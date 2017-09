Kinesisk professor: Nord-Korea hører ikke på Kina

Shi Yinhong mener Donald Trumps dårlige adferd forsterker Kim Jong-uns adferd. Foto: Renmin University of China

Nord-Koreas leder Kim Jong-un lytter ikke øre til noen. Heller ikke til Kina, mener professor i internasjonal politikk ved Renmin universitetet i Beijing, Shi Yinhong.

– Kina har svært liten påvirkningskraft. Kim Jong-un hører ikke på andre enn seg selv, sier Shi til NRK.

Han tror Nord-Koreas leder ikke kommer til å gi seg, før han har nådd sitt mål.

– Kim Jong-un er fast bestemt på å utvikle en rakett utstyrt med atomvåpen, sier Shi.

Hensikten er trolig å bli jevnbyrdig med mektigere stater, og slik oppnå en sterk forhandlingsposisjon.

– Når han er kommet dit, kan det være mulig at landet åpner for små, og kanskje noen større reformer, men absolutt ikke før, sier professoren.

Balansegang

Kina og Nord-Korea er gamle allierte, men de to har gått i svært ulike retninger siden de stod side om side i Koreakrigen. Mens Kina gradvis har åpnet opp mot verden og har inntatt en tung internasjonal posisjon, er Nord-Korea mer isolert enn noensinne.

Beijing har mistet mye av tålmodigheten med Pyongyangs aggressive utspill mot verden utenfor, og har gjort det klart at Nord-Korea står alene, dersom det gjør alvor av sine trusler med å angripe andre land.

– Når provokasjonene fra Nord-Korea nå blir sterkere, og USA stadig utøver mer press, er Kina tvunget til å reagere, sier Shi.

Likevel er Beijing nølende. I tillegg til at Pyongyang møter Beijing med døve ører, er det kinesiske nøkkelordet balansegang.

Vil strupe Kina

Kina har allerede stanset importen av kull fra Nord-Korea, i tråd med FNs resolusjon. Mange, og spesielt USA, krever at Kina gjør mer.

Det handler spesielt om oljehandelen. Størrelsen på den er en kinesisk statshemmelighet.

USAs president Donald Trump krever at Kina kutter absolutt all handel med Nord-Korea, men dette utløser flere dilemma.

Shi mener at dersom Kina danser etter USAs pipe, vil det bety at landets ledere underkaster seg Trump. Det er absolutt ikke aktuelt for en nasjon som inntar en stadig mektigere posisjon i verden.

– Dessuten vil USA aldri bli fornøyd, uansett hvor langt Kina strekker sine sanksjoner. Etter en uke eller en måned kommer USA til å kreve mer, sier Shi.

Han mener Trumps strategi er å strupe Kina mest mulig.

– Donald Trump er som Machiavelli. Jeg tror han vet utmerket godt at Kina ikke har noen stor påvirkningskraft overfor Nord-Korea, sier Shi.

Kan gjøre Kina sårbar

Det er også viktig for Kinas egen del, at landet ikke spiller ut alle sine kort. Det ville sette Beijing i en sårbar posisjon overfor regimet i nabolandet.

Kina er heller ikke tjent med at det blir så dårlige tilstander i Nord-Korea at landets innbyggere blir desperate og strømmer inn på kinesisk jord.

Ikke minst er det svært viktig for Kinas ledere at ikke også dette landet blir uvenner med den uforutsigbare naboen.

Og når Kina uansett møter døve ører i Pyongyang, mener professoren at USA selv må ta ansvar for å roe ned den farlige situasjonen.

– Donald Trumps dårlige adferd forsterker Kim Jong-uns adferd. Det er ikke mulig å forvente at Nord-Korea gir etter når det kommer så mange farlige trusler fra USA, sier professoren.