Etter mistanke om at det islandske fiskeriselskapet Samherj hvitvasket penger via DNB-kontoer, åpnet Økokrim etterforskning av banken i november 2019.

I dag ble saken henlagt. Samtidig pågår det rettssaker i Namibia. Der er flere tidligere fiskeritopper, tidligere ministre og deres familiemedlemmer tiltalt for grov korrupsjon.

– DNB burde vært stilt til ansvar for hvitvasking, sier Johannes Stefansson, den tidligere direktøren for Samherjis virksomhet i Namibia. Han påstår å ha bidratt til korrupsjon da selskapet skaffet seg fiskekvoter.

– DNBs rolle i denne saken var stor, mener han.

Lekket dokumenter

I 2019 lekket han 30.000 dokumenter til Wikileaks om Samherjis virksomhet i Namibia. Dokumentlekkasjen ved navn Fishrot files inneholdt også bankutskrifter og interne dokumenter fra DNB.

BIDRO TIL KORRUPSJON: Varsleren Johannes Stefansson mener DNB burde blitt ansvarliggjort for sin rolle i Samherji-saken. Foto: Petter Larsson / NRK

Stefansson hevder det dukker opp stadig nye opplysninger i den namibiske etterforskningen. Han hevder at langt større summer er hvitvasket enn det som har kommet frem.

DNB skriver i en melding til NRK at de er orientert om at etterforskningen ikke har «frembrakt informasjon som foranlediger straffeforfølgning» av enkeltpersoner. De ønsker ikke å kommentere Steffansons påstander ytterligere.

– Selv om ikke enkeltpersoner i DNB kan klandres, er det viktig å ansvarliggjøre banker, revisorer og konsulentselskap og deres rolle i hvitvasking og skatteunndragelse, sier varsleren.

– Jeg synes det er underlig at de henlegger nå, fordi det stadig dukker opp nye opplysninger i saken, sier Stefansson.

Bekymret for signalet det sender

At Samherji-saken ikke får konsekvenser for DNB bekymrer Sigrid Klæboe Jacobsen. Hun leder Tax Justice Network:

BEKYMRET: – Det skal for mye til for å bli straffet for å bidra til hvitvasking, sier Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network.

– Vi er bekymret for at banker nå tar henleggelsen som et signal om at det skal svært mye til å bli straffet, og at det blir en hvilepute i hvitvaskingsarbeidet. DNB spilte en sentral rolle i det som åpenbart er kriminelle forhold.

Professor i økonomi og jus ved NHH, Tina Søreide, er bekymret over hvor vanskelig det er å håndheve regler om hvitvasking.

OM HVITVASKING: Professor Tine Søreide ved NHH, sier det er utfordrende å håndheve regler for hvitvasking. Foto: Benjamin Innbjor Bargard /

– Uten at jeg kan vurdere denne bestemte saken, er jeg bekymret over det vi ser i forskning, nemlig at alle land i Europa har utfordringer med å håndheve hvitvaskingsreglene.

Søreide mener dette gjelder særlig strafferettslig og kontroll på hvem som faktisk er eier bak store verdier.

Ifølge henne er det relativt enkelt å komme unna med korrupsjon, skatteunndragelse, svindel og miljøkriminalitet når man ikke har kontroll.

DNB: – Økokrim har hatt full tilgang

– Vi har hatt et godt samarbeid med Økokrim, og har delt all relevant informasjon vi har hatt, sier Thomas Midteide.

Han er konserndirektør for Kommunikasjon og bærekraft i DNB.

DNB har ikke gjort en intern gransking av saken, men understreker at Økokrim har hatt tilgang til all relevant informasjon.

GA FULL TILGANG: Direktør for kommunikasjon i DNB, Thomas Midteide, sier politiet har jobbet grundig med saken. Foto: Stig B. Fiksdal / Stig B. Fiksdal

– I motsetning til utenforstående, har Økokrim hatt full tilgang til alle transaksjoner og alle relevante dokumenter i saken. Politiet har jobbet grundig med saken i over et år, og har altså avsluttet etterforskningen mot DNB, sier

Midteide.

Glad for henleggelse

Samherji er fornøyd med henleggelsen i Norge. De mener etterforskningen har vært brukt til å underbygge beskyldningene mot selskapet i media.

– Selskapet har alltid fastholdt at påstandene om transaksjonene utført av Samherji-tilknyttede selskaper med DNB var uriktige. En betydelig del av en dekning av fiskeindustrien i Namibia i regi av Islands rikskringkastning, RUV, i november 2019 gjaldt disse aktuelle transaksjonene med DNB Bank. Under RUVs dekning av saken ble informasjon om bankens due diligence (interne bank-klientdokumenter) tatt ut av sammenheng. Videre ble lånetransaksjoner, som ble utført for å sikre at besetningsmedlemmer fikk lønnen sin i tide, mistenkeliggjort. Det ble fremsatt alvorlige påstander om disse transaksjonene, inkludert at de involverte mulig hvitvasking av penger, skriver selskapet i en pressemelding sendt via First House.

Oversendt til Finanstilsynet

Statsadvokaten skal heller ikke ha kommet fram til at foretaksstraff har vært aktuelt i saken, skriver dn.no.

I september ble etterforskningsledelsen flyttet fra Økokrim til statsadvokat Andreas M.A. Strand fordi den nye Økokrim-sjefen ble erklært inhabil.

– Etter statsadvokatens oppfatning, bør imidlertid sakens forhold vurderes forfulgt administrativt. Saken henlegges derfor som straffesak og overføres finanstilsynet, skriver Strand i en e-post til NRK.

Fordi saken er oversendt Finanstilsynet ønsker ikke statsadvokaten å utdype ytterligere. I desember varslet tilsynet en bot for manglende etterlevelse av regelverket for hvitvasking.