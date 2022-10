Stacey Abrams, som stiller til guvernørval for demokratane i den amerikanske delstaten Georgia, seier ho er utsett for falske skuldingar frå sitjande guvernør Brian Kemp.

Til MSNBC seier ho at Kemp feilaktig påstår at ho er motstandar av lov og orden.

Ho meiner også at han prøver å skremme veljarar ved å gjere huda hennar mørkare på kampanjeplakaten sin enn den eigentleg er.

Dette er ein skjermdump frå ein kampanjevideo som Brian Kemp la ut 21. oktober.

Foreløpige tal frå førehandsstemminga tyder på rekorddeltaking. Det er dette Abrams meiner skremmer republikanarane.

– Eg har merka at Kemp har brukt nesten kvar einaste rasetrope som finst i politikken. Han kalla meg ei «sint svart kvinne» oppe på scena, han gjorde huda mi mørkare i reklamane sine.

– I motsetnad til Kemp føler eg ikkje trong til å liste opp alle mennene som støttar meg.

Georgia har fleire enn ti millionar innbyggarar. 3,3 millionar av desse er svarte, altså kring ein tredel.

Abrams seier at desse veljarane framleis er utsette for angrep på stemmeretten frå republikanarane i Georgia.

Valkampen er godt i gang, og mange veljarar har allereie stemt. Sjølve valdagen er 8. november.

Vil at fleire svarte skal registrere seg som veljarar

Abrams har i fleire år drive kampanje for å få svarte til å registrere seg som veljarar i Georgia, og ho har kjempa mot vallovverk som innskrenkar stemmeretten.

Ho stilte også til val i 2018, men tapte til Kemp, som då definerte seg sjølv som ein støttespelar av Trump. Det gjer han ikkje lenger, etter at kongressen blei storma tidleg i 2021.

Sjølv om Kemp seier han jobbar for at barn med minoritetsbakgrunn skal ha dei same moglegheitene som kvite amerikanarar, er dei to ueinige om det meste.

Ein annan av reklamane til Kemp, som håpar på å bli vald på ny i haust.

Kandidatane kranglar om utdanningspolitikk, helsepolitikk, innvandring, våpenlover og arbeidarar sine rettar.

Til no er det Kemp som har leia meiningsmålingane i Georgia, med 50,9 %. Abrams ligg eit stykke bak, med 44,6 %.

48 år gamle Abrams er utdanna jurist frå Yale. Ho er fødd som eitt av seks sysken i ein familie i Gulford i delstaten Mississippi.

Ho har hatt leiande roller for Det demokratiske partiet i delstatskongressen i Georgia i mange år.

Ifølgje den britiske avisa The Guardian har ho også gitt ut åtte romantiske spenningsromanar, under pseudonymet Selena Montgomery.

USA kan få sin første svarte kvinnelege guvernør

Abrams er ein av seks kandidatar, i seks statar, som i år kan bli den første svarte kvinnelege guvernøren i USA.

Fem av kvinnene som stiller i år, gjer det som demokratar: Stacey Abrams i Georgia, Deidre DeJear i Iowa, Connie Johnson i Oklahoma, og Mia McLeod i Sør-Carolina.

Deidre DeJear er demokratane sin kandidat til guvernør i Iowa. Foto: Charlie Neibergall / AP

Den sjette, Deidre Gilbert i Texas, stiller som uavhengig kandidat.

Grunnleggaren av Black Voters Matter, LaTosha Brown, peikar i avisa Insider på dei djupe forskjellane i det amerikanske samfunnet som kom fram under pandemien har gjort at det hastar.

Ho seier det er nødvendig å sette inn ein politisk leiar som kan fikse problema som har vore der i fleire hundre år.

– Svarte kvinner er kapable. Svarte kvinner tilfører verdi, seier Iowa-kandidaten DeJear til avisa.