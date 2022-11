Kontroversiell medietopp om Trump – Han dominerer fortsatt

Fra sitt kontor i 22. etasje på Manhattan i New York City sitter Trump-vennen Ruddy.

– Han dominerer fortsatt partiet sitt, sier han og legger raskt til:

– Det snakkes om han kommer tilbake, og jeg er ikke sikker på at han kommer til å stille igjen, men vi får se. Han gjør aktivt det som skal til for å komme tilbake.

Ruddy eier et av USAs mest kontroversielle og omdiskuterte medieselskapene – som også, etter valget i 2020, ble Trump sitt foretrukne nyhetsmedium.

KONKURRENTER: Etter valget i 2020, var det flere Trump-tilhengere som var skuffet over den konservative TV-kanalen Fox News. Mange ente opp med å gå til Newsmax i stedet. Foto: Camilla Svennæs Bergland / NRK

Ex-presidenter samler støtte

Bare dager før årets nervepirrende mellomvalg i USA reiser Trump rundt i kritiske vippestater i et forsøk på å bikke valgresultatet i favør av republikanerne.

Etter presidentvalget i 2020 fikk demokratene flertall i både Representantenes hus og Senatet, men dette kan fort endre seg når amerikanerne går til stemmeurnen tirsdag.

I dag har Demokratene flertall i Representantenes hus, men det kan endre seg etter valget 8. november.

Iblant annet Pennsylvania er det spesielt jevnt. Her står kampen mellom demokraten John Fetterman og republikaneren Mehmet Oz.

Sistnevnte er støttet av den tidligere presidenten og mener valget ble stjålet fra Donald Trump.

TILBAKE? Ruddy er ikke sikker på om Trump kommer tilbake, men han mener han legger til rette for det. Foto: Camilla Svennæs Bergland / NRK

Lørdag holder Trump også et rally i Pennsylvania, i et håp om å hanke inn seieren til Oz. Det samme gjør tidligere president Barack Obama for Fetterman.

En analyse gjennomført av Washington Post viser at hele 291 nominerte republikanere til årets mellomvalg er kritiske til resultatet av presidentvalget i 2020.

Under mellomvalget i USA velges det også representanter til kritiske posisjoner som overser og godkjenner valg. I for eksempel Arizona kan potensielt Mark Finchem bli valgt til en slik jobb.

Har du lest denne? Da det ble farlig å telle stemmer

Han er støttet av Trump, tidligere medlem av den høyreekstreme gruppen «Oath Keepers» og var til stede under stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

EIER: Ruddy startet Newsmax i 1998, og bygde det sakte, men sikkert opp i takt med at splittelsen i USA økte og at Trump ble president. Foto: Camilla Svennæs Bergland / NRK

Den tidligere presidenten fortsetter den dag i dag å spre udokumenterte påstander om valgets gyldighet.

Tidligere denne uken sendte Trump ut følgende melding på sin egen sosiale medier profil med over fire millioner følgere:

– Over 250.000 stemmesedler sendt til velgere med ubekreftet ID. Nå skjer det igjen. Rigget valg.

For ordens skyld. Dette er påstander som ikke stemmer. Velgere i Pennsylvania må vise identifikasjon for å stemme, eller for å søke om å stemme via post.

En tredel av Senatet er på valg i år. Det betyr at Demokratene kan miste flertallet sitt også her.

«En mening»

Newsmax er et av selskapene som etter valget i 2020 fortsatte å spre udokumenterte påstander om valgfusk – dette er noe de har blitt søksøkt for, og beklaget.

Hvis noen er av oppfatning om at valget ble stjålet – så er det etter mitt skjønn en mening, sier Ruddy. Christopher Ruddy

Han er også av den oppfatning at media ikke skal være en portvakt for hva som er sant eller ikke.

Han mener befolkningen er smart nok til å finne ut av det selv.

«SANNHETEN»: Ruddy mener det ikke er medias jobb å ta stilling til hva som er sant eller ikke. Det er den amerikanske befolkningen i stand til selv. Foto: Camilla Svennæs Bergland / NRK

Ruddy har tidligere vært tydelig på at Newsmax ikke skal bli noen «Trump-kanal» men legger likevel vekt på at den tidligere presidenten betyr gode penger for medieindustrien i USA.

– Han er en av verdens beste underholdere. Jeg tror ikke det har vært en politisk person i moderne historie som har generert så mange kontroverser, entusiasme og interesse.

Hør intervjuet med Ruddy her, og hans tanker om demokratiet i USA og hva amerikanske medier gjør feil: