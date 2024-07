En takknemlig Trump lovet torsdag kveld å samle USA etter å ha fått livet i gave.

Løftet hans holdt bare rundt 15 minutter ut i talen hans til landsmøtet.

Etter å ha snakket med varme i stemmen om takknemlighet og hvordan han ønsker å være alle amerikaneres president, endte han i de samme langtekkelige angrepene og usannhetene vi er vant til å høre.

Det ikoniske bildet fra attentatet forrige helg ble vist under landsmøte i Wisconsin. Foto: AP

Men til tross for dette har landsmøtet i Milwaukee vært en stor suksess for Trump. For en som husker den glisne landsmøtesalen i 2016 da deler av partiet nektet å anerkjenne den populistiske presidentkandidaten, har en proppfull sal jublet for Trump og partiet sitt hele denne uka.

Tror Gud er involvert

Mange amerikanere har en dyp og ekte kjærlighet til mannen som fortsatt sier han vil kjempe for dem. De har lenge sagt at Trump har satt egne behov til side for dem.

Attentatforsøket han ble utsatt for sist lørdag har bare fått dem til å bli sterkere i den troen.

–Gud styrer utvilsomt over dette, sa en kvinne fra Pennsylvania jeg møtte her i Milwaukee i går.

Den tidligere presidenten mente han hadde Gud ved sin side under attentatforsøket. Foto: AFP

Hun mente også at å velge unge, dynamiske J.D. Vance som visepresident nesten er for godt til å være sant. Skulle han bli president i to perioder etter Trump har vi kommet til 2037.

Demokratisk kaos

Det optimistiske, samlende landsmøtet i Milwaukee står i grell kontrast til striden i det demokratiske partiet.

Biden og rådgiverne hans forsøkte å legge lokk på den etter skytingen på et Trump-møte sist lørdag. Men strategien varte bare i to døgn.

Deretter ble det enda verre enn før. Den ulmende uroen rundt Biden er i ferd med å bli til et bål.

Nancy Pelosi sammen med president Joe Biden. Stadig flere i kongressen mener at Biden bør tre til siden. Foto: Alex Brandon / AP

Samtalene fra utallige møter bak lukkede dører lekkes til pressen. Stadig flere i kongressen sier Biden må avslutte valgkampen. Penger fra viktige donorer står i fare.

Når både tidligere kongressleder Nancy Pelosi, og partiets nåværende ledere i Representantenes hus og Senatet skal ha sagt til presidenten at partiet kommer til å tape valget med ham som kandidat, er det vanskelig å se hvordan han kan fortsette.

Innen 72 timer?

Stadig mer konkrete rykter svirrer om hvor nært forestående det kan være at Biden trekker seg fra valgkampen. En guvernør som vil være anonym sa i går til CNN at de neste 72 timene vil bli svært avgjørende,

Biden blir selv nødt til å ta avgjørelsen. Men flere anstrengte møter og donorer som trekker tilbake kampanjebidrag kan være i ferd med tvinge ham til å ta den.

Det er en utrolig og uverdig situasjon for USA, partiet og en mann som har brukt livet sitt til politikk.

Kan visepresident Kamala Harris ta over for Joe Biden, hvis presidenten gir seg? Foto: AFP

Veien videre for demokratene er uklar og historisk. Spørsmålene er mange.

Er det bare Kamala Harris som kommer til å stille opp? Hvem andre kan bygge opp et kandidatur som gjør vedkommende kjent nok og klar til presidentvalg mot Trump i løpet av et par måneder?

Og hvordan unngår partiet åpen strid på sitt landsmøte i Chicago om fire uker?

Hollywoodshow

Amerikanske partilandsmøter er velregisserte show der lite er overlatt til tilfeldighetene.

Demokratene får gjerne hjelp til regien av eksperter fra Hollywood.

Møtet til republikanerne her i Milwaukee har vært godt organisert og regissert det også, selv om talen til Donald Trump var så lang og usammenhengende at den neppe ville ha passert i Hollywood.

SHOW: Den tidligere presidenten gikk på scenen foran et gigantisk skilt hvor det stod «Trump «i diskolys. Foto: AP

Denne valgkampen er imidlertid allerede både et drama og en actionfilm.

Og verre kan det fortsatt bli.

Kan vi virkelig havne i en situasjon der en presidentkandidat blir skutt på lørdag og den andre trekker seg den neste lørdagen?