Gissel bekreftet død i Gaza

Det er israelske myndigheter som har bekreftet at 49-årige Dror Or, som ble tatt som gissel av Hamas, er død.

Kona, Yonat, var blant dem som ble drept i Hamas-angrepet 7. oktober i fjor, skriver Reuters.

To av de tre barna deres, 13 år gamle Alma og 17 år gamle Noam, ble tatt til fange, men løslatt som en del av en avtale mellom Israel og Hamas i november.

Israelere trygler om å få gislene hjem. Bildet er fra en demonstrasjon 1. mai. Foto: Oded Balilty / AP

– Vi er sønderknust over nyheten om at Dror Or er bekreftet myrdet og at kroppen hans holdes i Gaza. De to barna som var gisler og broren Yahli er nå foreldreløse, skriver israelske myndigheter på X.

Meglere venter på Hamas-svar

Israelske myndigheter opplyser ikke hvordan de ble informert om at 49-åringen er død.

Nyheten om at et gissel er bekreftet død, kommer samtidig som det forhandles om løslatelse av gisler.

Meglere fra Qatar, USA og Egypt venter på svar fra Hamas på et forslag om gisselavtale og våpenhvile.

Forslaget innebærer våpenhvile i 40 dager dersom alle gislene i Gaza frigis, ifølge britisk UD. Hamas ønsker seg en permanent våpenhvile.

I Israel venter innbyggerne i spenning på et svar fra Hamas om forslaget til våpenhvile.

USAs utenriksminister Antony Blinken møtte pårørende til gisler utenfor hotellet i Tel Aviv 1. mai. Foto: Evelyn Hockstein / AP

USAs utenriksminister Antony Blinken som var i Israel 1. mai omtaler det seneste israelske våpenhviletilbudet som «sjenerøst».

I flere dager har han bedt Hamas om å godta forslaget umiddelbart.

– Hamas må si ja og få dette unnagjort, sa han onsdag.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sa til NRK mandag at han hadde liten tro på snarlig våpenhvile.

– For å være helt ærlig så virker det ikke som at vi står rett foran et gjennombrudd, dessverre. Og det er helt fryktelig, for hver dag som går uten våpenhvile, blir flere drept, sa han til NRK.

Skeptisk Hamas fortsetter forhandlingene

Hamas er skeptisk til forslaget, men forhandlingene fortsetter.

– Vår holdning til det nåværende utkastet til avtale er negativt, sa Osama Hamdan til TV-kanelen Al Mana onsdag ifølge The New York Times, skriver NTB.

Israelere krever at gislene må settes fri. manges tålmodighet er i ferd med å ta slutt. Foto: Shannon Stapleton / Reuters

Etter at Hamdan uttalte seg, kom Hamas' presseavdeling med en uttalelse om at Hamas-lederne ikke vil godta det israelske forslaget slik det foreligger, men at de er villige til å fortsette forhandlingene.

– Den negative holdningen betyr ikke at forhandlingene er avsluttet, skriver de.

Rafah-invasjon vil spolere forhandlinger

Israel statsminister Benjamin Netanyahu sier han støtter avtaleforslaget, men han fastholder at en bakkeinvasjon av Rafah er nødvendig, før eller senere.

Demonstrasjoner mot regjeringen fortsetter i Israel. – Rafah kan vente, det kan ikke gislene, står det på dette banneret. Foto: Ohad Zwigenberg / AP

I TV-intervjuet sa Hamdan at forhandlingene kommer til å ta slutt hvis «fienden gjennomfører Rafah-operasjonen».

Rafah ligger sør på Gazastripen og er den siste store byen som israelske bakkesoldater ikke har inntatt. Flere hundre tusen palestinere har søkt tilflukt i området.

Anslagsvis 1170 personer ble drept i Hamas-angrepet i oktober, noe som utløste krigen på Gazastripen, der rundt 35.000 mennesker så langt er drept, ifølge de lokale helsemyndighetene.

I november ble 105 gisler satt fri inkludert 80 israelere. 240 palestinske fanger ble også sdatt fri som en del av avtalen i november.