– Mange her i New York bytter til republikanerne nå. Det virker som det er de som faktisk vil endre ting. Jeg vurderer det selv, sier Darlington Canmu da NRK møter ham på fergen over til Staten Island i New York.

Han legger til: «Selv om familien min ville drept meg.»

Flere velgere gjør som Canmu i New York. Få dager før USAs mellomvalg, har republikanerne medvind i den til vanlige sterke demokratiske delstaten.

BYTTER PARTI: Darlington Canmu vurderer for første gang å stemme på Republikanerne ved årets valg. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

En av grunnen er den økende volden i New York City. Og særlig på T-banen.

En mann blir uten forvarsel dyttet foran toget i Brooklyn.

En 23 år gammel mann blir knivstukket på T-banestasjonen på Time Square.

En eldre mann blir banket opp av et par på T-banen nord på Manhattan.

Alt i løpet av den siste uka.

Tilfellene av vold den siste tiden er mange. Nå har frykten satt seg.

Og den påvirker valgkampen i republikansk favør.

– Det er helt vilt. Det virker som det blir villere og villere for hver dag, sier Tasha Castro (24) om volden på T-banen til New York Post.

MER POLITI: En politimann passer på en T-banestopp på Manhattan i New York. Foto: JEENAH MOON / Reuters

Snudde valgkampen

Lovbrudd på offentlig transport har gått opp med 41 prosent siden i fjor, ifølge New York Police Department.

Over 3 millioner mennesker tar T-banen hver dag i New York City.

Det er ikke bare på T-banen volden har økt. Etter at New York åpnet opp igjen etter pandemien, har det blitt flere drap og flere voldsepisoder i byen ordfører Michael Bloomberg i 2010 kalte «USAs tryggeste storby».

SKYTING: Det har blitt flere voldsepisoder med skytevåpen i New York. Her fra åstedet East New York i Brooklyn i juli. Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters

I det store bildet er det fortsatt relativt trygt i New York, sammenliknet med 1980- og 1990-tallet.

Men økningen i voldsepisoder har fått mye oppmerksomhet. Republikaneren Lee Zeldin, som vil bli guvernør i delstaten, har gjort dette til sitt viktigste tema i valgkampen.

– Vi våkner og leser overskrifter om en T-baneansatt som blir truet med våpen. Om en ung jente som blir ranet i Queens. Dette er ikke noe som skjer en gang i måneden, men som skjer hver dag, sier Zeldin om voldstilfellene.

HIGH FIVE: Republikanernes Lee Zeldin (t.h) har tatt innpå i valgkampen for å bli New Yorks guvernør. Her møter han guvernør i Virginia, Glenn Youngkin på valgkamp 31. oktober. Foto: Eduardo Munoz Alvarez / AP

Frykter vold og et truet demokrati

Frykten for vold er det som bekymrer innbyggerne i New York mest når de skal velge guvernør og kongressrepresentant neste uke, ifølge en måling fra Quinnipiac.

På andreplass er inflasjon, mens det tredje viktigste er å beskytte demokratiet, ifølge målingen.

USA holder mellomvalg neste tirsdag, og i New York er forhåndsstemmingen allerede i gang.

I dag har Demokratene flertall i Representantenes hus, men det kan endre seg etter valget 8. november.

Store deler av Kongressen og en rekke viktige posisjoner på delstatsnivå skal velges.

New York har lenge vært en av demokratenes sikreste kort. Demokratenes presidentkandidat Joe Biden vant New York med hele 23 prosentpoeng i 2020.

Men nå er framtiden til delstatens første kvinnelige guvernør, demokraten Kathy Hochul, i spill.

SPENT: Guvernør Kathy Hochul burde vært sikker på seier. Men ledelsen er knapp før valget 8. november. Foto: Mark Lennihan / AP

Får støtte fra Trump

På den siste meningsmålingen fra Quinnipiac ligger republikaneren Lee Zeldin bare fire prosentpoeng bak Hochul på den siste meningsmålingen. Andre målinger gir Hochul noe større ledelse.

Tilbake på fergen over til Staten Island forteller Darlington Canmu om hvorfor han vurderer å stemme på republikaneren Lee Zeldin.

– Jeg har alltid stemt demokratisk. Men alt forblir det samme, sier Canmu, som er skuffet over president Joe Biden.

LEDER: Sittende guvernør i New York, Kathy Hochul, leder fortsatt på meningsmålingene. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Den republikanske framgangen er oppsiktsvekkende den demokratiske bastionen New York.

For Lee Zeldin er ingen moderat republikaner. 42-åringen gir sin fulle støtte til tidligere president Donald Trump. Som kongressmedlem stemte han for ikke å anerkjenne valgresultatet i 2020.

I RYGGEN: Tidligere president Donald Trump gir sin støtte til Lee Zeldin. Foto: ED JONES / AFP

Fra abort til vold

Kathy Hochul og demokratene var lenge sikre på seier. Det så også ut som demokratene skulle gjøre det bedre enn forventet i mellomvalget. Etter at USAs høyesterett fjernet retten til selvbestemt abort i juni, dominerte abort valgkampen.

Et klart flertall av amerikanere ønsker å beholde retten til selvbestemt abort. De aller fleste republikanske politikere vil fjerne den helt eller delvis. Det vil også Lee Zeldin. Men han har lovet å ikke røre New Yorks liberale abortlover, hvis han vinner.

Hochul snakker fortsatt om abort, og advarer New Yorks innbyggere mot å tro på Zeldin. Men nå snakker også hun om kriminalitet og frykten mange kjenner på.

– Jeg forstår frykten. Jeg går på gata i New York City hver dag, jeg har tatt T-banen. Frykten er reell, sa Kathy Hochul på en valgkampdebatt nylig.

At demokratene sliter i New York, kan bety trøbbel for partiet på landsbasis.

De fleste meningsmålinger spår at republikanerne tar tilbake flertallet i Representantenes hus på tirsdag. De trenger bare vinne fem seter for å få flertall: Alle kan vinnes i demokratenes bastion New York.

Hvem som får flertall i Senatet, er helt åpent.

Frykt etter covid

BEKYMRING: I likhet med flere store byer i USA, har New York City blitt farligere de siste årene. Her fra skyting i Alphabet City på Manhattan i september. Foto: SPENCER PLATT / AFP

Mye har skjedd i New York de siste årene: Pandemien rammet hardt. Økonomien er på vei ned. Og delstaten har endret sin omdiskuterte praksis med varetektsfengsling og kausjon.

Nå sitter det færre folk i fengsel før de har fått en dom.

Republikanerne mener dette er grunnen til økt kriminalitet. Lee Zeldin sier han vil stramme inn igjen loven om kausjon.

For at demokratene skal vinne, må de først og fremst få folk til valgurnene: I New York er det dobbelt så mange registrerte demokrater som republikanere.

En tredel av Senatet er på valg i år. Det betyr at Demokratene kan miste flertallet sitt også her.

En av dem som skal stemme på tirsdag er 25 år gamle Savannah. Hun er mest av alt opptatt av økonomien.

– Inflasjonen er skyhøy. Alle sliter. Det er umulig å klare seg med en inntekt. Jeg hustler mer. Alle her i New York City jobber hardt, sier Savannah til NRK.

SKUFFET: Savannah (25) sier alle sliter med økonomien. Hun er skuffet over demokratene. Foto: Tove Bjørgaas

Selv jobber hun som hjemmehjelp, hundepasser og smykkelager. Savannah er skuffet over demokratene.

– Jeg skal stemme. Men jeg føler meg ikke trygg på noen av disse kandidatene. Jeg er ikke sikker på om noen av dem bryr seg om folket her, og om de kommer til å for eksempel investere i utdanning, for å forhindre at folk blir kriminelle.

Hun ser ikke lyst på framtida.

– Vi er en tapt generasjon. Ingen vil bli leger eller advokater eller offentlige ansatte, alle vil bare bli influensere. Det ser mørkt ut, sier 25-åringen.