år for iransk økonomi sammenlignet med årene før. Men siden USA trakk seg fra atomavtalen i mai, har den iranske valutaen rijal stupt.

ADVARER: Donald Trump advarer land og selskaper om at de kan bli straffet dersom de handler med Iran. EU har opprettet en ordning som skal beskytte europeiske firmaer som driver lovlig handel med Iran mot USAs sanksjoner, men politikerne kan ikke styre over markedskreftene. Foto: Evan Vucci / AP

De fattigste iranerne rammes hardest og stadig flere går ut for å demonstrere. Mange er sinte fordi de mener at president Hassan Rouhani burde ha sett krisen komme og ha forberedt krisetiltak.

Demonstranter kritiserer også regimet for den kostbare utenrikspolitikken. Iran støtter Hizbollah i Libanon og Hamas i Gaza, og ikke minst er Iran dypt involvert både i Syria og Irak.

«Hvorfor sender dere penger til Palestina når jeg ikke har mat på bordet?», ropte en demonstrant fortvilet i vinter.

Med den økonomiske krisen, korrupsjonen, inflasjonen og nå også nye sanksjoner, stiger arbeidsløsheten, frustrasjonen og fortvilelsen hos iranere flest.

Sannsynligvis vil demonstrasjonene fortsette og øke i omfang. Men så langt er misnøyen spredt og de som demonstrerer har ikke noen lederskikkelse.

Presidentens to valg

President Rouhani ble gjenvalgt i 2017 på løftet om å bedre Irans økonomi for folk flest med atomavtalen. Avtalen ga Iran innpass i internasjonal økonomi, kontrakter ble undertegnet og sårt tiltrengte arbeidsplasser skulle skapes.

Nå blir dette ikke noe av. Hassan Rouhani har mistet sitt politiske prosjekt. Hvilke valg har Rouhani og Irans øverste leder Ali Khamenei nå?

VANSKELIGE VALG: President Hassan Rouhani smiler, men har kanskje liten grunn til det de neste ukene. Vil han velge å opprette en bakkanal med USA for å forhandle seg ut av sanksjonene? Eller vil han sette hardt mot hardt og stenge Hormuzstredet dersom USA nekter å la Iran selge olje? Foto: - / AFP

1: Dialog

Ett av valgene er dialog. Det er tre måneder til den dramatiske fase 2 av sanksjonene begynner. Tiden gir partene en mulighet for å åpne en bakkanal.

Men vil iranerne føle seg så presset at de vil forhandle med Trumps team i hemmelighet?

Eller vil Rouhani virkelig bite i det sure eplet, la stoltheten fare og ta sjansen på å møte Trump for åpen scene?

Ikke mange tror det nå. Et slikt møte vil i tilfelle bli historisk, for ingen iransk leder har møtt en amerikansk president siden den islamske revolusjonen i 1979.

USA GLEMMER IKKE: I 1979 stormet iranske revolusjonære USAs ambassade i Teheran og tok 52 diplomater og ambassadeansatte som gisler. Først etter 444 dager ble de satt fri. Dette er en grunn til USAs anstrengte forhold til presteregimet og den islamske revolusjonen i 1979. Foto: Anonymous / AP

2: Avvise forhandlinger

Rouhanis andre valg er å avvise forhandlinger under sanksjoner som nå, og håpe på at Russland og Kina vil fortsette å handle med Iran.

President Rouhani har åpnet for å stenge Hormuzstredet, der 30 prosent av verdens olje fraktes videre ut i verden. Tanken bak er at «om Iran ikke får eksportere sin olje, skal ingen andre få eksportere heller».

Om stredet stenges, kan oljeprisen stige til himmels. Konflikten kan i verste fall føre til militær konfrontasjon. Og mange iranere er redde for krig nå.

IRAN GLEMMER IKKE: Den demokratisk valgte statsministeren Mohammed Mossadegh ville nasjonalisere Irans olje i 1951. På den tiden tok Storbritannia det meste av oljeinntektene. Det synes iranerne var urimelig. CIA og britisk etterretning avsatte Mossadegh ved et kupp i 1953 og gjeninnsatte sjahen og dermed diktaturet. Dette er iranere fremdeles rasende for. De mener kuppet er grunnen til at Iran aldri fikk muligheten til å utvikle seg i demokratisk retning. Foto: Marty Lederhandler / Ap

EU har en plan

EUs ledere forsøker så godt de kan å holde på atomavtalen for å forhindre at presteregimet utvikler atomvåpen i det urolige Midtøsten. Men europeiske politikere kan ikke diktere et næringsliv som må tjene penger for å overleve.

Tirsdag tvitret Donald Trump at «den som gjør business med Iran får ikke drive handel med USA».

I beste hensikt har EU opprettet nye vedtekter, et verktøy for å beskytte europeiske firmaer som handler lovlig med Iran, mot å bli rammet av USAs sanksjoner. EU vil ikke anerkjenne dommer fra amerikanske domstoler som vil straffe selskaper i Europa.

Sa hva kan egentlig europeiske ledere gjøre når markedskreftene er sterkere enn politisk ønsketenking? Ikke mye.

Valget gir seg selv

Frankrikes president Macron sier til franske firmaer at de kan gjøre som de vil. Mange håpefulle og optimistiske europeiske entreprenører og oljeselskap har trukket seg ut av Iran nå.

For Iran er signalet fra selskapene nedslående: I stedet for å holde seg til inngåtte avtaler, dilter de etter Donald Trump. Men i valget mellom det risikable iranske markedet og det mektige og viktige amerikanske, gir valget selg selv.