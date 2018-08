Ekstra Bladet: Mann (18) siktet for vold mot Peter Madsen i fengselet

Politiinspektør ved Sydsjælland og Lolland Falsters politi, Kim Kliver, bekrefter til flere danske aviser som Folketidende, B.T. og Ekstra Bladet at en 47-årig innsatt ved Storstrøm fengsel onsdag kveld ble overfalt av en annen innsatt. Mannen som er 18 år, er nå er siktet for voldsbruk.

I fredagsutgaven av Ekstra Bladet, står det at avisen har opplysninger om at 47-åringen er Peter Madsen, som er dømt for drapet på den svenske journalisten Kim Wall. Det er i Storstrøm fengsel 47 år gamle Madsen soner dommen for drapet.

Politiinspektør Kliver vil verken avkrefte eller bekrefte offerets identitet overfor avisen.

– Uenighet

Folketidende skriver at hendelsen mellom 47-åringen og 18-åringen skal ha skjedd onsdag kveld, etter en overensstemmelse mellom de to.

47-åringen har fått behandling for en skade i ansiktet, men er tilbake i fengselet igjen. Det er ikke brukt slagvåpen. 18-åringen er siktet for vold i forbindelse med hendelsen.

Tidligere har det vært flere overfall i fengselet, som beskrives som Danmarks nyeste og sikreste. Ifølge Folketidende har gjerningspersonene ofte vært tilknyttet gjengen Loyal to Familia.

– Men denne gang er det ikke snakk om noe banderelatert, opplyser politiet i Nykøbing til avisen.

Rettssaken mot Peter Madsen Ekspandér faktaboks Peter Madsen er dømt til livstid i fengsel for overlagt drap, likskjending og seksuell mishandling av den svenske journalisten Kim Wall.

Rettssaken startet i byretten i København torsdag 8. mars. 25. april falt dommen.

Peter Madsen anket dommen på stedet. Det er ventet at en ankesak kan starte til høsten.

Hør NRKs podkast «Ubåtsaken» her.

Ett år siden Wall forsvant

Det er i dag nøyaktig ett år siden en av verdens største privatbygde ubåter, UC3 Nautilus, forlot havnen i København med to personer om bord – Peter Madsen og den svenske journalisten Kim Wall (30). Wall skulle lage en reportasje om den danske oppfinneren og ubåtkapteinen.

Seks timer senere ble Wall meldt savnet av kjæresten sin.

25. april ble Peter Madsen funnet skyldig i drap, likskjending og seksuell mishandling. Han ble dømt til livsvarig fengsel, men anket på stedet. Madsen nektet under rettssaken for drapet på Wall, men anket ikke skyldspørsmålet i saken, bare straffeutmålingen.

Østre Landsret i København har satt av tre dager til ankesaken 5., 12. og 14. september.