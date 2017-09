Washington Post: Trump vil trekke handelsavtale med Sør-Korea

President Donald Trump har instruert sine rådgivere til å forberede at USA trekker seg fra frihandelsavtalen med Sør-Korea. Det sier anonyme kilder nær presidenten til The Washington Post.

AVTALE MED USA: Den sørkoreanske presidenten Mooe Jae-in og Sør-Korea er USAs sjette største handelspartner. Foto: Jung Yeon-je / AP

At USA trekker seg fra avtalen kan skape økonomisk spenninger mellom de to allierte landene, som er nærmest krisen i forbindelse med Nord-Korea sitt atomprogram.

Allerede i april kalte Trump avtalen med Sør-Korea for en «fryktelig deal», som har bidratt til å ødelegge USA.

Følger opp valgløfte

Trump har uttrykt stor frustrasjon over at han ikke har kunnet følge opp valgkampløftene sine om å melde USA ut av handelsavtaler, som han mener fører ulemper med seg for amerikanske arbeidere.

Presidenten har også gått hardt ut mot den nordamerikanske NAFTA-avtalen.

Trump har tidligere antydet at han snart kunne begynne prosessen med å avslutte den nordamerikanske frihandelsavtalen. Han beskylder også Mexico for å være «vanskelige» i samtaler om å gjøre om den nå snart 30 år gamle avtalen.

Fraråder skroting

Det er fortsatt muligheter for at Trump kan bestemme seg for å opprettholde Sør-Korea-avtalen, og heller reforhandle den.

VALGLØFTE: Donald Trump gikk til valg på å trekke seg ut av handelsavtaler som ikke lønner seg for vanlige amerikanere. Foto: Nicholas Kamm / AFP

Men ifølge kildene Washington Post har vært i kontakt med, er forberedelsene med å heve avtalen allerede kommet langt, og den formelle utmeldingsprosessen kan begynne så snart som den kommende uken.

Flere erfarne tjenestemenn i Det hvite hus, som forsvarsminister Jim Mattis og økonomisk rådgiver Gary Cohn, prøver nå å hindre presidenten i å trekke USA ut av avtalen.

Stor handelspartner

Donald Trump skal ha vært frustrert over at Sør-Koreas nye president Moon Jae-in, som ble innsatt i mai, ikke er villig til å akseptere nye amerikanske handelskrav.

Sør-Korea er USAs sjette største handelspartner. USA og Sør-Koreas frihandelsavtale, kjent som KORUS, tillater USA å avslutte avtalen etter seks måneder dersom landet ønsker det.

Dersom Trump bestemmer seg for å trekke seg fra avtalen, vil avtalen effektivt avsluttes i mars 2018.