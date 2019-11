Varsleren på Island: – At en norsk bank ble brukt, er ikke tilfeldig

I en leilighet utenfor Reykjavík møter NRK Johannes Stefansson (46), islendingen som lekket titusener av dokumenter om sin tidligere arbeidsgiver, Samherji, til Wikileaks og den islandske kringkasteren RUV.

Jeg bidro aktivt til lovbrudd og kriminell virksomhet i Namibia Johannes Stefansson, tidligere sjef Samherji Namibia

I anledning NRKs besøk har Stefansson tatt på seg blå skjorte og dressjakke. Men han forventer ikke noen jobbtilbud med det første, etter å ha avslørt hemmeligheter om et av Islands mektigste konserner.

– I Namibia dreide hele jobben seg om å få fiskekvoter og unngå mest mulig skatt, og det for enhver pris, forteller Stefansson entusiastisk, mens han skjenker kaffe.

SAMMEN OM BORD: Johannes Stefansson og avgått fiskeriminister Bernhardt Esau om bord på tråleren Heinaste. Esau måtte gå av etter Wikileaks-lekkasjen og er under etterforskning. Foto: Wikileaks/ Privat

Etter tre år i taushet er Stefansson lettet og glad over å endelig snakke åpent om det han mener er grov korrupsjonen i Samherjis Namibia-virksomhet.

Så langt har Samherjis ledelse benektet alle påstander om både korrupsjon og skatteunndragelse.

Samlet informasjon om

Fra 2013 til 2016 ledet Stefansson selskapet Arcticnam, Namibia-virksomheten til det islandske fiskerikonsernet Samherji. Utenfor Namibias kyst har islendingene tjent milliarder på kjøp av kvoter og fangst av makrell.

Under årene i Namibia samlet Stefansson store mengder informasjon om Samherji.

Til sammen 30.000 filer ble offentliggjort på Wikileaks 12. november 2019, samme dag som den islandske rikskringkasteren RUV sendte en dokumentar om Samjherjis angivelige korrupsjon i Namibia. Lekkasjen har fått navnet Fishrot files.

Mange av de publiserte dokumentene viser at Stefansson sikret lukrative makrellkvoter utenfor Namibias kyst, selv om det betød å bryte loven.

LANGE DAGER: Etter Wikileaks-lekkasjene er Stefansson en svært upopulær mann i deler av den islandske befolkningen Det blir det mange timer om dagen hjemme i leiligheten. Foto: Petter Larsson / NRK

– Jeg ble raskt revet med av mentaliteten i selskapet. Jeg gjorde mitt for å sikre Samherji makrellkvoter, koste hva det koste ville. Beskjeden fra konsernsjef Torsteinn Mar Baldvinsson var at bestikkelser skulle betales, hvis det var nødvendig for å sikre selskapet nye kvoter, forteller Stefansson.

– Svært lite av pengene vi tjente kom Namibia til gode i form av skatteinntekter. I stedet ble store summer overført til Samherjis datterselskaper på Kypros gjennom internfakturering, hevder Stefansson.

Namibia, Dubai, Kypros og DNB

Under tiden i Afrika hadde Stefánsson tett dialog med personer nær og i den namibiske regjeringen, og i det statlige fiskeriselskapet Fishcor. Alle personer med makt til å sikre makrellkvoter.

På Wikileaks ligger dokumenter som viser at Samherjis datterselskaper på Kypros, Esja Seafood Ltd og Noa Pelagic Ltd, begge med kontoer i DNB, utbetalte store beløp til Tundavala. Selskapet er registrert i Dubai, eid av personer med nær tilknytning til den namibiske regjeringen.

PUBLISERTE SAMHERJIS HEMMELIGHETER: NRK møtte redaktør i Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, på kontoret i Reykjavík, der vi fikk se flere dokumenter om DNBs rolle. Foto: Petter Olsson / NRK

En rekke fakturaer viser at datterselskapet til Samherji jevnlig overførte såkalte konsulenthonorarer til Tundavala.

– Det Samherji gjorde var galt, men jeg vil ikke si at jeg forsøkte å overtale dem til å gjøre noe annet. Jeg var Samherjis instrument i Namibia og utførte alle instrukser.

I stedet for å protestere var Stefansson en pådriver for å betale ut honorarer som sikret nye makrellkvoter, viser dokumentene han selv har lekket.

Pengestrømmer gjennom DNB

Helt siden finanskrisen på Island i 2008, har DNB vært hovedbankforbindelse for Samherji-konsernet.

Ifølge Stefansson er det gode grunner for Samherji til å være kunde i en norsk bank.

– Det er en bra måte å vaske penger på, med pengestrøm fra Namibia og til selskaper på Kyrpros med norske bankkontoer. Når penger er i et norsk system og i en norsk økonomi, blir det stilt færre spørsmål når penger flyttes rundt, fordi Norge har er godt rykte, og regnes som korrekt og ordentlig. Da stilles det færre spørsmål fra andre land, om hvor pengene kommer fra.

SIKKER BANK: Flere selskaper involvert i korrupsjonsetterforskningen hadde konto i DNB. Store summer er flyttet mellom ulike DNB-kontoer, tilhørende selskaper i ulike land og verdensdeler. Foto: Bratlie, Espen / Samfoto

– Hva synes du DNB burde gjort?

– Jeg synes det er rart de ikke har stilt flere spørsmål. For det er så store pengesummer som har blitt flyttet mellom DNB-kontoer og til og fra DNB-kontoer, sier Stefansson.

DNB har ikke ønsket å kommentere uttalelsene fra Stefansson.

Tok kontakt med Wikileaks

Sommeren 2018 hadde Stefansson sitt første møte med Kristinn Hrafnsson i Wikileaks og fortalte om dokumentene som belyser Samherjis virksomhet i Namibia.

– Kort tid etter møtet med Kristinn kontaktet jeg korrupsjonsmyndighetene i Namibia for første gang, og i all hemmelighet startet de en etterforskning høsten 2018, forteller Stefansson.

Alt han hadde samlet på av informasjon om fiskerikonsernet ble overlevert ACC, antikorrupsjonsenheten i Namibia.

HEINASTE: Tråleren «Heinaste», eid av Samherji, fisker hestemakrell utenfor Namibias kyst. Foto: Wikileaks

– Mitt ønske var å gjøre noe med den korrupte eliten i Namibia, og endelig var jeg kampklar. Jeg hadde vært en del av et stort korrupsjonsplott, og det hadde plaget meg stadig mer. Nå ville jeg være en varsler.

– Du har deltatt i kriminelle handlinger og er en av de skyldige?

– Jeg kan ende opp i fengsel. Men nå får jeg i alle fall sove om natten.

Det siste året har Stefansson hatt jevnlig kontakt med korrupsjonsetterforskerne i Namibia og han har vært flere turer i Afrika.

Konsernsjefen skylder på Stefansson

Dager etter at Wikileaks publiserte dokumentene, uttalte konsernsjefen i Samherji at Stefansson utførte korrupsjon i Namibia uten hans vitende.

– Vi er skuffet over å bli informert om at Jóhannes Stefánsson tilsynelatende har vært involvert i tvilsom forretningspraksis og muligens kan ha trukket Samherji inn i ulovlige aktiviteter, uttalte administrerende direktør Thorsteinn Már Baldvinsson.

Få dager etter trakk Baldvinsson seg fra konsernsjefsstillingen, i alle fall midlertidig.

Da NRK var i Reykjavík møtte vi midlertidig konsernsjef Bjorgolfur Johannsson, som er en nær venn av Baldvinsson.

– Jeg kan ikke slå fast at noe kriminelt har skjedd, men det ser ikke helt bra ut. Torsteinn og jeg har vært venner sine barndommen. Dette er vanskelig for oss alle, sier Johannsson, som blir blank øynene når han snakker om sine nære venn.

STEPPET INN SOM KONSERNSJEF: – Dette er en kritisk tid for alle ansatte i Samherji, sier fungerende konsernsjef, Bjorgolfur Johannsson. Han vil ikke kommentere påstander om korrupsjon. Foto: Petter Larsson / NRK

Samherji har bedt det norske advokatfirmaet Wikborg Rein om å etterforske alle påstander om korrupsjon og skatteunndragelse, derfor vil de ikke kommentere noen av påstandene.

– Hva Johannes sier, kan jeg ikke gå inn i. Jeg vil ikke mene noe om hans uttalelser, og nå avventer vi Wikborg Rein etterforskning og konklusjoner, sier Johannsson.

I Namibia er flere tidligere ministre under etterforskning. Også statsadvokaten på Island har startet etterforskning.

NRK har samarbeidet med Wikileaks, RUV og den islandske nettavisen Stundin i arbeidet med denne saken.

ESJA: Fra statsadvokatens kontor i Reykjavík har de utsikt til fjellet Esja. Flere av selskapene i Samherji-konsernet er oppkalt etter fjellet. Foto: Petter Larsson / NRK