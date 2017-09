Hvordan kan Nord-Korea egentlig straffes?

Vi har sett det før. Både handlingene, truslene og reaksjonene er kjente, men intervallene begynner kanskje å bli kortere.

For nesten før det amerikanske forsvarsdepartementet var kalt sammen og FN hadde annonsert et nytt hastemøte i Sikkerhetsrådet og nesten samtidig med at verdens statsledere oppskriftsmessig fordømte, kom meldingene om ny aktivitet fra regimet i Nord-Korea.

– Vi ser fortsatt tegn til flere oppskytinger av ballistiske missiler. Vi tror også at Nord-Korea kan komme til å skyte opp en interkontinental rakett, sa Chang Kyung-soo i en høring i Sør-Koreas parlament i dag.

Sanksjonene

I august ble USA og Kina enige om å stramme inn de eksisterende sanksjonene og vedta nye etter at Nord-Korea hadde brukt sommerferien på å skyte opp to nye raketter og true den amerikanske stillehavsøya Guam. Den gangen var det snakk om at forby nordkoreansk eksport og begrense investeringer i det lukkede landet.

USAs forsvarsminister James Mattis truer Nord-Korea med «massiv militær respons». Foto: MIKE THEILER / Reuters

Ifølge BBC så ville disse sanksjonene redusere Nord-Koreas allerede minimale eksport med en tredjedel. Det lutfattige diktaturet eksporterer råvarer for omkring 25 milliarder kroner årlig. Sanksjonene fra august tok sikte på å fjerne nesten 8 av disse milliardene, hovedsakelig knyttet til kull, jernmalm og sjømat.

Hva står da igjen?

– Vi må kutte de økonomiske båndene til Nord-Korea, var svaret til USAs finansminister Steven Mnuchin i dag, som akkurat nå jobber med Donald Trump sitt svar på helgens prøvesprengning.

For det er ventet at USA nok en gang vil peke på økonomiske sanksjoner når Sikkerhetsrådet møtes i kveld, og kanskje spesielt oljeimporten fra Kina.

Olje

Kina står trolig for 90 prosent av Nord-Koreas utenlandshandel. Noe som gjør Midtens rike til den viktigste aktøren i det nordkoreanske puslespillet.

Og det aller største brikken er trolig olje.

Ifølge CNN så jobber nå amerikanske tjenestemenn med å få på plass en ordlyd som omfatter restriksjoner på oljeimport som også kineserne kan godta, men et av problemene er at Kina har fjernet råolje fra eksportoversikten sin og man vet dermed ikke med sikkerhet hvor mye regimet kjøper av myndighetene i Beijing.

– Uten oversikt over hvor mye olje som importeres, så vet man ikke om sanksjoner enten presser eller støtter regimet. For uten innsyn fra omverden så vet vi ikke hva de gjør, skriver Kent Boydston fra Peterson Institute for International Economics, og peker på problemene knyttet til usikkerheten om Kina faktisk implementerer sanksjonene eller ikke.

Tekstilindustrien

Fra før har FN innført sanksjoner mot tre av Nord-Koreas største eksportartikler. De to som foreløpig ikke er berørt er tekstil- og klesproduksjonen.

Det er knyttet stor grad av usikkerhet til hvor viktig denne eksporten er og hva eventuelle sanksjoner vil føre til. Men ifølge kilder nyhetsbyrået Reuters har snakket med så lages stadig flere produkter som merkes «Made in China» i Nord-Korea.

Ifølge tekstilprodusentene så kan de spare opptil 75 prosent ved å produsere klærne i det lukkede landet og merke dem som kinesiske. I fjor ble det blant annet kjent at det kjente australske surfemerke Rip Curl måtte offentlig beklage at noen av deres produkter var laget i Nord-Korea.

Nå kan hele tekstilindustrien bli rammet av direkte sanksjoner.

Kinesiske banker

Donald Trump har gjentatte ganger pekt på kinesernes manglende ønske og vilje til å gjøre noe med problemene i Nord-Korea. Og et av hovedpunktene hans har hele tiden vært knyttet til pengeflyten over grensen.

Amerikanske myndigheter har allerede innført personlige sanksjoner mot navngitte kinesiske og russiske finansfolk og institusjoner som skal ha hatt bånd til Nord-Korea. I juni ble blant annet en regional kinesisk bank beskyldt for å ha ulovlige bånd til Nord-Korea og dermed hindret tilgang til det amerikanske finanssystemet av finansdepartementet i USA.

Så er det store spørsmålet hvor mye vil kineserne presse Nord-Korea. For som mange forståsegpåere har pekt på de siste ukene og månedene så ønsker de ikke at regimet i Pyongyang skal kollapse og erstattes av et mer USA/Sør-Korea-vennlig styre.

Så ved å presse lederne i Beijing for mye og med twitter-meldinger med trusler om å kutte alle bånd til land som har forretningsforbindelser med Nord-Korea så kan Donald Trump risikere å ramme seg selv mer enn Kim Jong-un.

