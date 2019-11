Økokrim har startet etterforskning av DNB

– Målet med etterforskingen er å finne ut hva som har skjedd, og om det er begått straffbare handlinger. Det er naturlig at vi samarbeider med myndighetene i andre land som arbeider med sakskomplekset. Vi er i en tidlig fase, og kommer ikke til å gi mer informasjon om etterforskingen nå, sier fungerende ØKOKRIM-sjef Hedvig Moe i en pressemelding.

DNB fungerte som bankforbindelse for det islandske fiskerikonsernet Samherji i en periode der selskapet mistenkes for å ha bedrevet korrupsjon i forbindelse med kjøp av fiskekvoter i Namibia.

I Namibia er flere personer siktet for korrupsjon i saken, og på Island gransker påtalemyndigheten om Samherji sikret seg store fiskekvoter i Namibia ved å bestikke sentrale personer.

Vil bidra med alle fakta

– Vi har hatt god dialog med Økokrim hele veien og at de nå åpner etterforskning betyr at vi har mulighet til å dele alt vi vet i Samherji-saken med dem, inkludert fortrolige kundeopplysninger. Dette har vi vært forhindret fra hittil på grunn av taushetsplikten, skriver informasjonssjef Even Westerveldt i DNB til NRK i en epost.

– Som èn av Samherjis bankforbindelser har DNB en viktig rolle i å bidra til at alle fakta kommer på bordet i en sak som dette, skriver banken.

DNB opplyser i e-posten at de er opptatt av å komme til bunns i denne saken.

– Vi kan ikke utelukke at våre egne undersøkelser vil identifisere forbedringspunkter i bankes arbeid. Samtidig er det viktig å minne om at det ikke er en norsk bank som er anklaget for korrupsjon eller hvitvasking, men et islandsk fiskeriselskap.

Brukte flere år på å stenge kontoer

Onsdag kunne NRK fortelle at DNB ikke visste hvem som var reelle eiere av omstridte kontoer som knyttes til hvitvaskingsskandalen som et islandsk fiskerikonsern er involvert i.

Det går frem av dokumenter som NRK fikk tilgang til via Wikileaks, den islandske kringkasteren RUV og den islandske nettavisen Stundin.

I DNBs egne retningslinjer gjør banken det klart at de følger norske og internasjonale lover for hvitvasking. Disse reglene setter som krav at kundeforhold skal avsluttes om banken ikke vet hvem som er de reelle eierne bak kontoene.

Dokumentene viser at DNB lot kundeforholdene fortsette selv om de manglet sentral informasjon om selskapene.

Banken har tidligere uttalt at de avsluttet kundeforholdene til to selskaper. DNB har ikke villet navngi dem.

I dokumentene som NRK har sett på kommer det frem at de to selskapene er Cape Cod, registrert i skatteparadiset Marshalløyene, og morselskapet JPC Shipmanagement, registrert på det tidligere skatteparadiset Kypros.

Høyrisiko

I en risikovurdering av JPC Shipmanagement datert mars 2018, kommer det frem at banken allerede året før hadde identifisert selskapet som en høyrisikokunde.

Grunnen var transaksjoner til Russland og Ukraina, og at overføringer til disse to landene utgjør en høy hvitvaskings- og sanksjonsrisiko.

Likevel skriver banken i risikovurderingen at ingen tiltak ble iverksatt.

Det var ikke før en transaksjon fra JPC Shipmanagement ble stoppet av amerikanske Bank of New York Mellon i 2018, tok DNB affære.

To måneder senere, i slutten av mai 2018, stengte DNB kontoene til både Cape Cod og JPC Shipmanagement. Da hadde kundene brukt kontoene i henholdsvis syv og fem år.

Vil be norske myndigheter om hjelp

I et intervju med den islandske kringkasteren RUV sier sjefen for Namibias anti-korrupsjonskommisjon at de vil be myndigheter i Norge og Island om hjelp.

– Vi har startet prosessen med å be om assistanse og samarbeid slik at saken kan bli godt etterforsket, sier Paulus Noa i Namibias anti-korrupsjonskommisjon.

Han sier at de forbereder å kontakte Økokrim for å få informasjon.

Moe har svart slik på spørsmålet om de samarbeider med namibiske myndigheter:

– Jeg kan ikke svare direkte på om vi har hatt kontakt med namibiske myndigheter, men jeg ser at de har sagt offentlig at de vil ta kontakt med oss og be om bistand, sier Moe.