Fra klokken seks tirsdag morgen norsk tid gjeninnførte USA sanksjoner mot Iran. Irans president Hassan Rouhani kom med kraftig skyts mot USA under en TV-sending mandag kveld.

– Hvis du knivstikker fienden din, og så sier at du vil forhandle etterpå, da må du fjerne kniven først før man kan snakke sammen. USA driver psykologisk krigføring mot Iran. Vi kan ikke forhandle så lenge USA opprettholder sanksjonene, det gir ingen mening, sa Rouhani.

Det har vært en rekke demonstrasjoner i Iran etter at USA trakk seg fra atomavtalen med Iran. Disse kvinnene demonstrerer i hovedstaden Teheran. Foto: Tasnim News Agency / Reuters

– Veldig problematisk

USA gjeninnfører sanksjoner i to omganger. Den første startet tirsdag morgen, og vil ramme noen av iranernes viktigste eksportnæringer hardt.

– Situasjonen i Iran er veldig problematisk. Selv før sanksjonene ble gjeninnført, har landet slitt med økende arbeidsledighet blant ungdom, sterk inflasjon og korrupsjon. Med nye økonomiske sanksjoner på toppen kan tiden framover bli smertefull for Iran, sier Bjarne Schieldrop, sjefstrateg for råvarer i Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).

Bjarne Schieldrop i SEB mener sanksjonene vil få store konsekvenser for Irans økonomi. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Irans eksport av pistasjnøtter og tepper vil rammes hardt av de nye sanksjonene. Landet vil trolig miste inntekter fra salg av 5400 tonn tepper til USA, og 96.000 tonn pistasjnøtter til Kina.

Bil- og metallindustrien rammes også, ettersom blant annet det franske selskapet PGA som produserer Peugeot trekker seg ut av landet. Salg av 230 fly stanses, og det er sanksjoner på å handle gull, stål og aluminium med Iran.

Iranerne får heller ikke anledning til å kjøpe amerikanske dollar og amerikanske banktjenester.

EU svarer

Sanksjonene er en konsekvens av at USA tidligere i år trakk seg fra den internasjonale atomavtalen med Iran, som både USA, Kina, Russland, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU stilte seg bak sommeren 2015.

Kina, India og Tyrkia, som alle er store importører av Irans olje, har gjort det klart at de ikke vil kutte importen. Også EU er svært kritiske til at USA gjeninnfører sanksjonene mot Iran.

– Selv om USA står alene om å gjeninnføre sanksjoner, så vil dette få konsekvenser for en rekke selskaper som handler metaller, mineraler, fly og biler med Iran. Til tross for at EU, Kina og Russland ikke er med, så vil sanksjonene få store konsekvenser fordi de fleste av disse selskapene vil foretrekke å fortsette handel med USA, sier Bjarne Schieldrop i SEB.

Irans president har truet med å hindre oljetankere å passere Hormuzstredet, dersom om konflikten med USA eskalerer. Omtrentlig 20 prosent av verdens råolje går med tankskip gjennom dette området. Foto: Hamad I Mohammed / Reuters

Andre runde med sanksjoner

Om tre måneder planlegger USA andre fase med sanksjoner mot Iran. De nye sanksjonene skal iverksettes 5. november, og vil få følger for Irans oljehandel, skippingssektor og transaksjoner med Irans sentralbank.

– Hvis det ikke blir forhandlinger mellom USA og Iran før den tid, vil sanksjoner for oljehandelen ramme Iran enda hardere. Dette vil øke presset og risikoen for at hele regimet faller fra hverandre, fordi støtten i befolkningen blir mindre og mindre, sier Bjarne Schieldrop.