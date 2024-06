– Effekten av krigene i Ukraina og Gaza er synlige i nesten alle deler av problemstillingene knyttet til opprustning, nedrustning og internasjonal sikkerhet.

Slik starter konklusjonen i årets rapport om atomsikkerhet fra Sipri. Forskerne skriver at situasjonen har blitt vesentlig verre det siste året.

Verdens totale beholdning er på omtrent 12 121 stridshoder per januar i år. 9585 av disse er i militære lager for potensiell bruk, ifølge rapporten.

Forskerne løfter frem krigen i Gaza som sentral for internasjonale sikkerhetsspørsmål. Foto: EYAD BABA / AFP

Direktør Dan Smith mener politisk rivalisering, økonomiske ulikheter, økologiske forstyrrelser, og et akselererende våpenkappløp sammen bidrar til mindre stabilitet.

– Det er på tide for stormaktene å ta et steg tilbake og reflektere, helst sammen, sier han.

Atomarsenaler styrket

USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, India, Pakistan, Nord-Korea og Israel har modernisert sine atomvåpenarsenaler.

Flere av landene utviklet nye atomvåpensystemer som ble klare i løpet av 2023.

Men Russland og USA har til sammen nesten 90 prosent av alle verdens atomvåpen, heter det i rapporten.

Det var i White Sands, New Mexico verdens første atombombe eksploderte. Sammen har Russland og USA 90 prosent av alle verdens atomvåpen, heter det i rapporten. Foto: VALERIE MACON / AFP

I fjor vinter kunngjorde Russland at de suspenderte Ny Start-avtalen fra 2010.

Rapporten viser til denne som «den siste gjenværende avtalen om rustningskontroll som kontrollerte Russlands og USA strategiske atomvåpen».

Sipri merker seg også at Russland gjennomførte militærøvelser nær grensen til Ukraina i mai.

De varslet øvelser med taktiske atomvåpen. Men det har ikke blitt publisert troverdige bildebevis på at slike faktisk ble fyrt av, skriver forskerne videre.

NRK forklarer Disse landene hadde flest atomvåpen i januar 2024, anslår Sipri Disse landene hadde flest atomvåpen i januar 2024, anslår Sipri Russland 1710 utplasserte

2670 i militære lager Totalt: 4380 Disse landene hadde flest atomvåpen i januar 2024, anslår Sipri USA 1770 utplasserte

1938 i militære lager Totalt: 3708 Disse landene hadde flest atomvåpen i januar 2024, anslår Sipri Kina 24 utplasserte

476 i militære lager Totalt: 500 Disse landene hadde flest atomvåpen i januar 2024, anslår Sipri Frankrike 280 utplasserte

10 i militære lager Totalt: 290 Disse landene hadde flest atomvåpen i januar 2024, anslår Sipri Storbritannia 120 utplasserte

105 i militære lager Totalt: 225 Forrige kort Neste kort

Ydstebø: «Ren propaganda» fra Russland

Russlands president Vladimir Putin har skjerpet atomretorikken siden konflikten i Ukraina startet.

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Forsvarets Krigsskole mener dette høyst sannsynlig er tomme trusler.

Dette bildet fra det russiske forsvarsdepartementet ble sendt ut i forbindelse med russiske militærøvelser i Belarus. Foto: Russian Defence Ministry / Reuters

– Det er ren propaganda i den forstand at det ikke er noe russerne vil ta i bruk. Det tror jeg er så lite sannsynlig som det kan bli uten at det helt blir null, sier han til NRK.

– Da har du egentlig løftet denne krigen ut av den konvensjonelle dimensjonen den er i nå, over i atomkrigsdimensjonen. Da åpner du opp Pandoras eske.

Forskerne i Sipri påpeker at diplomatiske forsøk på å kontrollere kjernefysiske våpen er satt kraftig tilbake parallelt med økt internasjonal spenning.

I en tale til nasjonen i februar sa Vladimir Putin at det var en reell fare for atomkrig. Propaganda, sier oberstløytnant Palle Ydstebø. Foto: ALEXANDER KAZAKOV / AFP

De viser med dette til krigene i både Gaza og Ukraina.

– Vi har ikke sett en så fremtredende rolle for atomvåpen i internasjonale forbindelse siden den kalde krigen, sier direktør for det samme programmet, Wilfred Wan.

Kina i atomberedskap «for første gang»

Kinas arsenal vokste fra 410 atomvåpen i januar 2023 til 500 i januar 2024, skriver forskerne.

For første gang mener de at Kina har utplassert atommissil, selv om landet ikke er i krig.

De anslår videre at avhengig av hvordan det bestemmer seg for å strukturere seg militært, kan Kina ha minst like mange interkontinentale ballistiske missil (ICBM) som Russland eller USA innen 2030.

Under Xi Jinping har det kinesiske militæret utvidet sitt atomarsenal, mener forskerne. Foto: Tingshu Wang / Reuters

Det samlede arsenalet er fortsatt ventet å forbli mye mindre enn de to andre stormaktene.

– Amerikansk etterretning har de siste årene beskrevet hvordan kineserne som del av sine militærtreninger forbereder noen ballistisk missil-grupper på beredskapsstatus.

Det sier forsker Hans M. Kristensen i Sipris program for masseødeleggelsesvåpen til svenske SVT.

Han legger til at de ikke har fått konkret bekreftelse på at missilene har atomkjerner.

– Det vi begynner å se her, i kombinasjon med andre utviklinger, er vedvarende tegn på at verden igjen holder på å skli dypere inn i en atomvåpenkonkurranse.

Et dyrt år for atommaktene

De ni landene i verden som har atomvåpen brukte til sammen 91,4 milliarder dollar på arsenalene sine i 2023.

Det skriver Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) i sin egen rapport mandag morgen.

Dette tilsvarer en økning på 10,7 milliarder dollar siden 2022.

ICAN skriver at pengebruken på atomvåpen har økt de siste fem årene. Bildet er fra en nordkoreansk atomvåpentest i 2020. Foto: JUNG YEON-JE / AFP

Dyrest var det for USA, som alene brukte mer enn halvparten av pengene. På andre plass var Kina, og på tredje var landet med flest atomvåpen sammenlagt, altså Russland.

En av forfatterne av rapporten, Alicia Sanders-Zakre, skriver som følger:

– Økningen i pengebruk på disse umenneskelige og destruktive våpnene i løpet av de siste fem årene forbedrer ikke den globale sikkerheten, men presenterer en global trussel.