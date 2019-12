Avsløringene rundt det islandske fiskerikonsernet Samherji og deres namibiske forbindelser vakte stor oppsikt i slutten av november. Nå granskes Samherji av islandske myndgiheter, og flere namibiske maktpersoner er i sitt hjemland siktet for hvitvasking og korrupsjon

Samherji hadde en rekke datterselskaper på Kypros for å håndtere internasjonal virksomhet, blant annet i Namibia. Disse datterselskapene hadde kontoer i Norges største bank DNB. Etter at DNB-opplysningene ble kjent har Økokrim iverksatt etterforskning av banken.

Nå kan NRK fortelle at det gikk penger direkte til den namibiske fiskeriministerens svigersønn fra en av DNB-kontoene.

Slik så en av fakturaene for «konsulent-tjenester» ut. Foto: faksimile av faktura / Wikileaks

Svigersønnen, Tamson «Fitty» Hatuikulipi (38), var blant de seks mennene som denne uka ble varetektsfengslet i Namibia, siktet for korrupsjon. Tamson Hatuikulipi, den tidligere fiskeriministeren og den tidligere justisministeren i landet har flere ganger blitt avbildet mens de, iført håndjern, blir ført til og fra rettssalen.

Det stilles ekstra strenge krav til banker når det er snakk om pengeoverføringer til myndighetspersoner og personer som står dem nært.

Spor NRK har funnet i kontoutskrifter og bilag lekket av en varsler på innsiden av Samherji via Wikileaks viser:

Minst 600.000 kr ble overført fra DNB-kontoer til fiskeriministerens svigersønn, Tamson «Fitty» Hatuikulipi (38)

Pengene gikk fra Samherji-selskapet Esja Seafood

Mottaker var selskapet Fitty Entertainment, kontrollert av fiskeriministerens svigersønn

Overføringene skjedde i 2012, 2013 og 2014

E-poster i det lekkede materialet viser også hvordan personer i Samherji-konsernet kommuniserer direkte om overføringer med mottakeren av pengene, Tamson «Fitty» Hatuikulipi.

Fra: Jóhannes Stefánsson Til: Tamson Sendt: 2. februar 2014 Emne: Fw: Proof of Payment (e-posten inneholder ei kvittering fra en bank på ei overføring av penger) Fra: Tamson Til: Jóhannes Stefánsson Sendt: 3. februar 2014 Emne: Re: Proof of Payment Morning Johannes Thank you very much,very much appreciated. Regards Tamson

Politisk eksponert – krever høyere overvåking

I e-postene, fakturaene og kontoutskriftene NRK har undersøkt kommer det fram at de nevnte personene opererte via ulike selskaper for å få overført penger fra Samherji-konsernet.

De nye opplysninger om pengeoverføringer direkte til fiskeriministerens svigersønn knytter seg til et selskap registrert i Namibia. Selskapet Fitty Entertainment virker å være registrert i landet, koblet direkte til svigersønnen og har bankkonto i en lokal bank, kalt First National Bank.

Alle banker er pålagt å føre ekstra kontroll knyttet til kontoer og overførsler til personer som er politisk eksponert.

Dette regelverket skal blant annet hindre korrupsjon og hvitvasking.

Definisjonen finnes både i internasjonale regelverk og den norske hvitvaskingsloven. Der er det definert at kontoer til regjeringsmedlemmer og nære familiemedlemmer av disse, inkludert svigerbarn, skal følges ekstra nøye med på.

Politisk eksponerte personer (PEP) og banker Ekspandér faktaboks Alle banker er pålagt ekstra varsomhet knyttet til kundeforhold med politisk eksponerte personer.

Inkludert i begrepet er: statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister nært familiemedlem av disse: foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer. medlem av nasjonalforsamling medlem av styrende organ i politisk parti medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Etablering av kundeforhold med slike personer skal godkjennes høyere opp i bankens struktur

Banken er pålagt å gjøre tiltak for å vite hvor pengene på slike kontoer kommer fra.

Banken er også pålagt å drive løpende kontroll og risikovurderinger knyttet til slike kundeforhold.

Kilder: Hvitvaskingsloven, FATFs anbefalinger

Professor Jon Petter Rui ved Universitetet i Tromsø har forsket på hvitvasking og myndighetenes kamp mot økonomisk kriminalitet. Han forklarer hva dette innebærer.

Professor Jon Petter Rui har jobbet mye med økonomisk kriminalitet. Foto: UiB

– Når man har å gjøre med en politisk eksponert person, så utgjør personen etter regelverket en forhøyet risiko for hvitvasking. Så er det slik, at hvis det kommer andre risikofaktorer i tillegg, er det ekstra grunn for banker å ha ekstra oppmerksomhet rundt kundeforholdet, sier Rui til NRK.

Han forklarer at bankene må vurdere flere faktorer for å vurdere risikoen. Da vil det også være naturlig å vurdere faktorer som at det er snakk om fiskeri, landet Namibia og om transaksjonene er naturlige for det selskapene driver med.

I utgangspunktet er det banken som har den politisk eksponerte personene som kunde som skal kontrollere kundeforholdet, men Rui forteller at det også kan komme inn i avsenderbankens kontroll av overføringer som skal være risikobasert.

Professoren ledet et regjeringsoppnevnt utvalg som så på de norske hvitvaskingsreglene. Han mener banker som DNB ved økt risiko må vurdere andre rutiner og tiltak.

– Loven sier at du må ha en risikobasert overvåking. Hvis du har en høyrisikokunde som Samherji så skal du følge kunden manuelt. I tillegg til elektronisk overvåking, må det altså også gjennomføres manuell oppfølgning av kundeforhold underlagt høy risiko. Bankens rutiner skal beskrive nærmere hvilke konkrete forsterkede tiltak som brukes overfor høyrisikokunder, sier Rui.

Samherji-konsernet fisket opp store mengder hestemakrell utenfor Namibia med store trålere som denne. Foto: Wikileaks

DNB: Mottakerbanken skal ha kontroll

NRK har spurt DNB om de var klar over at pengene gikk fra kontoer i DNB til fiskeriministerens svigersønn.

DNB svarer da generelt om hvordan de ser på regelverket.

– En bank skal kjenne sin egen kunde. Dersom det sendes penger fra en kunde i bank A til en kunde i bank B er det altså sånn at bank A skal kjenne avsenderen og forhold rundt denne, mens bank B skal kjenne mottageren og forhold rundt denne. Avsenders bank er altså ikke i utgangspunktet pliktig å kontrollere om selskapene det overføres til har en reell eier som er en politisk eksponert person, sier Westerveld i DNB.

Til uttalelsene fra professor Jon Petter Rui svarer banken dette:

Even Westerveld i DNB forklarer at de mener det er banken som har en politisk eksponert kunde som har ekstra krav på seg. Foto: Ola Mjaaland / NRK

– Banker har ansvar for å kjenne egne kunder. Personen dere omtaler her er tilsynelatende kunde i en annen bank enn DNB. For øvrig er vi er helt enig i at en politisk eksponert person som er kunde i banken utgjør en forhøyet risiko, og at det er viktig å ha tiltak for, sier

Samarbeider med politiet

Banken svarer at de ikke kan kommentere konkrete spørsmål om kunder eller transaksjoner. Tidligere har DNB vært tydelige på at de ikke har lov til å opplyse om forhold de selv har rapportert inn til Økokrim etter hvitvaskingsregelverket, eller avsløre detaljer om enkeltkunder.

– Vi samarbeider godt med politiet, som nå også etterforsker saken. Vi ønsker naturligvis å komme til bunns i hva som har skjedd for å lære, og vi har hele tiden sagt at vi ikke kan utelukke at DNBs systemer er misbrukt av kriminelle i denne saken, skriver informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB i en e-post til NRK.

Svigersønnen Tamson Hatuikulipi var blant de namibiske personene som besøkte Samherji på Island. Tidligere justisminister i Namibia Sacky Shangala og tidligere sjef i det statlige fiskeriselskapet James Hatuikulipi sees her sammen med ham under et besøk i 2016. Foto: Wikileaks

Ministre, svigersønn og fiskeritopp siktet for korrupsjon

Torsdag ble det kjent at Økokrim formelt har startet etterforskning av DNB i tilknytning til korrupsjonsmistankene i Namibia, som involverer et stort islandsk fiskerikonsern med kundeforhold i banken. Flere av fiskerikonsernet Samherjis datterselskaper hadde slike kontoer.

Fra tidligere er det kjent at over 30 millioner kroner ble overført fra ett av disse selskapenes kontoer i DNB til en konto for selskapet Tundavala Invest i Dubai. Kontoen var kontrollert av personer nær flere ministere og ledelsen i Namibias statlige fiskeriselskap.

I Namibia er seks personer nå siktet og varetektsfengslet for korrupsjon.

Blant de siktede er tidligere fiskeriminister Bernhard Esau, tidligere justisminister Sacky Shangala, en tidligere sjef for det statlige fiskeriselskapet og svigersønnen til fiskeriministeren Tamson «Fitty» Hatuikulipi.

NRK har forsøkt å få en kommentar til denne saken fra Tamson «Fitty» Hatuikulipi via hans advokat, men har på nåværende tidspunkt ikke fått noen svar.

Han har tidligere fortalt den islandske kringkasteren RUV at det ikke er noe mistenkelig ved alle de store overføringene til hans konsulentselskap. Han svarte til kanalen at han hjalp det islandske fiskerikonsernet med å komme i kontakt med kvoteeiere i Namibia – og at det ble gjort uavhengig av svigerfaren som satt i regjeringen.

De andre siktede i korrupsjonssaken i Namibia har tidligere uttalt til namibiske og islandske medier at de ikke har bedrevet korrupsjon, og at de er villige til å samarbeide med etterforskningen.

Samherji: – Vi gransker nå også dette

En av personene i Samherji-konsernet som kommuniserer med svigersønnen er den tidligere sjefen for selskapets virksomhet i Namibia. Jóhannes Stefánsson valgte i fjor å varsle, om aktiviteten han selv var en del av, til korrupsjonsetterforskere og Wikileaks.

Jóhannes Stefánsson har valgt å overlevere store mengder informasjon fra innsiden av Samherji – både til Wikileaks, media og namibiske korrupsjonsetterforskere. Foto: Petter Larsson / NRK

– Jeg gjorde mitt for å sikre Samherji makrellkvoter, koste hva det koste ville. Beskjeden fra konsernsjef Thorsteinn Már Baldvinsson var at bestikkelser skulle betales, hvis det var nødvendig for å sikre selskapet nye kvoter, har Stefánsson selv fortalt NRK tidligere.

Svigersønnen til fiskeriminister Bernhard Esau har selv sendt fakturaer for «konsulent-tjenester».

Fiskerikonsernet Samherji sier til NRK at de tar alle mistanker mot selskapet veldig alvorlig.

Opplysningene om slike overføringer er derfor en del av de forholdene de nå gransker. Selskapet har engasjert et advokatkontor for å gjøre en intern gjennomgang og samarbeider med politietterforskningene.

– Vi kommuniserer med de etterforskende myndighetene, innleide granskere og andre interessenter på daglig basis. De skal få alle funn vi selv kommer opp med, sier Margrét Ólafsdóttir i Samherji til NRK.