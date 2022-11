Det kan ta flere dager før det nye maktkartet blir klart, men natt til onsdag er det ventet større oppmøte ved valglokalene enn vanlig.

Selv om president Joe Biden ikke står på stemmeseddelen, blir dette sett på som et valg for eller imot Biden og Demokratenes politikk etter to år med pandemi.

Joe Biden ses på storskjerm under Donald Trumps valgkampmøte i Florida 6. november. Selv om ingen av dem er på stemmeseddelen, kan utfallet av mellomvalget si noe om hvor sterkt de to står før presidentvalget i 2024. Foto: MARCO BELLO / Reuters

Historisk sett skifter maktbalansen i Kongressen. Det er likevel ikke gitt at opposisjonen overtar flertallet i de to kamrene, Senatet og Representantenes hus.

Brennende engasjement

Den øverste domstolens beslutning om å demontere den nasjonale abortlovgivingen har fyrt opp Demokratene.

Samtidig møtes de med anklager fra republikanske kandidater om at prisene stiger og at volden i byene øker under Demokratenes kontroll.

En kopi av et foster ligger på lovforslaget kjent som SB1 i Indiana. Forslaget forbyr abort etter 22 uker. Det ble godkjent og undertegnet i sommer. Foto: CHENEY ORR / Reuters

Begge partier lover å innføre nye abortregler om de får flertall i kongressen, så dette valget kan gripe direkte inn i folks hverdag.

I tillegg vil stemmingen i flere delstater gi signaler om hvor sterkt tidligere president Donald Trump står.

Han har selv varslet en avgjørelse etter mellomvalget om han vil stille på nytt som presidentkandidat i 2024.

Tidligere president Donald Trump (76) vurderer å stille som presidentkandidat for republikanerne i 2024. Beslutningen er rett rundt hjørnet, har han sagt på valgmøter. Foto: MARCO BELLO / Reuters

Noen tusen stemmer kan avgjøre

Det er en rekke valg til lokale og nasjonale stillinger amerikanerne skal ta stilling til.

Hvilket parti som får flertall i Kongressen, avgjør hva president Joe Biden får gjort de neste to åra. En håndfull delstater der det ikke er noen klare favoritter, kan avgjøre.

Fakta om Det demokratiske partiet Ekspandér faktaboks Grunnlagt 1828

Partisymbol: Esel

Står sterkest i nordøst, langs Stillehavskysten og i byer i landet for øvrig. Særlig stor støtte blant akademikere, unge og ikke-hvite velgere.

Plasseres tradisjonelt til venstre for midten i amerikansk politikk. Har større tiltro til statlige løsninger enn Republikanerne, og kjemper for etniske og seksuelle minoriteters rettigheter. Regnes for å ha trukket noe til venstre på 2010-tallet.

Er imidlertid i likhet med Republikanerne en relativt bred koalisjon.

President Joe Biden tilhører partiet, det gjør også 220 av 435 medlemmer av Representantenes hus og 50 medlemmer av Senatet. 15 tidligere presidenter har også tilhørt partiet. Kilde: NTB

Fakta om Det republikanske partiet Ekspandér faktaboks Grunnlagt 1854

Partisymbol: Elefant

Står sterkest i Sørstatene og Midtvesten og i bygdeområder for øvrig. Særlig stor støtte blant evangelikalske, eldre og hvite velgere.

Plasseres tradisjonelt til høyre for midten i amerikansk politikk. Mer næringslivsvennlig og mindre positivt innstilt til statlige løsninger enn Demokratene, og kjemper for abortrestriksjoner og våpenrettigheter. Regnes for å ha trukket til høyre på 2010-tallet.

En rekke av partiets kandidater har i senere år støttet opp om konspirasjonsteorier, særlig angående valgresultater i 2020, som den daværende presidenten Donald Trump fortsatt ikke har innrømmet nederlag i.

Er i likhet med Demokratene en relativt bred koalisjon.

212 medlemmer av Representantenes hus og 50 medlemmer av Senatet tilhører partiet. 19 tidligere presidenter har også tilhørt partiet. Kilde: NTB

Det er knyttet mest spenning til de delstatene president Joe Biden klarte å ta fra Donald Trump i 2020:

Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin.

Også Nevada og Ohio er lagt til på lista over delstater som følges nøye.

Resultatet fra disse sju delstatene kan sette tonen i nasjonale spørsmål som abortrettigheter, utdanning, økonomisk styring, miljøvern og klima.

Slik følger du mellomvalget time for time Ekspandér faktaboks Her er tidspunktene og de mest spennende delstatene du må følge under det amerikanske kongressvalget. Midnatt natt til onsdag norsk tid: Valglokalene stenger i størstedelen av Indiana og Kentucky. Klokka 1 (norsk tid) Valglokalene stenger i Florida, Georgia, South Carolina, Vermont, Virginia og øvrige deler av Indiana og Kentucky.

Representantenes hus: Her knyttes særlig spenning til valget i Virginias 2. distrikt.

Floridas senatsvalg: Republikaneren Marco Rubio ventes å vinne gjenvalg til Senatet, men valget mellom ham og demokraten Val Demings regnes som jevnt.

Georgias guvernørvalg: Republikaneren Brian Kemp ventes å vinne gjenvalg, men valget mellom ham og demokraten Stacey Abrams regnes som jevnt.

Georgias senatsvalg: Den sittende demokraten Raphael Warnock og republikaneren Herschel Walker ligger svært jevnt på meningsmålingene. Klokka 1.30 (norsk tid) Valglokalene stenger i North Carolina, Ohio og West Virginia.

North Carolinas senatsvalg: Republikaneren Ted Budd ventes å vinne gjenvalg til Senatet, men valget mellom ham og demokraten Cheri Beasley regnes som jevnt.

Ohios senatsvalg: Republikaneren J.D. Vance ventes å vinne dette setet, men han og demokraten Tim Ryan ligger jevnt på meningsmålingene. Republikanerne har dette setet i dag. Klokka 2 (norsk tid) Valglokalene stenger i Alabama, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Tennessee og Texas.

Representantenes hus: Her knyttes særlig spenning til valgene i Pennsylvanias 7. og 17. distrikt, Michigans 3. distrikt, Rhode Islands 2. distrikt og Texas' 15. og 34. distrikt.

Kansas' guvernørvalg: Den sittende demokraten Laura Kelly og republikaneren Derek Schmidt ligger svært jevnt på meningsmålingene.

Michigans guvernørvalg: Demokraten Gretchen Whitmer ventes å vinne gjenvalg, men valget mellom henne og republikaneren Tudor Dixon regnes som jevnt.

New Hampshires senatsvalg: Den sittende demokraten Maggie Hassan og republikaneren Don Bolduc ligger svært jevnt på meningsmålingene.

Oklahomas guvernørvalg: Republikaneren Kevin Stitt ventes å vinne gjenvalg, men valget mellom ham og demokraten Joy Hofmeister regnes som svært jevnt.

Pennsylvanias senatsvalg: Demokraten John Fetterman og republikaneren Mehmet Oz ligger svært jevnt på meningsmålingene. Republikanerne har dette setet i dag. Klokka 2.30 (norsk tid) Valglokalene stenger i Arkansas. Klokka 3 (norsk tid) Valglokalene stenger i Arizona, Colorado, Iowa, Louisiana, Minnesota, Nebraska, New Mexico, New York, Wisconsin og Wyoming.

Representantenes hus: Her knyttes særlig spenning til valget i New Yorks 19. distrikt.

Arizonas guvernørvalg: Republikaneren Kari Lake og demokraten Katie Hobbs ligger svært jevnt på meningsmålingene. Republikanerne har denne posten i dag.

Arizonas senatsvalg: Demokraten Mark Kelly ventes å vinne gjenvalg til Senatet, men valget mellom ham og republikaneren Blake Masters regnes som svært jevnt.

Wisconsins guvernørvalg: Den sittende demokraten Tony Evers og republikaneren Tim Michels ligger svært jevnt på meningsmålingene.

Wisconsins senatsvalg: Den sittende republikaneren Ron Johnson ventes å vinne gjenvalg til Senatet, men valget mellom ham og demokraten Mandela Barnes regnes som svært jevnt. Klokka 4 (norsk tid): Valglokalene stenger i Idaho, Montana, Nevada og Utah.

Representantenes hus: Her knyttes særlig spenning til valget i Nevadas 1. distrikt.

Nevadas guvernørvalg: Den sittende demokraten Steve Sisolak og republikaneren Joe Lombardo ligger svært jevnt på meningsmålingene.

Nevadas senatsvalg: Den sittende demokraten Catherine Cortez Masto og republikaneren Adam Laxalt ligger svært jevnt på meningsmålingene.

Utahs senatsvalg: Den sittende republikaneren Mike Lee og uavhengige Evan McMullin ligger svært jevnt på meningsmålingene. Klokka 5 (norsk tid): Valglokalene stenger i California, Oregon og Washington.

Representantenes hus: Her knyttes særlig spenning til valgene i Californias 22. og 27. distrikt og Oregons 5. distrikt.

Oregons guvernørvalg: Demokraten Tina Kotek og republikaneren Christine Drazan ligger svært jevnt på meningsmålingene. Demokratene har denne posten i dag.

Washingtons senatsvalg: Demokraten Patty Murray ligger an til å vinne gjenvalg, men valget mellom henne og republikaneren Tiffany Smiley regnes som svært jevnt. Klokka 6 (norsk tid): Valglokalene stenger i Alaska og Hawaii.

Representantenes hus: Her knyttes det særlig spenning til valget i Alaska, som består av én krets. Kilde: fivethirtyeight.com, ballotpedia.com, NTB

Utfallet kan også få følger for gjennomføringen av og troverdigheten til presidentvalget i 2024.

Republikanerne fortsetter forsøkene på å stramme inn valglover, og få sine inn i stillinger knyttet til valgprosessen.

Trender i valgkampen

Det er ventet at mange valg blir svært jevne.

Et flertall av de republikanske kandidatene stiller seg bak Trumps løgner om at 2020-valget ble stjålet.

Derfor kan det blir nye runder i flere delstater med anklager om valgfusk. Spesielt dersom det tar flere dager å få talt opp alle stemmene.

Forhåndsstemming i USA har allerede passert tallene fra forrige mellomvalg i 2018, ifølge US Elections Project. Søndag morgen hadde flere enn 39 millioner amerikanere levert inn stemmeseddelen. Dette bildet er fra Ohio i helga. Foto: DUSTIN FRANZ / AFP

Selv om USA er delt i to politiske leire, kan det være at velgere er mer åpne for å splitte stemmeseddelen mellom partiene denne gang.

I Arizona kan det se ut til at demokratenes sittende senator, tidligere astronaut Mark Kelly, kan vinne. Samtidig som den republikanske guvernørkandidaten Kari Lake har vind i seilene.

I New Hampshire ligger demokratenes senator Maggie Hassan an til gjenvalg. Det samme gjør den republikanske guvernøren Chris Sununu.

Mens senatsvalget i Georgia er helt åpent på målingene, ser det ut til at sittende republikansk guvernør Brian Kemp vinner over demokratenes utfordrer Stacey Abrams. Kemp vant over en Trump-støttet kandidat i partiets nominasjonskamp.

I Ohio ligger republikanernes guvernør Mike DeWine langt foran demokratenes utfordrer Nan Whaley. Samtidig har demokratenes Tim Ryan tatt igjen det klare forspranget den republikanske senatskandidaten J.D. Vance hadde.

Republikanere har henvendt seg i større grad til minoriteter, svarte og latinos.

Spesielt i Texas, Indiana og Nevada følger strategene med på om tilnærmingen har gitt utslag.

Demokratiets forsvarere

Også en mindre omtalt, men mektig stilling skal fylles i litt over halvparten av delstatene.

Den som tar posten som delstatens innenriksminister (secretary of state), styrer gjennomføringen og godkjenningen av kommende valg.

Det blir tøff konkurranse om stillingen i Michigan, Arizona og Nevada, der Trump hevder det pågikk valgfusk i 2020.

Trump-lojale Mark Finchem søker seg til kontoret som sertifiserer Arizonas valg. Foto: BRIAN SNYDER / Reuters

Republikaneren Mark Finchem, som ønsker å bli Arizonas innenriksminister, snakker om det stjålne, korrupte 2020-valget.

Skulle Finchem vinne, kan han ha påvirkning på hvordan opptellingen av stemmer skjer når USA velger president i 2024.

I dette mellomvalget skal amerikanere i 30 delstater også velge justisminister (attorney general). Denne posisjonen kan ha stor innflytelse over nasjonal politikk.

For eksempel har justisministeren i Texas, Ken Paxton, stukket kjepper i hjulene for flere av Joe Bidens politiske framstøt.

Ken Paxton lover å gjøre livet surt for Biden-administrasjonen, om han blir gjenvalgt som justisminister i Texas. Foto: Nick Wagner / AP

Paxton har saksøkt administrasjonens politikk blant annet innenfor abort, immigrasjon og unges kjønnsidentitet.

Valgets konsekvenser for Biden

Vinner republikanerne kontrollen over representanthuset, kan president Joe Biden skrinlegge ambisjonene om å få gjennomført store og varige politiske endringer.

Republikanerne har varslet at de vil legge ned komiteen som gransker hva som skjedde rundt stormingen av kongressen 6. januar 2021.

Samtidig vil de opprette andre granskingskomiteer av:

Bidens politikk langs det sørlige grensa mot Mexico.

Forretningsforbindelsene Bidens sønn, Hunter Biden, har til Kina.

Hvordan USAs tilbaketrekking fra Afghanistan skjedde.

Hvor koronaviruset oppstod.

Republikanere har også signalisert at de ikke vil fortsette å bruke store summer på krigen i Ukraina.

Det hvite hus lover urokkelig støtte og sier at Joe Biden vil jobbe tverrpolitisk for å støtte Ukraina.

Et republikansk flertall i representanthuset, får heller ikke gjennomført store tanker uten president Bidens underskrift.

Skulle republikanerne også få et flertall i senatet, får Biden trolig ikke utnevnt flere dommere, ambassadører eller personell som trenger senatets godkjenning.

Det vil si at det kan bli politisk lammelse i Washington fram til neste valg i 2024, mens den lokale politikken blir enda viktigere.

Valglovene er i endring

Republikanere på delstatsnivå fortsetter med planene om å begrense innbyggernes mulighet å stemme.

Det kan handle om økt krav til identifikasjon, eller regulering av hvor mye vann og mat som skal gis til velgere, som står i timelange køer.

Valglokalenes åpningstid reguleres. Noe som kan ramme dem som jobber i turnus, eller folk som må ha flere jobber.

President Joe Biden fester et klistremerke og gir barnebarnet, førstegangsvelgeren Natalie Biden, en klem da de hadde avlagt forhåndsstemme. Foto: TASOS KATOPODIS / AFP

Partiene vil ha sine folk valgt inn i posisjoner som godkjenner kommende valg, som presidentvalget i 2024.

Tidligere president Donald Trump har gjentatte ganger stilt spørsmål ved valgenes troverdighet. Han tror fortsatt at valget i 2020 ble stjålet fra ham.

De udokumenterte påstandene om valgjuks er avvist av flere rettsinstanser.

Kandidatens kvalitet

Tidligere i år var det kamp innad i begge partier om hva slags kandidat de ville ha. Primærvalget handler om ideologi, men også i hvilken grad kandidaten er valgbar utenfor partiet.

I republikanernes tilfelle har troskap mot tidligere president Donald Trump vært avgjørende flere steder.

Resultatet er at rundt halvparten av de republikanske kandidatene, ifølge Washington Post, forfekter Trumps løgn om at presidentvalget i 2020 ble stjålet fra ham.

Også til lokale posisjoner mener flere kandidater at 2020 var preget av juks, eller at kandidatene har forsøkt å omgjøre resultatet, skriver amerikanske CNN.

En test på Trumps popularitet

Et dårlig resultat for demokratene, kan gjøre at presset øker på å finne en annen presidentkandidat enn Joe Biden i 2024.

Donald Trump bidrar aktivt for å få valgt republikanere inn i delstatsforsamlinger og Kongressen. Foto: Rebecca Blackwell / AP

Donald Trump har støttet flere kandidater til delstatsvalg og Kongressen.

Mellomvalget kan ses på som en dom over hans styrke, instinkter og innflytelse i amerikansk politikk.

Trumps kandidater har vunnet over mer moderate republikanere i flere nominasjonskamper.

Skulle Trumps folk tape, kan andre republikanere bruke det som springbrett til å lansere eget kandidatur mot Det hvite hus i 2024.

Temaer i valgkampen

Håndteringen av koronapandemien har kommet i skyggen for prisveksten, økonomisk styring og kampen om abortrettigheter.

Prisen på drivstoff gir ofte utslag i hvor fornøyd folk er med presidentens jobb. Nå er gjennomsnittsprisen på en gallon bensin $3.80 mot $3.40 for ett år siden. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Også innskrenkingen av muligheten til å stemme og hva som skjedde da Kongressen ble stormet 6. januar 2021 er sentrale spørsmål.

President Joe Biden vant her i 2020. Også Bill Clinton vant Arizona i 1996, men ellers er dette sett på som trygt republikansk territorium.

De republikanske kandidatene denne gang er mer frittalende og tilhører ikke den moderate leiren.

Blake Masters setter spørsmålstegn ved hvem som vant presidentvalget i Arizona i 2020. Selv har han fått Donald Trumps velsignelse som kandidat til senatet. Foto: MARIO TAMA / AFP

Republikanerne håper å ta tilbake en senatsplass.

Blake Masters, som utfordrer sittende senator Mark Kelly, hevder Biden ikke er lovlig valgt president. Masters tjener på at demokratene klandres for de krevende økonomiske tidene. Målingene viser jevnere løp nå enn for noen uker siden.

Senator og tidligere astronaut Mark Kelly og kona Gabrielle Giffords møter støttespillere. Giffords var kongressmedlem, som nesten ble drept i et attentat i 2011. Foto: Kevin Dietsch / AFP

Republikanske Kari Lake, et tidligere nyhetsanker som håper å bli guvernør, er også støttet av Trump. Hun har vind i seilene. Det kan smitte over på Masters.

Lake mener presidentvalget i 2020 ble stjålet og hun har drevet valgkamp med personer tilknyttet den konspiratoriske QAnon-bevegelsen.

Delstaten kan, som i 2020, være den som avgjøre hvilket parti som får kontrollen i Senatet.

Valgkampen har nasjonale ingredienser fra abortspørsmål til kjendiskandidater og betydningen av Trumps støtte.

Senator Raphael Warnock er sønn av en pastor og en tidligere bomullsplukker. Som den første, svarte senatoren fra sørstaten Georgia kjemper han nå om gjenvalg. Foto: BOB STRONG / Reuters

Sittende senator Raphael Warnock kjemper om fornyet tillit.

Den tidligere bomullsplukkeren får sterk konkurranse av tidligere fotballproff, Herschel Walker. Walker har Trumps tillit.

Tidligere fotballproff Herschel Walker er anklaget for vold i hjemmet og for å ha betalt for abort. Republikanernes senator-kandidat avviser anklager og viser til bok, der han har skrevet om sine helsemessige utfordringer. Foto: Elijah Nouvelage / AFP

Demokratene har sendt både Biden og Obama i Georgia, men den skandaleomsuste nykommeren Herschel Walker skaper fortsatt overskriftene.

Republikaneren Walker er abortmotstander, men er anklaget av to kvinner for å ha betalt for deres aborter.

Resultatet i Georgia sier noe om hva velgerne vektlegger mest. Inntil 2020 var Georgia sett på som trygg havn for republikanerne.

Siden valgloven i Georgia sier at vinneren må få over 50 prosent av stemmene, kan det bety en ny runde her.

I så fall kommer ikke resultatet av senatets nye maktforhold før omvalget 6. desember.

Her står valglovgiving og abort på stemmeseddelen.

Den største spenningen på kandidatsiden, er om sittende guvernør Gretchen Whitmer klarer å vinne over den konservative kommentatoren Tudor Dixon. Trump støtter hennes kandidatur.

Konservative Tudor Dixon har Donald Trumps støtte til å bli guvernør i Michigan. Foto: Sarah Rice / AFP

Dixon håper det vil gjøre at Michigan igjen havner i republikanernes røde fold.

Kandidaten som ønsker å bli delstatens innenriksminister, Kristina Karamo, tilhører dem som støtter Trumps løgner om 2020-valget.

Økonomi er hovedtema i kasinodelstaten. Bensinprisen på $5.30 for en gallon er mye høyere enn det nasjonale gjennomsnittet på $3.80.

Nevada, som har mye av inntektene gjennom turistnæringa, opplevde omfattende nedstenginger under koronapandemien.

Derfor ses dette på som en slagmark for hvor mye velgerne vil straffe demokratene.

Det er uklart spill og jevne målinger også i Las Vegas. Her på taco-festivalen snakket guvernør Steve Sisolak tidligere på dagen i håp om å få flere stemmer. Foto: MARIO TAMA / AFP

Demokratenes mobiliserende kort om å sikre abortrettigheter gjelder ikke her.

Abort er allerede beskyttet av delstatens regler, og kan ikke bli omgjort uten en folkeavstemning.

Sittende senator Catherine Cortez Masto utfordres av republikaneren Adam Laxalt. Hun er den første kvinnelige latinoen som er valg til senatet.

Tidligere president Bill Clinton ga senator Catherine Cortez Masto drahjelp i innspurten i Nevada. Foto: MARIO TAMA / AFP

En av fire velgere har latinamerikansk bakgrunn i Nevada.

Republikanerne frir mer til latinovelgerne nå og resultatet fra Nevada følges tett fordi det gir en pekepinn om hvilken vei denne velgergruppa vil ta i 2024.

Abort er ikke et stort valgkampspørsmål her fordi delstatens abortrettigheter kan ikke bli omgjort uten en folkeavstemning.

Her har demokratenes senatorkandidat Tim Ryan valgt å holde en distanse til president Joe Biden og andre ledere hos demokratene.

Ryan har spist seg innpå forspranget til republikanernes kandidat, og er den andre demokraten som får støtte av republikaneren Liz Cheney.

Ohio har det siste tiåret lent seg mot republikanerne, men den republikanske kandidaten J.D. Vance har tapt terreng på kontroversielle uttalelser.

J.D. Vance vokste opp i et arbeiderklassemiljø preget av alkoholisme og høy arbeidsledighet. Nå vil forfatteren bli senator for Ohio. Foto: GAELEN MORSE / Reuters

Vance har sagt at han ikke bryr seg om hva som skjer i Ukraina, og han hevder Biden-administrasjonen med vilje lar det sterktvirkende opioidet flyte fritt i Midtvesten.

Det er et valg mellom politiske ideer og kjente personer. Det er ikke brukt så mange penger på kampanje i andre delstater som her.

Både Biden, Obama og Trump har drevet valgkamp i Pennsylvania.

John Fetterman ses på som en utradisjonell kandidat for Demokratene i Pennsylvania. Foto: HANNAH BEIER / Reuters

Viseguvernør John Fetterman er demokratenes håp for å erstatte den republikanske avtroppende senatoren Pat Toomey. Republikanernes kandidat er TV-legen Mehmet Oz, som Trump har stilt seg bak.

Fettermans ledelse har skrumpet inn etter et slag han hadde for noen måneder siden.

TV-legen Mehmet Oz er Donald Trumps kandidat i Pennsylvania. Foto: WIN MCNAMEE / AFP

Oz har angrepet Fetterman for å være for svak mot kriminalitet, mens Fetterman, i shorts og hettegenser, angriper Oz for å være elitist og en som støtter falske produkter.

Demokratene trenger å ta Pennsylvania for å beholde kontrollen i Senatet.

Dette er en av USAs delstater som vipper. Det ofte er jevnt og valgutfallet varierer.

Målinger tyder på tett løp både for den republikanske senatoren Ron Johnson og demokratenes guvernør Tony Evers, som begge vil ha gjenvalg.

Johnson, som ikke har Trumps støtte, har kommet med kontroversielle uttalelser om pandemien og angrepet på Kongressen.

Hans rival er den demokratiske viseguvernøren Mandela Barnes. Han har tatt til orde for å fjerne mye av pengestøtten politiet får.

Valgkamp i Wisconsin. Republikaneren Tim Michels vil overta som guvernør. Foto: SCOTT OLSON / AFP

Guvernør Evers møter forretningsmannen Tim Michels i valgkampen. Michels er mikrofon for Trumps valgløgner.

Flere av de republikanske kandidatene her er imot abort under alle omstendigheter.

De gjentar Trumps løgner om 2020-valget.

De hamrer løs på demokratene og Biden etter rentehevinger og prisstigning.

Begge partiene kan få nyttige svar fra Wisconsin.

Republikanerne får se om Trumps MAGA-bevegelse (Make America Great Again) fortsatt står sterkt i Midtvesten.

Republikaneren Tim Michels på bar for å møte velgere. Han ønsker å bli guvernør i Wisconsin. Foto: SCOTT OLSON / AFP

Demokratene får et svar på hvor mye abortspørsmålet motiverer og mobiliserer ved valgurnene.

Så når musikken stopper, vil flere stå igjen uten en stol. Om de godtar eller nekter for resultatet, varsler hvordan presidentvalget i 2024 blir.