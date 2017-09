Russland ber Trump vise tilbakeholdenhet

Russland har felles grense med Nord-Korea og den strategisk viktige byen Vladivostok ligger svært nært konfliktområdet.

Russland har hele tiden oppretthold nær kontakt med regimet i Pyongyang, selv om forholdet er langt fra det som var mellom Sovjetunionen og Nord-Korea.

To av de mange tusen gjestearbeidere fra Nord-Korea som sørger for at statskassen får hardt tiltrengt utenlandsk valuta. De to opptrer på en restaurant i Dubai, andre bygger veier. Foto: Kamran Jebreili / AP

Gjestearbeidere fra Nord-Korea

Handelen mellom Nord-Korea og Russland er svært begrenset, men Gazprom har lenge hatt planer om å bygge en gassrørledning gjennom Nord-Korea til Sør Korea, noe som kunne gi Nord-Korea inntekter i form av transittavgifter.

Nord-Koreas tidligere leder Kim Jong Il besøkte i august 2011 Russland, der han møtte Russlands daværende president Dmitrij Medvedjev i Ulan Udde. Foto: Dmitry Astakhov / Ap

I tillegg har det vært mye oppmerksomhet rundt de nordkoreanske gjestearbeiderne i Russland, et system der arbeiderne forplikter seg til å gi en stor del av inntekten til staten.

Nordkoreanske arbeidere har blant annet vært med å bygge den mye omdiskuterte nye fotballarenaen i St. Petersburg, og er svært populære som gjestearbeidere i Vladivostokområdet.

Ønsker forhandling

Russland har hele tiden sagt at det er viktig å få i gang igjen forhandlingen om det nordkoreanske atomvåpenprogrammet.

Selv om landet har kritisert Nord-Korea for den siste prøvesprengningen, sa landets viseutenriksminister Sergej Rjabkov mandag at den eneste måten å få løst krisen på, er å sette seg ned for å forhandle.

Rjabkov advarer også USA mot å handle overilt.

– En dum handling kan lede til en eksplosjon, til en politisk eksplosjon, en militær eksplosjon og ikke bare en atomeksplosjon sa Rjabkov.

Den nordkoreanske lederen og det som skal være en atombombe. Det er slikt russerne mener forhandlinger kan stanse. Foto: STR / AFP

USA har ansvaret

Han sa også at USA som den militært sterke parten i konflikten har et spesielt ansvar for å unngå at den tilspisser seg ytterligere.

Selv om Russland på samme måte som Kina i FNs sikkerhetsråd kommer til å slutte seg til en skarp reaksjon mot den siste nordkoreanske prøvesprengningen, kommer landet også til å kreve at USA må komme med forslag om hvordan krisen kan løses gjennom forhandlinger.

Spent mellom Russland og USA

USA og Russland står nå midt opp i en diplomatisk krig der USA i helgen stengte det russiske generalkonsulatet i San Francisco og to av ambassadens handelsrepresentasjoner i New York og Washington.

Russland kan komme til å bruke krisen på den koreanske halvøya i det maktspillet som nå pågår mellom Moskva og Washington.

Samtidig er russiske myndigheter bekymret over at USA gjennom å plassere ut anti-rakettbatterier i Sør Korea kan være med på å forandre den strategiske balansen i området.

– Det er uunngåelig at det som nå skjer gjør at vi må reagere. Det handler om den militære balansen i området, sa Rjabkov nylig.