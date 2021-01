Historisk som første svarte senator fra Georgia

Helt siden det første valget i 1789 har delstaten Georgia sendt en rekke menn – og to kvinner som midlertidig har erstattet menn – til Kongressen i Washington D.C. Alle frem til nå har vært hvite i en delstat hvor en tredjedel av innbyggerne er svarte.

Nå overtar Raphael Warnock plassen som Kelly Loeffler har hatt i nøyaktig ett år.

Forretningskvinnen Loeffler, som ble utpekt til å erstatte veteranen Johnny Isakson, var på sin måte historisk; hun er den første kvinnen som har møtt fast i Senatet for Georgia.

Holder ledelsen

Etter den ordinære valgrunden i november lå Warnock noen titalls tusen stemmer foran Loeffler. Men fordi det var flere kandidater og ingen som oppnådde over 50 prosent av stemmene, slik delstatens valglover krever, ble det en runde nummer to.

Når 98 prosent av stemmene er talt opp, har Warnock 50,6 prosent mot Loefflers 49,4 prosent.

Amerikanske medier har regnet på at Loeffler ikke har noen mulighet til å ta igjen konkurrenten, basert på antallet stemmer som gjenstår.

Dermed blir baptistpastoren etter alle solemerker historisk.

De konkurrerende kandidatene Kelly Loeffler og Raphael Warnock møttes til debatt 6. desember 2020. Det har blitt vekslet harde, politiske anklager mellom de to. Foto: Ben Gray / AP

Oppkalt etter erkeengelen

Raphael Warnock (51), oppkalt etter erkeengelen Rafael, vokste opp i en kommunal bolig i Savannah, som nest yngst i en søskenflokk på 12.

Faren var veteran fra 2. verdenskrig og forsørget familien med å reparere og videreselge biler. Kledd i amerikansk uniform opplevde han å bli bedt om å gi fra seg et sete på bussen. Likevel forble faren en stor patriot, og når han holdt sine preker i den lokale kirken på søndager hang det alltid et amerikansk flagg bak talerstolen.

Moren arbeidet som ung som bomullsplukker på en av delstatens mange bomullsåkre.

– Mine røtter er dypt plantet i Georgias jord, sa Warnock da det ble erklært at han vinner det viktige senatsvalget.

Urix forklarer: Derfor er valget i Georgia så viktig

– Min mor, da hun vokste opp i Waycross, pleide å plukke bomull. Nå har de 82 år gamle hendene som pleide å plukke noen andres bomull, ved stemmeurnene plukket sin yngste sønn til å bli en av USAs senatorer, sa Warnock stolt.

Han valgte som voksen å bli pastor, i likhet med sin far. Og sin mor, som tross sin konservative tro kjempet for kvinners likestilte plass i kirken.

Barna ble oppdratt etter strenge bibelske verdier, men likevel med stor valgfrihet, ifølge søsteren. Allerede som ung fikk broren kallenavnet «pastoren», for sin evne til å huske, sitere og diskutere hellige skrifter, skriver The New York Times i et portrett.

Borgerrettsikonet Martin Luther King jr. er ett av Atlantas mest berømte bysbarn. Her ankommer Kings kistes Ebenezer baptistkirke 8. april 1968, hvor Warnock nå er pastor. Foto: Tm / AP

Arven fra King

De 15 siste årene har Raphael Warnock ledet arbeidet i baptistkirken Ebenezer i Atlanta.

For borgerrettsbevegelsen er det en kirke med stor symbolikk.

Det var her borgerrettsikonet Martin Luther King jr., som vokste opp i byen, startet sin kamp for svartes velgerrettigheter.

Det var også her John Lewis, som ble den første svarte politikeren som ble æret med firede flagg og paradeseng i Kongressen da han døde i sommer, kom fra. Lewis satt i Representantenes hus for delstaten i over 30 år.

King og Lewis regnes som to av de «seks store» fra borgerrettskampen, så den politiske arven Warnock overtar er tung.

I likhet med mange av sine forbilder har Warnock deler av sin utdannelse fra Morehouse College, det private universitetet i Atlanta som var ett av de første lærestedene i landet som tok imot afrikansk-amerikanske studenter. Utdannelsen ble finansiert med gaver, stipend og lån.

Dette bildet fra 17. mars i 1965, viser fra venstre pastor Ralph Albernathy, James Foreman, Martin Luther King jr., Jesse Douglas sr., og John Lewis under borgerrettsmarsjen i Montgomery, Alabama. Foto: Anonymous / AP

Refset eget menighetsmedlem

Raphael Warnock kom til Ebenezer-kirken i 2005. Han var den yngste noensinne til å ha rollen som seniorpastor. Og han viste byen raskt sitt sosiale engasjement.

Han kjempet blant annet for at en ung tenåringsgutt, som var dømt til 10 års fengsel for å ha hatt frivillig sex med en jevnaldrende, skulle slippe fri.

En domstol sa ja til løslatelse, inntil delstatens justisminister bestemte seg for å anke avgjørelsen. Vedkommende var medlem av Warnocks menighet og ble gjenstand for en kommentar i pastorens søndagspreken.

– Han sa at hans jobb er å være delstatens rettsansvarlige, og det er sant. Men det er min jobb å være delstatens samvittighet, sa Warnock i 2007.

Thurbert Baker, som justisministeren het, var en svart, konservativ demokrat med en tøff holdning i kriminalpolitikken.

Baker skulle vise seg å bli den siste, demokratiske, afrikansk-amerikanske politikeren valgt til et høytstående embete i delstaten frem til i dag.

Ebenezer baptistkirke i Atlanta hvor Raphael Warnock er pastor. Denne kirkebygningen er fra 1999, da kirken flyttet over veien fra der hvor den holdt til under Martin Luther King Jr. Foto: Ric Feld / AP

Anklaget for butikktyveri og vold

I flere år skal Warnock ha takket nei da han ble spurt om han ville stille til valg.

Han er fortsatt frittalende og går i rette med både meningsfeller og motstandere.

Fra talerstolen i kirken har han flere ganger kritisert politiet for unødig brutal behandling mot minoritetsgrupper. Han har også hevet stemmen mot tiltak han mener hindrer de samme minoritetene i å bruke stemmeretten.

Han har forsvart andre, svarte pastorer som har fått kritikk for å kritisere USA. Selv har han trukket frem hvite amerikaneres fortsatte privilegier.

Men han mener «svarte kirker» må skjerpe seg og være langt mer åpne overfor homofile. Og sier at afrikansk-amerikanske miljøer har en vei å gå når det gjelder likestilling. Han støtter kvinners rett til fri abort i en konservativ delstat hvor dette ikke er selvsagt.

Raphael Warnock bruker gjerne erfaringene fra eget liv, både i kirken og overfor velgere. Han har fortalt om hvordan det er å bli mistenkt for butikktyveri og hvordan det er å ha en bror i fengsel.

Valgkampen mellom baptistpastoren Warnock og forretningskvinnen Loeffler har vært preget av beskyldninger og anklager.

Loeffler har stemplet Warnock som en sosialist som vil ødelegge USA, til tross for at Warnock selv regner seg som moderat demokrat.

Warnock på sin side har tegnet et bilde av Loeffler som en ukritisk nikkedukke for president Donald Trump. Han hevder at den styrtrike politikeren, som er blant de mest formuende i den amerikanske nasjonalforsamlingen, er frakoblet fra hvordan vanlige amerikanere har det.

De to senatskandidatene for Demokratene, Jon Ossoff og Raphael Warnock, drev valgkamp sammen og for hverandre. Nå ser det ut til at også Ossoff klarer å vinne mot sin republikanske motkandidat, David Perdue. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

I mediene er det gjengitt anklager om at Warnock under en krangel skal ha kjørt over beina på sin ekskone. Politiet opplyser at de ikke fant anklagene fra ekskonen som troverdige da de undersøkte saken.

Selv ønsker ikke den tidligere ektefellen å kommentere sine tidligere påstander, ifølge Politico.

Det sivet også ut beretninger fra en tidligere deltaker på en sommerleir for barn som Warnock pleide å arrangere. Vedkommende forteller om episoder med fysisk mobbing og overfall.

Etterforskere informerte om at Warnock aldri selv var mistenkt i saken og bistod dem i etterforskningen.

Hvis det viser seg at Jon Ossoff (ytterst t.v.) og Raphael Warnock (t.h.) begge går seirende ut, sikrer de Demokratene flertall i Senatet. Det vil gjøre det politiske livet til påtroppende president Joe Biden langt enklere. Foto: Chip Somodevilla / AFP

Vil holde gudstjeneste

Warnock blir ikke bare den første svarte senatoren fra Georgia. Han blir også den første demokraten siden 1996, som klarer å vinne et senatsvalg i delstaten.

I 2005 forlot den siste demokratiske senatoren kongressforsamlingen, siden har det kun vært republikanere som har representert sørstaten.

Et rekordstort fremmøte av afrikansk-amerikanske velgere er det som sikrer Warnock seieren. Selv lover Warnock å være en politiker for alle, uansett parti- og hudfarge.

– Til alle som strever, uansett om du stemte på meg eller ikke, skal dere vite: jeg hører dere, jeg ser dere og jeg lover at hver dag skal jeg kjempe for dere, sa Warnock da det gikk mot seier.

Han sier til CNN at han skal holde gudstjeneste som normalt kommende søndag. Og at han vil fortsette som pastor i en eller annen form etter å ha inntatt senatorsetet i Washington.

– Det siste jeg ønsker er å fjerne meg fra samfunnet og bare tilbringe tiden med å snakke med andre politikere. Det er gjennom møtet med folk at jeg har lært å bli en god pastor, sier han.

Selv om en senatsperiode er seks år, er Warnock valgt for kun to. Dette fordi han og Loeffler stilte i et spesialvalg ment å fylle plassen permanent etter republikaneren Johnny Isakson frem til hans periode går ut i 2022.