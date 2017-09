Hvem er venner og fiender i Nord-Korea-konflikten?

Det er få ting som forstyrrer verdensfreden mer enn Kim Jong-un og hans gjentatte rakettoppskytninger og sabelrasling akkurat nå, men hva handler dette om?

For helt siden Korea-krigen ble avsluttet i 1953 har de manglende underskriftene på fredsavtalen mellom nord og sør forsuret forholdet på verdens mest militariserte halvøy.

Situasjonen ble for alvor skjerpet da Nord-Korea begynte å gjennomføre sine første prøvesprengninger i 2006 og da nåværende diktator Kim Jong-un formelt kom til makten i 2012, og har eskalert den siste tiden.

Denne uken godkjente FNs sikkerhetsråd USAs nye og noe mildere forslag til nye sanksjoner mot Nord-Korea, og USAs president Donald Trump reagerte med at de nye sanksjonene kun er «nok et veldig lite skritt, ikke noen stor sak».

Forholdet til USA og Kina

På den ene siden er USA og deres allierte Sør-Korea og Japan. Som gjennomfører sine militærøvelser utenfor Nord-Korea stadig hyppigere, og som forsøker å stramme inn de økonomiske sanksjonene så mye som mulig.

Donald Trump og Sør-Koreas president Moon Jae-in er allierte og står sammen i kampen mot Nord-Korea, men Trump har varslet at USA nå vil trekke seg fra frihandelsavtalen med Sør-Korea. Foto: Ahn Young-joon / AP

På den andre siden finner vi Kina, Nord-Koreas viktigste handelspartner. Det er liten tvil om at regimet i Pyongyang er helt avhengig av hjelp fra sine mektige naboer i nord. Både når det gjelder mat og hjelpeforsyninger til en stadig mer utsultet og undertrykket befolkning, men også økonomisk.

90 prosent av all nordkoreansk eksport går til Kina, men Midtens rike utnytter også situasjonen i nabolandet. Ifølge kilder nyhetsbyrået Reuters har snakket med så lages nemlig stadig flere produkter som merkes «Made in China» i Nord-Korea.

Ifølge tekstilprodusentene så kan de spare opptil 75 prosent ved å produsere klærne i det lukkede landet og merke dem som kinesiske.

Buffer

Kineserne er også politisk avhengig av sin litt uregjerlige nabo i sør. Kina foretrekker nemlig å ha Kim Jong-uns regime som et buffer mot USA-allierte Sør-Korea, og frykter ustabilitet og en stor flyktningstrøm mot grensen dersom regimet skulle kollapse.

Flere har også pekt på at den pågående konflikten er med på å skape en usikkerhet hos sørkoreanerne.

Kan de fult ut kan stole på USA, eller bør de i større grad vende seg mot Kina? Med andre ord dyrke sin desidert største handelspartner, Kina, fremfor Donald Trump og hans trusler om å skrote frihandelsavtalen mellom USA og Sør-Korea.

Men forholdet mellom Kina og Nord-Korea er mer komplisert enn som så og har blitt dramatisk forverret etter at Kim Jong-un kom til makten i 2012. Kina misliker sterkt rakett- og atomtestene, uten at de frykter dem. Men de frykter at spenningen på Korea-halvøya vil lede til amerikansk opprustning i Asia og spesielt blant USAs nærmeste allierte Japan og Sør-Korea.

Russlands Vladimir Putin og Kinas Xi Jinping har begge tatt til orde for dialog og samtaler med regimet i Pyongyang. Foto: POOL / Reuters

Forholdet til Russland

Nord-Korea har også et annet mektig naboland. Russland deler en 17 kilometer kort grense med Nord-Korea og under Sovjetunionens tid fikk landet betydelige summer fra sine kommunistiske venner i Moskva. Nå er forholdet litt mer avmålt.

Russland har hele tiden fordømt rakettoppskytningene og prøvesprengningene, og tatt til orde for dialog fremfor sanksjoner og straffetiltak. Blant annet gjentok Russlands president Vladimir Putin på det russisk-asiatisk toppmøtet at sanksjoner ikke hjelper, men at det må løses gjennom dialog og diplomati. Der understreket han også at den nåværende krisen trolig ikke ender med bruk av atomvåpen.

Som Kina så ønsker ingen i Kreml at regimet i Pyongyang kollapser og baner vei for et med sørkoreansk/USA-vennlig styre.

Nord-Koreas sterke mann Kim Jong-un har forsuret forholdet til alle sine naboland med sine stadige rakettoppskytninger og prøvesprenginger. Foto: STR / AFP

Handelen mellom Nord-Korea og Russland er svært begrenset, men Gazprom har lenge hatt planer om å bygge en gassrørledning gjennom Nord-Korea til Sør-Korea, noe som kunne gi Nord-Korea inntekter i form av transittavgifter.

I tillegg har det vært mye oppmerksomhet rundt de nordkoreanske gjestearbeiderne i Russland, et system der arbeiderne forplikter seg til å gi en stor del av inntekten til staten.

Nordkoreanske arbeidere har blant annet vært med å bygge den mye omdiskuterte nye fotballarenaen i St. Petersburg som skal brukes i forbindelse med VM neste år, og er svært populære som gjestearbeidere i Vladivostokområdet.

Stirrekonkuranse

Det er få som tror Nord-Korea-konflikten vil utvikle seg til en full atomkrig.

Blant annet så har flere pekt på at det finnes rundt 230.000 amerikanere i Sør-Korea som vil bli direkte berørt av en krig i området. Selv om USA gjennomførte en evakueringsøvelse i juni, ifølge Time, så vil det ta tid å flytte så mange mennesker.

En krig på Korea-halvøya vil også mest sannsynlig føre til en fullstendig kollaps i verdensøkonomien, noe businessmannen Donald Trump nødig vil stå ansvarlig for.

Så da blir det store spørsmålet om USA kan akseptere at Nord-Korea blir en atommakt eller vil de fortsette å kjempe imot?

Slik kan konflikten rundt Nord-Korea fremstå som verdens lengste og kanskje også potensielt farligste stirrekonkurransen mellom verdens mektigste menn. Spørsmålet blir bare hvem blunker først?