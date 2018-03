+ mer GOD STEMNING: Jacob Rasmussen (sort T-skjorte, til høyre) og Marcus Lytzen (bar overkropp) var ute og seilte med feststemte ungdommer da de fikk øye på Peter Madsens ubåt i Københavns skjærgård torsdag 10. august i fjor. Foto: Privat / Privat

+ mer – Den fineste sommerkvelden ble en katastrofe KØBENHAVN (NRK): En gjeng festglade ungdommer var blant de siste som så Kim Wall i live. Både hun og Peter Madsen virket glade. Et halvt døgn senere møter en pågående fotograf den søkkvåte og irriterte ubåtbyggeren i Dragør havn.

Torsdag 10. august i fjor var en «sinnssykt nice» dag i København, forteller Johan Rasmussen.

– Det er en av de få riktig, riktig gode sommerdager vi har i Danmark faktisk. Det var høy sol og det var ikke en sky på himmelen, sier Johan Rasmussen i NRKs podkast «Ubåtsaken».

Sammen med kompisen Marcus Lytzen arrangerer Johan Rasmussen båtselskaper i Køgebukten på hobbybasis. Denne kvelden skal de passe på en gjeng «fulle piker og drenger» som skal feire en bursdag på sjøen.

På vei utover fjorden passerer de havneområdet på Refshaleøen.

Det er her den svenske journalisten Kim Wall noen timer senere møter den danske oppfinneren Peter Madsen. Rundt klokken 19.00 tar Madsen med seg Wall ut i København skjærgård i sin hjemmelagde ubåt.

Marcus Lytzen på stedet der Peter Madsens ubåt, UC3 Nautilus, ligger på land. På siden av båten har noen gitt uttrykk for hva de mener om saken. Foto: Sverre Holm-Nilsen

– Så ut som de hadde det bra

Cirka en time etter utfarten har Lytzen og Rasmussen kastet ut ankeret. Festdeltakerne spiser «aftensmad» i skumringen. Turen har gått i et bedagelig tempo, festbåten befinner seg bare om lag en halv kilometer unna utgangspunktet.

Etter hvert får den glade gjengen øye på et mørkt fartøy som kommer drivende gjennom vannet.

– Først var det en stor diskusjon om hva det var. Da den kom litt nærmere, var det tydelig at det var en ubåt, for det der «tårnet» stakk opp av vannet.

I toppen av ubåtens tårn, eller bro, står det to personer.

– De så ut som de hadde det veldig bra. De kom seilende der en god sommerdag, og hun stod i sin røde kjole og vinket, sier Rasmussen.

Peter Madsen og Kim Wall ble filmet flere ganger på vei ut av innseilingen til Københavns havn torsdag 10. august i fjor. Denne videoen er filmet av en privatperson, som blant annet spør Madsen hva en ubåt koster. Du trenger javascript for å se video. Peter Madsen og Kim Wall ble filmet flere ganger på vei ut av innseilingen til Københavns havn torsdag 10. august i fjor. Denne videoen er filmet av en privatperson, som blant annet spør Madsen hva en ubåt koster.

– Tenkte det var «en flirt»

Flere av festdeltagerne tenkte at mannen i den grønne overallen og den pene kvinnen i den røde kjolen var et par. Rasmussen påpeker at de to ikke gjorde noen ting for å gjemme seg for forbipasserende båter.

– De så glade ut. Det tror jeg alle tenker, at hvis man ser en mann og en dame i en ubåt, så kan det være at det var en «flirt», at han hadde tatt henne med ut og skulle vise henne litt rundt.

– Da snakket vi om at det var fett nok å kunne ta sin dame ut i sin lille fiskeskøyte, eller seilbåt, men at det er ganske heftig å kunne med sin kone ut i en ubåt.

– Vi tullet masse med det, men det skulle senere vise seg at det ikke var så morsomt. Det er derfor det er så sinnssykt, sier Rasmussen.

Hobbyseileren Rasmus Ejlers tok dette bildet av Kim Wall og Peter Madsen, ikke lenge etter møtet med festbåten. Dette skal være den siste observasjonen av Wall før hun døde. Foto: RITZAU FOTO

Kjæresten

Kim Wall skulle egentlig flytte til Kina med kjæresten.

Walls kjæreste har fortalt at Wall forlot sin egen avskjedsfest på kort varsel, etter å ha fått en SMS fra Madsen. I SMS-en takket den eksentriske oppfinneren ja til et intervju Wall hadde spurt om for en tid tilbake. Madsen skal ha skrevet at intervjuet måtte skje samme kveld.

Wall og kjæresten bodde på Refshaleøen, ikke langt unna stedet der Madsens ubåt lå fortøyd. Kjæresten har fortalt at han og flere festdeltagere fulgte med da ubåten tok seg ut i Køgebukten.

Rundt klokken to natt til fredag melder kjæresten Wall savnet, etter at hun har sluttet å svare på meldinger, ifølge dansk TV 2.

Kaare Breiner var den første journalisten som intervjuet Peter Madsen etter ubåtforliset 11. august i fjor. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Fotografen

Fredag morgen, 11. august, pågår det et storstilt søk etter Wall, Madsen og den savnede ubåten.

Klokken 09.39 melder det danske Forsvaret at ubåten er sett i Køgebukten. Under en time senere har ubåten sunket, og Madsen fraktes til Dragør havn, om lag 15 kilometer utenfor København sentrum, i en privat båt.

Kaare Breiner, fotograf for dansk TV 2, er en av de første pressefolkene på stedet, og den første som får filmet Madsens samtaler med politiet. Madsen er gjennomvåt og tviholder på et varmeteppe i gullfolie.

– På dette tidspunktet er han jo den heldige overlevende etter en fryktelig ubåtulykke. Det var vår inngang til å ville snakke med ham, sier Breiner.

Madsen forteller blant annet at han ikke kjenner etternavnet til den svenske journalisten, som han bare kaller «Kim». Senere kommer det frem at Madsen hevder han har satt Wall i land på Refshaleøen rundt klokken 22.30 kvelden før.

Oppfinnerens fremste bekymring er tilsynelatende kostnadene knyttet til ubåtbergingen.

– Jeg opplevde han som litt ergerlig, litt frustrert over dette, sier Breiner.

Peter Madsen på vei inn i politibilen i Dragør havn, fredag 11. august. Fotograf er Kaare Breiner, som mener å se sjokk i øynene på Madsen i det fotografen spør politiet om Madsen er pågrepet. Du trenger javascript for å se video. Peter Madsen på vei inn i politibilen i Dragør havn, fredag 11. august. Fotograf er Kaare Breiner, som mener å se sjokk i øynene på Madsen i det fotografen spør politiet om Madsen er pågrepet.

Lovens lange arm

Breiner, som på dette tidspunktet tror at også Kim Wall er i god behold, forteller at han senere skal stusse over at Madsens ordvalg i samtalen.

– Det eneste jeg undrer meg over er at han bruker ordet «ekstremt» om opplevelsen, fordi det vitner om noe annet enn det han forteller om, i mine øyne. Hvis man har vært i en ulykke, der ens liv står i fare, tror jeg heller at jeg ville ha valgt et ord som fryktinngytende, sier Breiner.

Den rutinerte fotografen henger på slep når Madsen følger etter en politimann til en ventende politibil. På veien bort forklarer Madsen, tilsynelatende rolig at det var tekniske problemer som førte til at ubåten sank.

Idet Madsen er på vei inn i politibilen, spør Breiner for første gang om Madsen er pågrepet. Ifølge Breiner reagerte Madsen med sjokk.

– Da kikker han litt opp. Da tror jeg det går opp for Peter Madsen at dette er en situasjon han kanskje ikke slipper ut av. Det er det eneste tidspunktet der jeg opplever at han er følelsesmessig rystet eller stresset.

– Hvordan tolker du dette uttrykket?

– Jeg leser det som at han er overrasket, et sjokk. Jeg leser det som at lovens lange arm kanskje er ved å gripe fatt i nakken på ham. Og han merker det der.

Johan Rasmussen viser NRKs krimkommentator Olav Rønneberg rundt på båten som brukes til festlige arrangementer i Køgebukten. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

– Vilt å tenke på

Den siste kjente observasjonen av Madsen og Wall ble gjort av hobbyseileren Rasmus Ejlers, som også fotograferte de to sammen på brua til ubåten. Rasmussen anslår at partybåten møtte Madsen og Wall om lag en halvtime tidligere.

Rundt klokken ni dro partybåten dro tilbake til havna, der festen fortsatte. Dagen etter våkner de to kompisene med tømmermenn.

Lytzen sender Rasmussen en nyhetsartikkel om at ubåten har sunket.

– Han sa i den artikkelen at han hadde satt henne i land ved Refshaleøen, som er den andre veien i forhold til dit han seilte da vi så ham. Så allerede der var det litt merkelig.

Rasmussen forteller at han og de andre festdeltakerne ikke kjente særlig godt til Rakett-Madsen. Først i etterkant skjønte de hvem de hadde vinket til og fotografert.

Søndag 13. august tar Rasmussen kontakt med politiet, og sender over bilder og video fra kvelden på vannet. Utover sensommeren og høsten finner dykkere Walls kroppsdeler på ulike steder i Køgebukten.

16. januar i år blir 47-åringen tiltalt for overlagt drap på Wall.

– Nå er det kommet litt på avstand, men det var sinnssykt «creepy», det med at vi er noen av de siste som har sett henne. Det er sånt man aldri kan vite, man ser noe og så plutselig har han gjort noe helt vilt.

– Det er bare vilt å tenke på at den fineste danske sommeraften ble en katastrofe, sier Rasmussen.

Fakta om Peter Madsen-saken Ekspandér faktaboks Den privatbygde ubåten UC3 Nautilus forlot havnen i København torsdag 10. august med to personer om bord – den danske oppfinneren Peter Madsen (47) og den svenske journalisten Kim Wall (30). Hun var med for å lage en reportasje om ubåtkaptein Madsen.

Fartøyet ble meldt savnet seks timer senere av Walls kjæreste.

Etter en leteaksjon ble ubåten funnet fredag 11. august i Køge Bugt sør for København. En halvtime senere sank båten.

Madsen ble berget. Han forklarte at han hadde satt Wall i land i København flere timer tidligere. Etter at han kom i land, ble Madsen pågrepet.

Ubåten ble hevet og gjennomsøkt. Ingen person ble funnet i fartøyet. Tekniske undersøkelser viste ifølge politiet at ubåten ble senket med vilje. Det ble funnet spor av Walls blod inne i ubåten.

Halvannen uke etter at hun ble meldt savnet, 31. august, ble torsoen av Wall funnet i strandkanten ved Amager i København. I løpet av høsten ble resten av kroppsdelene funnet.

Madsen ble varetektsfengslet og først siktet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter og for likskjending. Under fengslingsmøtet 5. september ble siktelsen skjerpet til forsettlig drap.

30. oktober ble det kjent av Madsen har tilstått å ha partert kroppen og dumpet likdelene i sjøen.

Madsen har hele tiden nektet for å ha drept Wall og sier hun døde som følge av en ulykke om bord på ubåten, men han har flere ganger endret forklaring om hvordan det skjedde.

16. januar opplyste dansk politi at Madsen er tiltalt for overlagt drap på Wall. Rettssaken starter i Københavns Byret 8. mars. Dom i saken ventes 25. april. Påtalemyndigheten vil kreve Madsendømt til fengsel på livstid, sekundært legge ned påstand om forvaring. (Kilde: NTB-Ritzau)