Talen ble holdt av minister Mustafa Ramid i en koranskole i byen Marrakech.

I dag avholdes siste rettsmøte i ankesaken etter drapene. Ifølge en av bistandsadvokatene faller trolig dommen i dag. Tre menn ble dømt til døden for drapene i første rettsinstans. En fjerde person, som ikke var med på selve drapshandlingene, ble dømt til livstid i fengsel.

Den omstridte koranskolen Dar Al Quran har vært et tema under ankesaken. De fire hovedtiltalte studerte nemlig islamsk lov ved skolen.

Kritiserte turister

I 2012 besøkte den daværende justisministeren i Marokko Dar Al Quran. Mustafa Ramid tilhører islamistpartiet Rettferdighets- og utviklingspartiet (PJD).

Under besøket i Marrakech holdt Ramid en tale. Han henvendte seg til forsamlingen og sa:

«Dere befinner dere i en by som blir besøkt av mennesker fra hele verden, som bruker tid på byens utsteder og driver synd og distanserer seg fra Gud.», sa ministeren ifølge en video som ble lagt ut på Youtube.

Talen skapte kontroverser i Marrakech, som er en populær destinasjon for turister.

Turistminister Lahcen Haddad ba justisministeren holde seg unna saker han ikke hadde noe med, skrev den marokkanske nettavisen Ya Biladi samme år.

Samme avis skrev at ordføreren i turistbyen anklaget justisministeren for å fremme fordommer mot turister.

Norske Maren Ueland og danske Louise Vesterager Jespersen var på ferie i Marokko i desember i fjor. Tre menn er dømt til døden for drapene. Foto: Privat

Kontroversiell skole

Da justisministeren talte, satt to av drapsmennene salen. Det forteller forsvareren til de fire hovedtiltalte, Hafida Maksaoui, til NRK.

Ouziad Younes er en av tre som er dømt til døden for de brutale drapene på en norsk og dansk turist. Han var til stede da justisministeren i landet holdt en kontroversiell tale på en koranskole, ifølge forsvareren. Foto: Marokkansk politi

– To av de hovedtiltalte var til stede, sier Maksaoui.

– Hva har de tiltalte forklart om skolen Dar Al Quran?

– De sa at de fikk undervisning der, svarer Maksaoui.

På dette tidspunktet var skolen allerede kontroversiell. I 2009 avgjorde en lokal domstol i Marrakech at denne og en rekke andre koranskoler i byen skulle stenges.

I dommen, som NRK har lest, heter at skolene plantet ideologi som var i strid med nasjonens grunnleggende verdier. Dommeren mente det også bevist at 100 personer som gikk på skolene vervet seg til terrorceller.

Kalte homofile for søppel

Under ankesaken, som startet i september, har bistandsadvokaten til det danske drapsofferet forsøkt å trekke den tidligere justisministeren Mustafa Ramid inn for retten.

Ramid er nå minister for menneskerettigheter. Han står bak en rekke kontroversielle uttalelser. I 2010 reagerte han på at Elton John skulle opptre i Marokko.

Elton John opptrådte i Rabat i Marokko i 2010. I forkant hadde Mustafa Ramid bedt om at musikeren skulle utestenges fra festivalen. Ramid fryktet at Elton Johns opptreden ville oppfordre til homoseksualitet i Marokko. Foto: FADEL SENNA / Afp

Senere har han også kalt homofile for «søppel».

Bistandsadvokaten i dobbeltdrapssaken mener uttalelsen fra 2012 kan tolkes som en oppfordring til å handle mot turister.

– Når ministeren forteller dem at turistene driver synd i byen, hva betyr det? Det betyr det krever en reaksjon, sier bistandsadvokat Khaled Fataoui til NRK.

– Mener du at ministerens uttalelser oppfordrer til angrep?

– Det finnes ikke noen annen forklaring. Han sier at turistene kommer hit og ødelegger samfunnet og islam. Dette mistenkeliggjør turistene og gjør dem til et mål, sier Fataoui.

La på da NRK ringte

Bistandsadvokaten har imidlertid ikke blitt hørt av domstolen i byen Salé. Retten har avvist kravet, og konkludert med at den tidligere justisministeren ikke må møte i retten.

Mustafa Ramid vil ikke stille til intervju om påstandene fra bistandsadvokaten.

På spørsmål fra NRK om hvordan han stiller seg til anklagene fra bistandsadvokaten, svarer Ramid:

– Jeg vil ikke kommentere slike tåpeligheter.

Deretter la Ramid på røret.

Peker på koranskole

Bistandsadvokaten får heller ikke støtte i sine vurderinger av den tidligere ekstremisten Mohammed Abdelouahab Al Rafiqi.

Mohammed Abdelouahab Al Rafiqi (til venstre) var en ultrakonservativ muslimsk lærd. Foto: Paul Schemm / AP

Rafiqi var en ultrakonservativ religiøs lærd i Marokko.

– At terroristene har blitt påvirket av en minister er lite sannsynlig. Ideologien til terroristene er basert på å ikke stole på staten, sier Rafiqi til NRK.

For 16 år siden ble Rafiqi dømt for å ha oppfordret til terrorisme og for støtte til det dødeligste terrorangrepet i Marokkos historie. En rekke selvmordsbombere drepte 33 mennesker i byen Casablanca i 2003.

Nå jobber Rafiqi mot ekstremisme. Han kjenner til dobbeltdrapssaken og har følgende vurdering av gjerningsmennene:

– De utførte terroren av ideologiske årsaker. Jeg tror også skolen Dar Al Quran har spilt en stor rolle i å plante terrorideologien.

Rafiqi har selv jevnlig besøkt koranskolen.

– De som går til disse stedene får undervisning i ekstrem ideologi. De lærer hat og fiendtlighet mot andre, selv muslimer som er annerledes enn dem.

NRK har kontaktet Dar Al Quran, men har ikke fått en kommentar fra ledelsen ved skolen.

Drapsmenn speidet etter vestlige turister

I politiforklaringene har de dødsdømte terroristene forklart hvordan de i to dager speidet etter vestlige turister i fjellområdet.

De traff blant annet en gammel mann, som de stoppet og holdt fast. Planen var å drepe ham med kniv, men de klarte ikke å gjennomføre handlingen.

Senere på kvelden passerte Maren og Louise dem. Da fulgte terroristene sporene deres og bestemte seg for å ta dem seint på natten.

De planla et angrep og gjennomførte de bestialske handlingene. Den ene filmet, og senere ble videoen publisert på sosiale medier.

I den første rettssaken forklarte en av de hovedtiltalte, Abdessamad El Joud at målet var å angripe kristne og jøder.

24 personer er dømt for de brutale drapene, som skjedde i et populært turistområde i nærheten av landsbyen Imlil i Atlasfjellene.

De tre personene som drepte de to kvinnene ble dømt til døden. En fjerdeperson ble dømt til livstid i fengsel. Han var ikke med på selve drapene, men politiet fant ID-dokumentene hans på åstedet.