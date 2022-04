Enorm økning i antall forkastede stemmer i første valg i Texas med ny valglov

Nesten 25.000 poststemmer er blitt forkastet etter primærvalgene i Texas 1. mars. Det opplyste valgmyndighetene onsdag, skriver NPR.

Antall forkastede stemmer utgjorde 12,38 prosent av alle stemmene. Det er over ti ganger så mye som ved tidligere valg, sier James Slattery fra Texas Civil Rights Project.

I Harris County, der storbyen Houston ligger, var tallene enda mer ekstreme. Der ble 19 prosent av alle stemmene forkastet, skriver universitetet i Houston.

Til sammenligning ble bare 0,3 prosent av stemmene forkastet ved forrige tilsvarende valg, i 2018.

Det betyr at 63 ganger så mange stemmer er forkastet i år, under den nye valgloven.

Under valget i 2020 ble under 1 prosent av stemmene forkastet i USA som helhet, skriver Bloomberg.

Konspirasjonsteori

Republikansk-styrte Texas er en av 19 delstater som har endret valglovene etter presidentvalget i 2020.

– Hele grunnlaget for den loven som vi nå ser resultatet av, er en konspirasjonsteori fra Donald Trump om at valget i 2020 ble stjålet fra ham. Det sier Eirik Løkke, rådgiver i Civita og ekspert på amerikansk politikk.

Løkke sier at det uttalte formålet med de nye lovene er at man ønsker å få tilbake tilliten til valgsystemet.

– Men hele den tilliten, som man skal få tilbake, er basert på løgn, sier han.

Strengere krav til legitimasjon

– Når man forkaster så mange stemmer som disse tallene viser, at det høyst sannsynlig dreier seg om helt legitime stemmer eller stemmer som ikke er basert på juks, sier Eirik Løkke. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Den nye loven har strengere krav til at velgerne skal legitimere seg riktig. Bakgrunnen er republikanske påstander om at valgjuks, påstander med lite hold i virkeligheten.

– 2020-valget er etter alle solemerker det tryggeste USA noen gang har avholdt, sier Løkke.

Han mener at isolert sett kan man si at krav til identifikasjon ikke er urimelig.

– Men man må se dette i en sammenheng, både med motivet bak og med det faktum at veldig mye forskning viser at såkalt «voter fraud», altså å jukse med stemmer og fabrikkere stemmer, foregår ekstremt sjeldent, sier Løkke.

40 prosent forkastet

Noen valgarbeidere sier at opptil 40 prosent av stemmene ble forkastet i første omgang. Mange velgere klarte å rette opp feilene, slik at det endelige tallet ble lavere.

74 år gamle Pam Gaskin fra Houston var en av som slet med å få avgitt stemme, skriver CNN.

3. januar lastet hun ned et søknadsskjema om å stemme per post fra nettsiden til det lokale valgstyret. Hun printet ut skjemaet, fylte det ut og sendte det inn.

Noen dager senere kom avslaget i posten. Skjemaet hun hadde lastet ned var ikke lenger i tråd med loven.

Pam Gaskin prøvde igjen. Hun lastet ned et nytt skjema, som krevde at hun fylte inn et ID-nummer fra Texas (som førerkort) eller deler av personnummeret.

Også denne gangen ble det avslag. Nå var grunnen at førerkort-nummeret hun hadde sendt inn, ikke var det samme som hun registrerte da hun flyttet til Ford Bend fylke for 46 år siden.

På sitt tredje forsøk fikk Gaskin søknaden godkjent. Hun og mannen fikk stemmesedlene 31. januar, fire uker etter at hun hadde startet prosessen.

– Jeg har en universitetsgrad i engelsk. Jeg vet hvordan jeg skal lese og følge instrukser. Og jeg er bestemt. Jeg er sikker på at mange som får disse avslags-brevene bare gir opp, sier Gaskin.

Motiverte velgere

Texas-guvernør Greg Abbott undertegnet den nye valgloven i fjor høst. 1. mars vant han en klar seier i republikanernes primærvalg. Foto: Eric Gay / AP

Eirik Løkke sier at det er de mest motiverte som stemmer i primærvalgene.

Så man skulle tro at de har ekstra god grunn til å legge litt mer i å sørge for at stemmen blir avgitt korrekt.

– Andelen som blir forkastet kan bli enda høyere dersom man bruker den samme fremgangsmåten i vanlige valg til høsten, advarer han.

– Kan knekke hele demokratiet

Selv om republikanerne hevder at de nye lovene er innført for å stoppe valgjuks, kritiseres loven for å ramme demokratiske velgere hardest, skriver Texas Tribune.

Tallene fra primærvalget viser da også at det var flere demokratiske enn republikanske stemmer som ble forkastet.

Det til tross for at det var nesten dobbelt så mange republikanere som demokrater som avga stemme.

Eirik Løkke sier at han er bekymret over det som skjer.

-Det mest bekymringsfulle er ikke om noen flere stemmer blir forkastet eller ikke, selv om det også har betydning. Det er at demokratiet i USA., særlig valgprosessen, er så kontroversiell og omdiskutert, sier han.

Han mener at med denne typen konspirasjonsteorier til grunn er det fare for at hvis demokratene neste gang ligger an til å gjøre et dårlig valg, vil de si at dette valget ikke var rettferdig og de ikke vil godkjenne det.

– Da kan det utvikle seg til en underminering av hele tilliten til valgprosessen og det er ekstremt farlig. Derfor blir man ekstremt nervøs nå for at nærmest ethvert valg i USA kan knekke hele demokratiet, sier han.