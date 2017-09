– Hvis fienden provoserer over vann eller under vann, vil vi slå tilbake umiddelbart og begrave dem til sjøs, sier Choi Young-chan, sjefen for en angrepsstyrke i marinen.

Det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap beskriver øvelsen som omfattende og sier den viser landets vilje til å motsette seg Nord-Koreas provokasjoner.

FORBEREDELSER: Sørkoreansk militære har hatt to store øvelser siden Nord-Koreas sjette prøvesprengning søndag morgen norsk tid. Foto: Ahn Young-joon / AP

Marinen skal ifølge nyhetsbyrået holde en ny øvelse sør i landet fra onsdag og fire dager fremover.

Øvelsen kommer to døgn etter Nord-Koreas kraftigste atomprøvesprengning noensinne.

– Har observert rakettflytting

I går opplyste Sør-Koreas forsvarsdepartement at de har sett tegn til at nordkoreanerne forbereder flere rakettoppskytinger.

Kilder sier til avisen Business Daily at man i løpet av natten har observert at nordkoreanerne har flyttet det som skal være en interkontinental rakett mot vest-kysten av landet.

Det er i dette området Nord-Koreas anlegg for prøveoppskytinger ligger.

Opplysningene har så langt ikke blitt bekreftet fra offisielt hold.

Landet har skutt opp to slike langtrekkende raketter i løpet av sommeren.

Rakettene kan ifølge eksperter være i stand til å nå flere byer på det amerikanske fastlandet.

Enige med USA

Mandag ble USA og Sør-Korea enige om at sørkoreanske raketter kan frakte større sprengladninger.

USAs president Donald Trump og Sør-Koreas president Moon Jae-in rådførte seg med hverandre over telefon mandag etter at Nord-Korea gjennomførte sin kraftigste kjernefysiske prøvesprengning til nå.

De to er blitt enige om at Sør-Korea opphever sin selvpålagte begrensning når det gjelder størrelsen på stridshodene på rakettene.

Snakket med Trump

Regjeringen i Seoul har hittil ikke bestykket sine raketter med større ladninger enn 500 g sprengstoff.

Nå blir denne grensen opphevet som et svar på Pyongyangs siste sprengning. Trump og Moon omtalte den kjernefysiske testen som en «provokasjon uten sidestykke».

Samtalen mellom de to presidentene fant sted samtidig som FNs sikkerhetsråd kom sammen til krisemøte.