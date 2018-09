Dømt for drap og likskjending: Nå vil Peter Madsen ha en mildere dom

Den 25. april i år ble Peter Madsen dømt til livstid i fengsel – lovens strengeste straff – for overlagt drap, likskjending og seksuell mishandling av den svenske journalisten Kim Wall.

Onsdag starter ankesaken i en av de mest omtalte drapssakene i dansk historie.

Da møter den 47 år gamle ubåt- og rakettbyggeren i Østre Landsret for å anke lengden på straffen.

Anker ikke skyldspørsmålet

Gjennom den tre dager lange ankesaken vil Madsen forsøke å få en tidsbestemt straff, sier rettskorrespondent Trine Marie Ilsøe i DR Nyheter til NRK.

– I byretten ble Peter Madsen idømt lovens strengeste straff, fengsel på livstid. Når han velger å anke straffens lengde, er det nettopp for å forsøke å få kortet ned på straffen. I Danmark kan man dømmes til opptil 16 år i fengsel eller livstid, sier hun.

En livstidsstraff i Danmark innebærer at man må sone i 12 år før løslatelse kan bli vurdert. Gjennomsnittet er at livstidsdømte sitter fengslet i 15 år, men det finnes eksempler på personer som har sonet i over 30 år.

Er man idømt en forvaringsdom har man krav på en slik vurdering etter tre år. En mildere straff for Madsen kan derfor enten være en forvaringsdom, eller en tidsbegrenset straff.

I og med at det er kun straffen som ankes, vil Madsen forlate rettssalen København som en drapsdømt mann uansett hva utfallet blir i ankesaken.

– Rent taktisk kan det også handle om at forsvaret til Peter Madsen mener at det er lettere å overbevise landsretten om en lavere straff når hele bevisførselen ikke skal utpensles overfor retten, sier Ilsøe til NRK.

I dommen fra København byrett ble det lagt vekt på at drapet var «planlagt, kynisk og seksuelt motivert», men at Kim Wall var et tilfeldig offer.

Madsen har erkjent partering, men har hele tiden nektet for drap. Da den knusende dommen falt, anket han på stedet.

Madsen og hans forsvarer, Betina Hald Engmark, mente at han «kun» skulle dømmes for likskjendingen.

Ifølge forsvareren betyr ikke beslutningen om å kun anke straffutmålingen at Madsen erkjenner drapet på Kim Wall.

– Det betyr at han anerkjenner at byretten har funnet han skyldig, og det må han leve med fordi han har valgt at han ikke vil kjempe mer. Han har ikke energien til det, har Engmark tidligere uttalt til DR Nyheter.

Ankesaken vil gå over tre dager i Østre Landsret. Aktor i saken er Kristian Kirk fra Statsadvokaten i København.

ÅSTEDET: København byrett dømte Peter Madsen til livstid i fengsel på den svenske journalisten Kim Wall. Kim Wall ble drept inne i den hjemmelagde ubåten UC 3 Nautilus. Dette bildet av ubåten ble tatt den samme dagen som Peter Madsen fikk dommen. Ubåten ble besluttet destruert. Foto: Scanpix Scanpix / Reuters

Meldt savnet av kjæresten

Journalisten Kim Wall ble med ut i Peter Madsens ubåt den 10. august i fjor. Kim Wall og kjæresten arrangerte sin egen avskjedsfest med venner den kvelden Kim Wall ble invitert om bord i ubåten.

Paret skulle flytte til Kina kort tid senere.

NRK har snakket med flere vitner som så ubåten med Kim Wall og Peder Madsen seile utover denne sensommerkvelden.

Da Kim Wall ikke kom tilbake til avtalt tid, meldte kjæresten hennes henne savnet. Det ble starten på et omfattende søk etter den savnede ubåten.

En privat video viser Peter Madsens ubåt i det den forlater Lynetteløpet, ved inngangen til Københavns havn, 10. august 2017. «Hva koster en ubåt», spør mannen mens han filmer. Kim Wall er godt synlig i en oransje overdel på flere av videoklippene og bildene som ble tatt av tilfeldige tilskuere denne kvelden. Du trenger javascript for å se video. En privat video viser Peter Madsens ubåt i det den forlater Lynetteløpet, ved inngangen til Københavns havn, 10. august 2017. «Hva koster en ubåt», spør mannen mens han filmer. Kim Wall er godt synlig i en oransje overdel på flere av videoklippene og bildene som ble tatt av tilfeldige tilskuere denne kvelden.

Ved 09.30-tiden den 11. august ble Peter Madsen og ubåten observert i Køge bukt sør for København. En time senere sank ubåten til havets bunn og Madsen måtte berges i land.

Madsen forklarte at Wall var satt i land kvelden i forveien, og at det hadde oppstått tekniske problemer på ubåten som førte til at den sank.

Halvannen uke senere, den 31. august, blir torsoen til Kim Wall funnet i strandkanten ved Amager i København. Utover høsten dukket det opp flere kroppsdeler.

Underveis i etterforskningen endret Peter Madsen forklaring flere ganger.